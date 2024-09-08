Иранский депутат Ардестани: Тегеран вынужден вести с Россией бартер, предусматривающий отправку ракет и военных беспилотников в РФ
Член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани заявил, что Тегеран ведет с Россией бартер "для удовлетворения наших потребностей", и "часть бартера предусматривает отправку ракет, а другая часть - отправку военных беспилотников в Россию".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет Iran International.
В частности, Ардестани прокомментировал сообщения западных СМИ об отправке баллистических ракет России, заявив, что Тегеран вынужден вести с Россией бартер "для удовлетворения наших потребностей, в частности импорт сои и пшеницы".
"Часть бартера предусматривает отправку ракет, а другая часть - отправку военных беспилотников в Россию", - отметил он.
Относительно того, может ли отправка баллистических ракет РФ привести к дальнейшим санкциям против Ирана, законодатель ответил: "Хуже, чем сейчас, быть не может. Мы даем ракеты "Хезболле", ХАМАС и "Хашд аш-Шааби" (шиитское ополчение в Ираке. - Ред.), то почему бы не дать их России?"
"Мы продаем оружие и получаем доллары. Мы обходим санкции через наше партнерство с Россией. Мы импортируем из России сою, кукурузу и другие товары. Европейцы продают оружие Украине. НАТО вошел в Украину, то почему бы нам не поддержать нашего союзника, отправив ракеты и беспилотники в Россию?" - добавил Ардестани.
Однако представитель иранского Министерства иностранных дел Насер Канаани в комментарии агентству IRNA в воскресенье в очередной раз опроверг сообщения об отправке баллистических ракет России.
Он повторил, что Тегеран якобы "никогда не был частью конфликта", выступает против войны и "поддерживает политическое решение для урегулирования разногласий между Россией и Украиной, чтобы положить конец конфликту".
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.
Пожалуйста, подождите...
Де цей парламентар новини читає?
НАТО з Ізраїлем і штатами дрочили-дрочили той Іран а як вигрібать так жидочки просто тупо злились а обісрате НАТО навіть ракети іранські сситься збивать над Україною...
Принципове питання мусить бути :де НАШІ ракети ? !
Ук вони будуть, і в великій кількості, то пох хто кому де і як.
Вже 4й рік війни скоро піде. Умєров, займись чимсь корисним!
"14-го грудня (примітка- 2023 року), https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/fy24_ndaa_conference_report1.pdf Конгрес проголосував за оборонний бюджет США (NDAA), із якого прибрали пункт щодо продовження дії ленд-лізу. Фактично https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/lend-lease-act-expiration-will-not-affect-current-us-aid-to-ukraine/ дія цього закону завершилась у вересні 2023-го .
У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію, із чим у кінцевому результаті погодилась і нижня Палата. "The House recedes", йдеться у фінальному тексті документа, що означає "Палата Представників поступається".
Таким чином, США через внутрішньополітичні баталії припинили надавати військову допомогу для України у 2024 році, наслідком чого стало поновлення рашистського наступу, захоплення Авдіївки, прорив української оборони на Донбасі та просування ворога до 40 км, яке наразі зупинити не вдається.
Что мешало Раде Украины отправить представительную миссю в США для того чтобы ТРЕБОВАТЬ ТРЕБОВАТЬ ТРЕБОВАТЬ выполнения Закона о ленд Лизе в мае !!!!! 2022 !!!!
Ответ очевидет : ничего не мешало. Просто либо по ГЛУПОСТИ либо из-за ПРЕДАТЕЛЬСТВА Украина ОТКАЗАЛАСЬ от Ленд Лиза.
Вот и результат : 3 года войны , конца которой не видно. Сотни тысяч УБИТЫХ. И это ещё не конец.
Понятно объяснил ?
А теперь ДЕБИЛЫ призывают поддержать левацкую мочалку Камилку. Это будет вообще ЖОПА для Украины.
А можливо ти сам погано поінформований. Бо, судячи із твоїх коментів, зокрема вживання дієслова "требовать", ти не розумієш суті поняття "Ленд-лізу".
Це не міждержавна угода, згідно якої одна країна може вимагати від іншої виконання своїх зобов'язань. Тобто це право на похід в супермаркет, де ти береш все, що тобі заманеться.
А "Ленд-ліз" - це односторонній акт обіцянки влади США іншій країні постачати озброєння, який має рамковий характер, без конкретики. Він не містить щодних відомостей про якість і кількість зброї, яка постачається, або детального покрокового розбору, що та в якому порядку має надходити.
Таким чином, надання того чи іншого конкретного виду озброєння за "Ленд-лізом" залежить не від програми, а від політичного рішення адміністрації Білого дому.
Тепер по суті тверджень твого емоційного коменту.
По-перше, якщо ти пригадав травень 2022, то маєш знати, що тоді питання стояло чи взагалі надавати Україні 155мм гармати і Хімарси, не кажучи про інше озброєння. Але не дивлячись на це, ЗСУ восени 2022-го добились найбільших успіхів у цій війні.
По-друге, в 2023 році Україна також наступала і відбила частину своїх територій. Озброєння зі США надходило чітко, згідно програм, тому задіювати механізм "Ленд-лізу" адміністрації Байдена, вочевидь не було потреби.
Але, як було мною відмічено вище, у вересні 2023 завершився фінансовий рік у США, який обрубав військову допомогу Україні. Головним чином через позицію Трампа і його крила респів.
До речі, ця подія дивним чином співпала із початком наступу рашистських військ на Авдіївку. Що вказує на цілком ймовірну домовленість Трампа і *****, суть якої - трампісти торпедують закон про допомогу Україні в обмін на підтримку Трампа на виборах всіма ресурсами рашистської пітьми. Тож, рашисти були добре поінформовані, коли їм наступати.
З цього робимо висновок, що ти і є частина цього ресурсу нашого ворога, задіяного у війні проти українців і України. Якого ми переможемо, не дивлячись ні на що.
А що стосується Трампа, то йому суд оголосить вирок 26 листопада цього року і він опиниться у в'язниці.
1) Ленд Лиз это НЕ тот БРЕД который ты пишешь, а КОНКРЕТНЫЕ поставки всего необходимого ОРУЖИЯ по типу как поставляли США по Ленд Лизу Великобритании и СССР в годы II Мировой войны. Вот ТОЧНО так надо было посатвлять оружие и Украине с мая 2022 . Именно ЭТО и подрузумевает Закон о Ленд Лизе . И который ОТКАЗАЛСЯ вывполнять Байден, а Украина ОТКАЗАЛАСЬ требовать выполнения этого закона.
2) Трамп уже после 20 января 2021 НЕ является Президентом. Призедент является Байден.
Это тебе информация если ты не знаешь.
ПОЭТОМУ Трамп абсолютно не имеет никокого влияния на администрацию Белого Дома и Правительства США. И не может отдать распоряжение о постаках оружия.
3) Байден в ЛЮБОЙ МОМЕНТ может БЕЗ резрешения Конгресса отправить в Украину например СОТНЮ самолетов F-16, F-22 , 1000 Абрамсов и т.д. Но этого НЕ делает.
3) Байден может отдать распоряжение ЗАКРЫТЬ НЕБО над Украиной чтобы прекратить бомбёжку мирных городов . Но тоже этого не делает.
4) А виноват у тебя опять Трамп . ХАХАХАХАХА . Может поищешь Трампа у себя под кроватью ?
Делаем ВЫВОД : ты просто сумашедший или кацап.
Який на біле каже "чорне" і навпаки.
Ніхто тебе тут не лайкнув, бо таким як ти тут не раді.
Так що не утруднюйся і не мучай "клаву" "понапрасно".
Украина при камалке окончательно кровью умоется и будет полностью уничтожена.
-Іранський 3VOF19
-Пакистанський 125 мм TK HE
-Індія (КОРПУС) 125 мм НЕ
Ну норм, навіть іранці роісю записали до переліку терористичних організацій, а США чомусь чекають.
Хуже грит быть не может? Может. Еще как хуже. Надо поднять вопрос о присоединении Южного Азербайджана к Азербайджану, о образовании на территории Ирана курдского государства и о передаче нескольких провинций Ирана Афганистану. Ну и рубануть свифт и запретить Ирану расчеты в долларах и евро.