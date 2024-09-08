Мы должны предоставить Украине разрешение использовать Storm Shadows по территории РФ и пригласить партнеров присоединиться к нам, - экс-министр обороны Британии Шеппс

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шеппс призвал британское правительство снять для Украины ограничения на применение ракет Storm Shadows для ударов по территории России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Шеппс написал в колонке для The Sunday Times.

"Учитывая то, как Путин нацеливается на мужчин, женщин и детей, используя КАБы, которые часто запускаются из России, мы должны срочно одобрить использование нашего оружия большой дальности на территории России... Мы знаем, что многие атаки осуществляются с территории самой России. И все же, если не учитывать наше разрешение наносить удары по Крыму британскими ракетами, мы все еще остерегаемся позволять нашим украинским союзникам наносить удары по источнику этих атак", - написал Шеппс.

Он подчеркнул, что "пора прекратить просить храброе население Президента Зеленского воевать со связанными руками за спиной".

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Вместо этого, по его словам, Великобритания должна выдать прямое предупреждение Путину: "Если вы продолжите убивать мужчин, женщин и детей КАБами, запускаемыми из России, то мы заставим остальной мир позволить нашим ракетам дальнего радиуса действия уничтожить ваши пусковые установки, где бы они ни размещались - даже внутри России".

Как отметил Шеппс, сейчас самое время напомнить себе, что то, что происходит в Украине, касается не только ее.

"Это касается и нас также. Речь идет о защите всего нашего образа жизни... Путин ошибается в отношении нас. Поддержка системы с демократическими победителями и побежденными - это не слабость. Это сила. Но мы можем поддерживать это, только если становимся на защиту других, чья демократия находится под угрозой", - подчеркнул Шеппс.

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Кроме того, он призвал другие страны разрешить Украине использование дальнобойного оружия по целям на территории РФ: "Мы должны предоставить разрешение на использование наших Storm Shadows и пригласить французов, американцев и даже наших более сдержанных немецких партнеров присоединиться к нам. С простым ультиматумом Путину: прекратите ваши атаки на Украину, или мы поддержим ответ Украины".

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что поддержка западных союзников начала ослабевать и упрекнул власти Великобритании в замедлении поставок ракет дальнего радиуса.