Иранский депутат Ардестани: Тегеран вынужден вести с Россией бартер, предусматривающий отправку ракет и военных беспилотников в РФ

Член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани заявил, что Тегеран ведет с Россией бартер "для удовлетворения наших потребностей", и "часть бартера предусматривает отправку ракет, а другая часть - отправку военных беспилотников в Россию".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет Iran International.

В частности, Ардестани прокомментировал сообщения западных СМИ об отправке баллистических ракет России, заявив, что Тегеран вынужден вести с Россией бартер "для удовлетворения наших потребностей, в частности импорт сои и пшеницы".

"Часть бартера предусматривает отправку ракет, а другая часть - отправку военных беспилотников в Россию", - отметил он.

Относительно того, может ли отправка баллистических ракет РФ привести к дальнейшим санкциям против Ирана, законодатель ответил: "Хуже, чем сейчас, быть не может. Мы даем ракеты "Хезболле", ХАМАС и "Хашд аш-Шааби" (шиитское ополчение в Ираке. - Ред.), то почему бы не дать их России?"

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"Мы продаем оружие и получаем доллары. Мы обходим санкции через наше партнерство с Россией. Мы импортируем из России сою, кукурузу и другие товары. Европейцы продают оружие Украине. НАТО вошел в Украину, то почему бы нам не поддержать нашего союзника, отправив ракеты и беспилотники в Россию?" - добавил Ардестани.

Однако представитель иранского Министерства иностранных дел Насер Канаани в комментарии агентству IRNA в воскресенье в очередной раз опроверг сообщения об отправке баллистических ракет России.

Он повторил, что Тегеран якобы "никогда не был частью конфликта", выступает против войны и "поддерживает политическое решение для урегулирования разногласий между Россией и Украиной, чтобы положить конец конфликту".

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Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.