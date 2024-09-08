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Великобритания (4718) оружие (10028) Грант Шеппс (55)

Мы должны предоставить Украине разрешение использовать Storm Shadows по территории РФ и пригласить партнеров присоединиться к нам, - экс-министр обороны Британии Шеппс

Шеппс закликав уряд Британії дозволити Україні бити по РФ ракетами Storm Shadows

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шеппс призвал британское правительство снять для Украины ограничения на применение ракет Storm Shadows для ударов по территории России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Шеппс написал в колонке для The Sunday Times.

"Учитывая то, как Путин нацеливается на мужчин, женщин и детей, используя КАБы, которые часто запускаются из России, мы должны срочно одобрить использование нашего оружия большой дальности на территории России... Мы знаем, что многие атаки осуществляются с территории самой России. И все же, если не учитывать наше разрешение наносить удары по Крыму британскими ракетами, мы все еще остерегаемся позволять нашим украинским союзникам наносить удары по источнику этих атак", - написал Шеппс.

Он подчеркнул, что "пора прекратить просить храброе население Президента Зеленского воевать со связанными руками за спиной".

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Вместо этого, по его словам, Великобритания должна выдать прямое предупреждение Путину: "Если вы продолжите убивать мужчин, женщин и детей КАБами, запускаемыми из России, то мы заставим остальной мир позволить нашим ракетам дальнего радиуса действия уничтожить ваши пусковые установки, где бы они ни размещались - даже внутри России".

Как отметил Шеппс, сейчас самое время напомнить себе, что то, что происходит в Украине, касается не только ее.

"Это касается и нас также. Речь идет о защите всего нашего образа жизни... Путин ошибается в отношении нас. Поддержка системы с демократическими победителями и побежденными - это не слабость. Это сила. Но мы можем поддерживать это, только если становимся на защиту других, чья демократия находится под угрозой", - подчеркнул Шеппс.

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Кроме того, он призвал другие страны разрешить Украине использование дальнобойного оружия по целям на территории РФ: "Мы должны предоставить разрешение на использование наших Storm Shadows и пригласить французов, американцев и даже наших более сдержанных немецких партнеров присоединиться к нам. С простым ультиматумом Путину: прекратите ваши атаки на Украину, или мы поддержим ответ Украины".

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что поддержка западных союзников начала ослабевать и упрекнул власти Великобритании в замедлении поставок ракет дальнего радиуса.
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Топ комментарии
+6
Задовбали всі ці екс керівники, і подібні їм люди. Як на кріслі сиділи то фіг що давали і фіг що дозволяли.
Як з посади пішли, так зразу такі активні становляться.
Ну і зрозуміла річ. Як посаду займуть. То все що казали до займання, в туж мить забувають
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08.09.2024 15:33
+4
США сами не надають дозвіл й іншим забороняють. Така реальність.
Чим глибше страус ховає голову в пісок, тим менше захищена його дупа.
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08.09.2024 15:14
+3
Я не "населения президента Зеленського", а з іншим погоджуюсь.
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08.09.2024 15:05
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Я не "населения президента Зеленського", а з іншим погоджуюсь.
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08.09.2024 15:05 Ответить
Пряме попередження - це як? Прямо в пику самому ху'лу? Ще не набридло попереджати?
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08.09.2024 15:07 Ответить
Їх спрвa як і кого попереджaти. Нa них нaпaв пуйло? Крaще дaвaйте порaди своєму Боневтіку, нехaй куском aсфльту вріже в пику пуйлу, бо іншої зброї воно не робило.
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08.09.2024 16:07 Ответить
Хай приїдуть в гості міністр оборони з прем'єрміністром Великобританії до Харкова хоча б дні на три, тоді самі нікого питати дозволу не будуть, а нам дозволять бити по всьому рашкостану.
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08.09.2024 15:13 Ответить
До чого тут Британія, до виборів блазня в Україні дурнями??
Тепер, хоть паржати можете…. Бачили очі, що брали??
Дякуємо Великобританії, за безкорисну допомогу Українцям!!
Бо з асфальтом та акакаяразніца, вийшло для України, криваве сьогодення, з «незламним та потужним» збагаченням блазня і його оточення!!
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08.09.2024 17:19 Ответить
до чого британія? ця країна роззброїла нас, забравши 3ій потенціал зброї в світі. А тепер навіть ракети не дає
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09.09.2024 00:46 Ответить
США сами не надають дозвіл й іншим забороняють. Така реальність.
Чим глибше страус ховає голову в пісок, тим менше захищена його дупа.
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08.09.2024 15:14 Ответить
Задовбали всі ці екс керівники, і подібні їм люди. Як на кріслі сиділи то фіг що давали і фіг що дозволяли.
Як з посади пішли, так зразу такі активні становляться.
Ну і зрозуміла річ. Як посаду займуть. То все що казали до займання, в туж мить забувають
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08.09.2024 15:33 Ответить
та шоб ви так робили...як кизділи
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08.09.2024 15:42 Ответить
А може з бажанням проблеми?
Вже десятки були виступів і дозволів!
Більше схоже на "не тримайте мене семеро і я йому дам"!
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08.09.2024 15:51 Ответить
ексміністр оборони Британії Шеппс тоб то -НІХТО. дядько з вулиці
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08.09.2024 16:10 Ответить
Повідомляють, що міністр оборони Великобританії запропонував висунути ******* ультиматум : або його армія припиняє застосування КАБів по території України, або Захід дозволяє використовувати англійську, французьку, німецьку та американську ракетну зброю по всій території рашистської пітьми.

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08.09.2024 17:40 Ответить
 
 