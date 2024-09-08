Сибига после падения российских дронов в Румынии и Латвии призвал союзников сбивать цели над Украиной: Действуйте сейчас
Глава МИД Украины Андрей Сибига, комментируя нарушение российскими дронами воздушных пространств Румынии и Латвии, заявил, что союзники должны ответить усиленной поддержкой Украины. Дипломат перечислил шаги, которых Украина ждет от партнеров.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам главы МИД, нарушение российскими дронами воздушного пространства Румынии и Латвии является напоминанием, что агрессивные действия РФ выходят за пределы Украины.
Он заявил, что "коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии РФ, защитить жизни и сохранить мир в Европе".
"Для этого Украина нуждается в конкретных действиях союзников. Смелое коллективное решение использовать ПВО партнеров для сбивания российских ракет и дронов над Украиной. Более сильная и быстрая военная помощь украинским воинам. Снятие ограничений на использование оружия Украиной. Действуйте сейчас", - заявил глава внешнеполитического ведомства.
Российские беспилотники в Румынии и Латвии
Напомним, что в ночь на 8 сентября в воздушное пространство Румынии залетел один из российских беспилотников, которыми российские войска атаковали территорию Украины. Это не впервые, когда дроны РФ залетают в воздушное пространство Румынии.
Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.
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Сибига тока писать ответ. А тут бац ему "Вы были заблокированы администратором" А могут, как некоторые одно время" по IP адресу рубануть
А не поляки чи молдовани
Згідно "міжнародних правил толерастії" НЛО спочатку потрібно ідентифікувати. (Бо воно не зв'язується із диспетчером і на вимогу "негайно залишити повітряний простір" не реагує). А для цього повз БпЛА повинен пролетіти ф-16 і пілот має встигнути (на надзвуковій швидкості) прочитати напис на корпусі "гєрань-2" чи "ланцет" та "made in
Iran IsraelRussia". Потім пілот ф-16 повинен доповісти керівнику польотів, керівних своєму начальнику і так далі до чергового у МО, який будить міністра оборони. Міністр оборони має вимагати зв'язку безпосередньо з пілотом, щоб особисто перепитати, чи той дійсно бачив напис на корпусі і чи не пив пілот забагато віскі перед вильотом по тривозі. Після отримання підтвердження від пілота ф-16 міністр оборони "па прямому проваду" дзвонить прем'єр-міністру/президенту. Той зв'язується із черговим у Брюсселі (через ланцюг помічників і референтів), Брюссель зв'язується із Вашингтоном (через такий самий ланцюг) і отримує... заборону чіпати БпЛА, бо буде "екскалація"...
Вісь масква - тєгєран - пхєньян - пєкін створена, на неї нанизуються інші "жертви неоколоніалізму, невдоволені гегемонією західного імперіалізму" (Індія, Бразилія, ПАР). Проводиться "розвідка боєм" (Україна, Ізраїль) та прощупування меж безкарності. Вербуються прибічники у "стані ворога" ("ліві" та "праві" партії та рухи). Розколюється ЄС та НАТО (Угорщина, Сербія, Туреччина).
І ніякі поступки "скривдженим" ("ми не сторона конфлікту") вже не допоможуть.
Чувак, як типовий зелений недоумок карти тільки із бубнами і піками у житті бачив, а уроки гєографії прокурив, Латвію закликав збивати дрони у небі України
ведь уже когда-то где-то (вроде в Польше) залётный голубь узкого мира уже Ж убил гражданских - и нормалёк - ждут ещё..
походу ***** уже не раз пожалело, что напало на Украину а не на страны Балтии, например, созерцая реальную беспомощность-нерешительность мощнорасслабленной НАТЫ, которая ба несколько месяцев проводила бы консультации на тему "ну шо? - вводим пятую статью в действие или лучше обратимся в никакое ООН за решительной озабоченностью?"
ще треба гнівний відосік записати