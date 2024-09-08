Настало время для дискуссий, как ускорить завершение войны в Украине, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение войны в Украине. Он также выступил за участие России во втором саммите мира.
Об этом канцлер Германии заявил в воскресенье, 8 сентября, в интервью телеканалу ZDF, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что сейчас настало время обсудить, как нам можно как можно скорее выйти из этой ситуации войны и достичь мира", - заявил Шольц.
Глава немецкого правительства также сказал, что выступает за участие России во втором саммите мира. По словам Шольца, в этом вопросе он согласен с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Безусловно, будет еще один мирный саммит", - сказал канцлер ФРГ.
Шольц добавил, что он "договорился с Зеленским, что следующая мирная конференция должна быть и с Россией".
Напомним, в Швейцарии 15-16 июня 2024 года состоялся первый Глобальный саммит мира. На нем обсуждались три пункта украинской Формулы мира: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение - обмен пленными и возвращение похищенных Россией украинских детей.
По итогам саммита подписано коммюнике, которое является открытым для присоединения.
Ранее в МИД Украины допустили участие РФ во втором заседании Глобального саммита мира.
Пожалуйста, подождите...
1. Взяти Україну до НАТО.
2. Передати або дати дозвіл на розробку ЯО (під контролем західних фахівців та секретно, щоб у разі чого, скинути з себе відповідальність. Россія та Китай допомогли розробити ЯО КНДР, то чому нам не можна ?)
3. Або ж передати Україні таку кількість зброї, щоб ЗСУ змогли власноруч закінчити війну і щоб наявність цієї зброї давала можливість захиститися від загальної мобілізації на Россії. І це насправді дуже важливо. Багато з нас досі не розуміє що може статися, якщо 20 лямів орків попруть на нас (навіть зі совковими мосінками), якщо у них буде хоча б 10% ефективності і організації як у Вагнерів. 20 000 FPV від волонтерів, 10 F-16 та набрані з вулиці бродяги зможуть їх зупинити ?
Шкода тих, хто досі шукає інші способи, як примирення з ФСБшною сектою, відмова від НАТО чи заморозка конфлікту, для того щоб рф розгорнула війська для нового удару.
Говорит что Англия ему обещали Чехию отдать, Польшу отдать, кусок прибалтики, еще коишо, и вообще по договорнякам это должна была быть война запада против СССР
Успокоили его уже потом, когда пес сорвался с цепи. Но Пу пока что ведет себя прилично. Разборки большой советской армии с малой советской армией скорее доставляют неудобства, чем серьезные опасения.