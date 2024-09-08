Взрыв на территории АТП в Киеве произошел не из-за утечки газа, - КГГА
Взрыв на территории АТП в Голосеевском районе столицы не связан с работой систем газоснабжения, поскольку здание не было газифицировано.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в аварийную службу "Киевгаза" поступила заявка о взрыве неизвестной смеси. По прибытию на место происшествия специалистов выяснилось, что здание не газифицировано.
"Предварительная информация о взрыве газа не подтвердилась - по информации АО "Киевгаз", здание газифицировано не было", - говорится в сообщении.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Причины аварии будут известны после завершения расследования.
Напомним, что в воскресенье, 8 сентября, в Голосеевском районе столицы, на территории АТП, произошел взрыв, сообщалось о двух погибших.
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колись, на позняках, теж списали все на газ. дім наскрізь винесло. всі пожали плечами. ну, хер його знає, може газ так і вибухає.
а, тепер, коли ми бачимо війну своїми очима, то всі розумні!
ніхера, газ, так не вибухає!
коли бачиш, своїми очима, як гаубиця попадає в під'їзд. коли бачиш попадання ракети у верхні поверхи, то чітко розумієш, де газ, а де не газ.
як же задовбала, оця безкінечна брехня!
ракета на солом'янці, в перші дні вторгнення. пошкодження менше, ніж "газ" на позняках.
але, зе!біли все схавають!
А они не знали прежде чем ехать, что по этому адресу газа нет?
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Цирк на дроті. А чому у коментарях не можна висловлюватись нецензурною лайкою? Трясця вашій матері...