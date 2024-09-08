РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6040 посетителей онлайн
Новости
7 626 14
взрыв (6502) Киев (24765)

Взрыв на территории АТП в Киеве произошел не из-за утечки газа, - КГГА

Вибух на території АТП в Києві стався не через витік газу

Взрыв на территории АТП в Голосеевском районе столицы не связан с работой систем газоснабжения, поскольку здание не было газифицировано.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в аварийную службу "Киевгаза" поступила заявка о взрыве неизвестной смеси. По прибытию на место происшествия специалистов выяснилось, что здание не газифицировано.

"Предварительная информация о взрыве газа не подтвердилась - по информации АО "Киевгаз", здание газифицировано не было", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Причины аварии будут известны после завершения расследования.

Напомним, что в воскресенье, 8 сентября, в Голосеевском районе столицы, на территории АТП, произошел взрыв, сообщалось о двух погибших.

Смотрите также: Последствия взрыва на АТП в Голосеевском районе Киева (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
дааа,гаубица на позднях ,прям с бульбостана пульнула.....нехер искать черную кошку там где ее нет,плоскоземельщики диванные с теориями заговора)
показать весь комментарий
08.09.2024 17:21
+6
Все ясно. Порошенко підривав військові склади і він же підірвав АТП.
показать весь комментарий
08.09.2024 17:33
+5
Скорее газосварочные баллоны.
показать весь комментарий
08.09.2024 17:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ага!
колись, на позняках, теж списали все на газ. дім наскрізь винесло. всі пожали плечами. ну, хер його знає, може газ так і вибухає.
а, тепер, коли ми бачимо війну своїми очима, то всі розумні!
ніхера, газ, так не вибухає!
коли бачиш, своїми очима, як гаубиця попадає в під'їзд. коли бачиш попадання ракети у верхні поверхи, то чітко розумієш, де газ, а де не газ.
як же задовбала, оця безкінечна брехня!
показать весь комментарий
08.09.2024 17:12 Ответить
дааа,гаубица на позднях ,прям с бульбостана пульнула.....нехер искать черную кошку там где ее нет,плоскоземельщики диванные с теориями заговора)
показать весь комментарий
08.09.2024 17:21 Ответить
гаубиця на оболоні. такі ж пошкодження, як на позняках, від "газу".
ракета на солом'янці, в перші дні вторгнення. пошкодження менше, ніж "газ" на позняках.
але, зе!біли все схавають!
показать весь комментарий
08.09.2024 17:27 Ответить
Сказали ж "не газ", чого ти так жорстко гальмуєш?
показать весь комментарий
08.09.2024 18:22 Ответить
тиск у ресивери ще не накачало. До вечора тиск підніметься, і гальма відпустить.
показать весь комментарий
08.09.2024 19:36 Ответить
Скорее газосварочные баллоны.
показать весь комментарий
08.09.2024 17:29 Ответить
Все ясно. Порошенко підривав військові склади і він же підірвав АТП.
показать весь комментарий
08.09.2024 17:33 Ответить
Цікаво ,коли буде притягнутий, до відповідальності, з подєльніками.👺
показать весь комментарий
08.09.2024 19:44 Ответить
Там квартал виступав. Будiвлю порвало вiд смiху.
показать весь комментарий
08.09.2024 17:36 Ответить
Зазначається, що до аварійної служби "Київгазу" надійшла заявка про вибух невідомої суміші. По прибуттю на місце події фахівців з'ясовалося, що будівля не газифікована.
А они не знали прежде чем ехать, что по этому адресу газа нет?
показать весь комментарий
08.09.2024 17:48 Ответить
Ну може думали, що балони були...
показать весь комментарий
08.09.2024 18:14 Ответить
Зазначається, що до аварійної служби "Київгазу" надійшла заявка про вибух невідомої суміші. По прибуттю на місце події фахівців з'ясовалося, що будівля не газифікована. /////
================================================================
Цирк на дроті. А чому у коментарях не можна висловлюватись нецензурною лайкою? Трясця вашій матері...
показать весь комментарий
08.09.2024 18:42 Ответить
Хлопці знайшли нерозірвану ракету , хотіли здати на метал , болгарка і щось пішло не так.......
показать весь комментарий
08.09.2024 18:45 Ответить
 
 