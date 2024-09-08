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беспилотник (3145) НАТО (8637) россия (93011) Сибига (219)

Сибига после падения российских дронов в Румынии и Латвии призвал союзников сбивать цели над Украиной: Действуйте сейчас

Сибіга після падіння російських дронів у Румунії та Латвії закликав союзників збивати цілі над Україною: Дійте зараз

Глава МИД Украины Андрей Сибига, комментируя нарушение российскими дронами воздушных пространств Румынии и Латвии, заявил, что союзники должны ответить усиленной поддержкой Украины. Дипломат перечислил шаги, которых Украина ждет от партнеров.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД, нарушение российскими дронами воздушного пространства Румынии и Латвии является напоминанием, что агрессивные действия РФ выходят за пределы Украины.

Он заявил, что "коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии РФ, защитить жизни и сохранить мир в Европе".

"Для этого Украина нуждается в конкретных действиях союзников. Смелое коллективное решение использовать ПВО партнеров для сбивания российских ракет и дронов над Украиной. Более сильная и быстрая военная помощь украинским воинам. Снятие ограничений на использование оружия Украиной. Действуйте сейчас", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Читайте также: В Румынии подтвердили залет российского беспилотника на территорию страны: В небо поднимали два истребителя F-16

Российские беспилотники в Румынии и Латвии

Напомним, что в ночь на 8 сентября в воздушное пространство Румынии залетел один из российских беспилотников, которыми российские войска атаковали территорию Украины. Это не впервые, когда дроны РФ залетают в воздушное пространство Румынии.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Читайте также: В Латвии разбился российский беспилотник. Он залетел из Беларуси, - Минобороны страны
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Топ комментарии
+11
Та вони для початку хоча б над своєю збивали, мають же повне право карати порушника свого повітряного простору. Терпіли сцикливі.
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08.09.2024 18:55
+10
"Про це Сибіга https://x.com/andrii_sybiha/status/1832785695196270764 написав у соцмережі Х" - потужно.....
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08.09.2024 18:51
+8
Забавно, що першими російський БПЛА збили білоруси.
А не поляки чи молдовани
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08.09.2024 18:55
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вони заблукали
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08.09.2024 18:47 Ответить
Не можна!! Бо то буде війна НАТИ з рашкою! Головний алконавт кацапії так казав...
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08.09.2024 18:51 Ответить
"Про це Сибіга https://x.com/andrii_sybiha/status/1832785695196270764 написав у соцмережі Х" - потужно.....
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08.09.2024 18:51 Ответить
ну, це приблизно як у борошно перднути - сочатку красивий перформанс у вигляді білої хмари, а потім інсталяція у вигляді білої дупи, коли хмара осіла.
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08.09.2024 19:19 Ответить
Маск забанит. На 3 дня.
Сибига тока писать ответ. А тут бац ему "Вы были заблокированы администратором" А могут, как некоторые одно время" по IP адресу рубануть
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08.09.2024 20:56 Ответить
Ногою тупнув?
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08.09.2024 18:53 Ответить
Я розумію, що людина не винна і якось нерозумно говорити про це... Але як на фото подивишся, то вилитий Сивохо
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08.09.2024 18:55 Ответить
Реінкарнація ?
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08.09.2024 18:56 Ответить
Забавно, що першими російський БПЛА збили білоруси.
А не поляки чи молдовани
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08.09.2024 18:55 Ответить
Батька - герой, НАТА - сцикуни.
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08.09.2024 18:57 Ответить
Не всі
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08.09.2024 19:00 Ответить
Ну на шо так смішити?
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08.09.2024 19:02 Ответить
Новости нашего городка
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08.09.2024 19:08 Ответить
До речi...
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08.09.2024 18:58 Ответить
Та вони для початку хоча б над своєю збивали, мають же повне право карати порушника свого повітряного простору. Терпіли сцикливі.
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08.09.2024 18:55 Ответить
Ніззя.
Згідно "міжнародних правил толерастії" НЛО спочатку потрібно ідентифікувати. (Бо воно не зв'язується із диспетчером і на вимогу "негайно залишити повітряний простір" не реагує). А для цього повз БпЛА повинен пролетіти ф-16 і пілот має встигнути (на надзвуковій швидкості) прочитати напис на корпусі "гєрань-2" чи "ланцет" та "made in Iran Israel Russia". Потім пілот ф-16 повинен доповісти керівнику польотів, керівних своєму начальнику і так далі до чергового у МО, який будить міністра оборони. Міністр оборони має вимагати зв'язку безпосередньо з пілотом, щоб особисто перепитати, чи той дійсно бачив напис на корпусі і чи не пив пілот забагато віскі перед вильотом по тривозі. Після отримання підтвердження від пілота ф-16 міністр оборони "па прямому проваду" дзвонить прем'єр-міністру/президенту. Той зв'язується із черговим у Брюсселі (через ланцюг помічників і референтів), Брюссель зв'язується із Вашингтоном (через такий самий ланцюг) і отримує... заборону чіпати БпЛА, бо буде "екскалація"...
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08.09.2024 19:43 Ответить
+100500
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08.09.2024 20:58 Ответить
А навіщо воно їм треба ,як прилетіло ,так і відлетить ,Байден ( і не тільки він) неодноразово казав -"Ми не сторона конфлікту." Вибачте ,ніхто через Україну не починатиме Третю світову війну.
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08.09.2024 20:13 Ответить
А в цих випадках, якраз і не треба кивати на Україну. Тут пісня окрема: сторонній обʼєкт порушив простір суверенної держави - отримай порушник по заслугам. Ердоган показав приклад як це працює.
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08.09.2024 20:30 Ответить
Так командування НАТО заборонило збивати,так навіщо їм шукати пригод на свою голову.
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08.09.2024 20:36 Ответить
Третя світова (черговий переділ світу) вже точиться
Вісь масква - тєгєран - пхєньян - пєкін створена, на неї нанизуються інші "жертви неоколоніалізму, невдоволені гегемонією західного імперіалізму" (Індія, Бразилія, ПАР). Проводиться "розвідка боєм" (Україна, Ізраїль) та прощупування меж безкарності. Вербуються прибічники у "стані ворога" ("ліві" та "праві" партії та рухи). Розколюється ЄС та НАТО (Угорщина, Сербія, Туреччина).
І ніякі поступки "скривдженим" ("ми не сторона конфлікту") вже не допоможуть.
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08.09.2024 20:58 Ответить
Так то вже їх справа.
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08.09.2024 21:15 Ответить
Зараз цей зелений папуас максимальни випєндрюється перед головклоуном.
Чувак, як типовий зелений недоумок карти тільки із бубнами і піками у житті бачив, а уроки гєографії прокурив, Латвію закликав збивати дрони у небі України
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08.09.2024 18:59 Ответить
Поясніть хтось спокійно, без емоцій, чому не збивають. Ну, на які норми схиляються, або що? Чому над нами не збивають і чому над собою теж?
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08.09.2024 19:00 Ответить
Бо дурні
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08.09.2024 19:01 Ответить
Задача команди Зеленого втягнути в війну в Україні країни НАТО,а задача тим країнам не втягнутись в не їхню війну,а заліт дрона в повітряний простір це просто інцидент з точки зору дипломатії.
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08.09.2024 19:42 Ответить
трудно понять нежное отношение сил обороны Запада к боевым дронам Московии с 50кГ взрывчатки над своей охраняемой (вроде) территорией, как к неприкасаемой дипломатической почте порядочного государства или летающей священной корове..
ведь уже когда-то где-то (вроде в Польше) залётный голубь узкого мира уже Ж убил гражданских - и нормалёк - ждут ещё..
походу ***** уже не раз пожалело, что напало на Украину а не на страны Балтии, например, созерцая реальную беспомощность-нерешительность мощнорасслабленной НАТЫ, которая ба несколько месяцев проводила бы консультации на тему "ну шо? - вводим пятую статью в действие или лучше обратимся в никакое ООН за решительной озабоченностью?"
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08.09.2024 19:04 Ответить
Ну не вдасться зеленій шмарклі затягнути NATO у цю трагедію виборців України у 19 році. Звісно винуватець колишній міністр кулеба шо NATO поводить себе стриманно і не витрачає свої ракети ППО на ці цілі. А шо робить - йти на поводу у зеленского, котрий зняв всі клістрони з українського ППО у 19 році та підставив Україну під рюські ракети. Хай до виборців зеленского доходить через кров - це їх вибір, не европейців.
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08.09.2024 19:14 Ответить
І як цей чувак міг були призначим з 2016 року Надзвичайним і Повноважним Послом https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччині https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . Все почалося з неадекватного попередника, якого такий ж неадекватний мудрмй нарід вибрав президентом Украины в 2014 році .
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08.09.2024 19:18 Ответить
а у Кравчука кто был, это важно!
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08.09.2024 20:45 Ответить
Яка діяльна людина,коли стає до до вищої посади.До цього мовчав як глухонімий,чи не соромно себе так вести,вже доорслий.
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08.09.2024 19:19 Ответить
Костюм надягни тиж дипломат. Чи ти якась курва з провулку
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08.09.2024 19:38 Ответить
Може ти й нормальний хлоп, але оцей мілітарі-стиль - "як у царя", робить з тебе ідіота...
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08.09.2024 19:44 Ответить
Ось де старість не радість ментальна. Що доводиться нести
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08.09.2024 19:44 Ответить
потужно!!
ще треба гнівний відосік записати
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08.09.2024 19:54 Ответить
Цей навіть Кулебу пнеться "переплюнути"... Той теж пиндів аби пиндіти і нічого не робив. Але - щоб усі бачили що воно є...
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08.09.2024 20:17 Ответить
Дрон чи балістична ракета має залетіти прямо в кабінет генсека НАТО,а так не зараховано.
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08.09.2024 20:51 Ответить
це зашквар від зермака
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08.09.2024 20:55 Ответить
 
 