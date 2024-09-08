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Германия (6728) Шольц Олаф (851) глобальный саммит мира (273)

Настало время для дискуссий, как ускорить завершение войны в Украине, - Шольц

Настав час для дискусій, як прискорити завершення війни в Україні, - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение войны в Украине. Он также выступил за участие России во втором саммите мира.

Об этом канцлер Германии заявил в воскресенье, 8 сентября, в интервью телеканалу ZDF, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что сейчас настало время обсудить, как нам можно как можно скорее выйти из этой ситуации войны и достичь мира", - заявил Шольц.

Глава немецкого правительства также сказал, что выступает за участие России во втором саммите мира. По словам Шольца, в этом вопросе он согласен с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Безусловно, будет еще один мирный саммит", - сказал канцлер ФРГ.

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Шольц добавил, что он "договорился с Зеленским, что следующая мирная конференция должна быть и с Россией".

Напомним, в Швейцарии 15-16 июня 2024 года состоялся первый Глобальный саммит мира. На нем обсуждались три пункта украинской Формулы мира: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение - обмен пленными и возвращение похищенных Россией украинских детей.

По итогам саммита подписано коммюнике, которое является открытым для присоединения.

Ранее в МИД Украины допустили участие РФ во втором заседании Глобального саммита мира.

Читайте также: Только Украина может делать предложения относительно участия РФ во втором Саммите мира, - представитель Еврокомиссии Стано
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Топ комментарии
+30
Дати атакмси і тауруси що б відправити економіку російського біосміття в кам'яний вік
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08.09.2024 18:21
+24
А що російські війська вже розгромлені?

З ким там вести дискусії?

Чи може частину Німеччини ***** запропонувати, щоб припинити війну?
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08.09.2024 18:22
+13
в какой момент настал час чтобы вести диалог с Гитлеров в 40-х годах ?
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08.09.2024 18:26
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давно "настав час" валити пдрів Московії з усієї наявної у НАТИ зброї на усю глибину її можливостей.. звісно, не враховуючи ядерну... бо другої такої козАцької України у НАТО не буде
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08.09.2024 20:20 Ответить
Захід вустами Шольца каже -"Ніхто за ваші "хотєлкі" типу "кордонів 91 року " воювати не буде ,яку територію контролюєте- то ваше ( корейський варіант закінчення війни в 1953 році) , натомість Україну приймають в ЄС і НАТО ,а не погоджуватимесь на наші умови - тоді ми вам допомагати не будемо нічим ,як хочте ,так і воюйте ". Цікаво скільки протримається Україна без західної допомоги -питання риторичне .
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08.09.2024 20:28 Ответить
Все так, але без прийняття України до ЄС та НАТО. А це через кілька років нова війна
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09.09.2024 06:30 Ответить
війна в нас, але не в них- відчуйте різницю
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09.09.2024 12:23 Ответить
А це вже питання до наших ура -патріотів, які дуже хотіли до НАТО ,а чому ж воно не допомагає .
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09.09.2024 17:06 Ответить
Вся ця возня ЕрЗе з Таурусами з самого початку нагадувала чистий договорняк з Шольцем. Недавно показували як старі корифани х..... І казах розіграли разом з боброєдкою мізансцену непоступливості казаха восточними принципами. Артіст больших і малих тєатров під вивіскою балабольного балагана.
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08.09.2024 20:37 Ответить
Только пусть знают, что людоедов умиротворить нельзя. Людоед не виноват, ему просто надо что-то есть. Вся история вонючей ********* прям кричит об этом.
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08.09.2024 20:42 Ответить
Поки є кого їсти, захід спить спокійно
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09.09.2024 12:24 Ответить
А хіба куйло вивів свої війска з окупованої України.що цей час настав?До тих пір поки Україна має окуповані рашистом території .дискуї можуть вестися хіба що про капітуляцію України і здачі окупованих територій куйлу
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08.09.2024 20:48 Ответить
про це й мова. відсутні передумови до виведення рашистами орди
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08.09.2024 21:39 Ответить
Тут на сайті прокацаплена бидломаса,(типумиукраїнці)верещить,а що можна хотіти від задовбаних кацапів,країна чудес.....де ми живемо?
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08.09.2024 21:01 Ответить
Є лише 3 можливих варіанти як можна закінчити війну і в одночас запобігти наступній
1. Взяти Україну до НАТО.
2. Передати або дати дозвіл на розробку ЯО (під контролем західних фахівців та секретно, щоб у разі чого, скинути з себе відповідальність. Россія та Китай допомогли розробити ЯО КНДР, то чому нам не можна ?)
3. Або ж передати Україні таку кількість зброї, щоб ЗСУ змогли власноруч закінчити війну і щоб наявність цієї зброї давала можливість захиститися від загальної мобілізації на Россії. І це насправді дуже важливо. Багато з нас досі не розуміє що може статися, якщо 20 лямів орків попруть на нас (навіть зі совковими мосінками), якщо у них буде хоча б 10% ефективності і організації як у Вагнерів. 20 000 FPV від волонтерів, 10 F-16 та набрані з вулиці бродяги зможуть їх зупинити ?

Шкода тих, хто досі шукає інші способи, як примирення з ФСБшною сектою, відмова від НАТО чи заморозка конфлікту, для того щоб рф розгорнула війська для нового удару.
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08.09.2024 21:39 Ответить
Дебіл. Гітлера розпитай, як його без дискусій заспокоїли.
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08.09.2024 23:36 Ответить
Спросил только что Адика.

Говорит что Англия ему обещали Чехию отдать, Польшу отдать, кусок прибалтики, еще коишо, и вообще по договорнякам это должна была быть война запада против СССР

Успокоили его уже потом, когда пес сорвался с цепи. Но Пу пока что ведет себя прилично. Разборки большой советской армии с малой советской армией скорее доставляют неудобства, чем серьезные опасения.
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08.09.2024 23:43 Ответить
Як казав один мій знайомий денщик, може чув про нього?, Шельменко хвамілія - "все воно так, тільки трошечки не так". Чехії підісрала Польща, потураючи німецькій анексії, бо пани скурвились від жадоби, а брити, які навіть при Чемберлені вели себе більш-менш достойно, як джентльмени, були шоковані таким демаршем поляків. Та все ж брити не втратили морду ліца, поправили смокінг і дали гарантії безпеки Польщі і, здається, ще Греції. Ще більшим шоком і ударом під дих британській дипломатії став пакт Молотова-Рібентроппа. Та все ж 2-го чи 3-го вересня, відразу після нападу Німеччини на Польщу (1-ше вересня), Великобританія виконала свою обіцянку і оголосила війну Німеччині. Як би не було в закуліссі, але брити відповідають за свої слова
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09.09.2024 23:21 Ответить
настав час ********...
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08.09.2024 23:44 Ответить
Дискусія можлива лише між про європейськими та американськими силами: як фізично ліквідувати керівництво ерефії та мінімізувати наслідки перехідного періоду денаціоналізації цього народу-террориста!
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09.09.2024 13:16 Ответить
Втомлені від війни зараз почнуть нас вмовляти на капітуляцію та здачу окупованих територій. До цього треба вже зараз готуватись.
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09.09.2024 15:33 Ответить
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