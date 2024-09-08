Шольц о подрыве "Северных потоков": Нужно предпринять все возможное для привлечения к ответственности тех, кто это сделал
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин сделает все для того, чтобы подрывников "Северных потоков" нашли и привлекли к ответственности.
Об этом он сказал в интервью ZDF, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос, доверяет ли Шольц Владимиру Зеленскому после недавних сообщений в СМИ о возможной причастности Украины к взрывам на "Северных потоках", Шольц подчеркнул, что у него "хорошие отношения" с украинским президентом.
"В то же время мне абсолютно понятно, что эти вещи должны быть выяснены. Я рад, что генеральный прокурор и наши органы безопасности достигли такого прогресса, как об этом везде сообщали", - пояснил канцлер.
Он также добавил, что Берлин настроен на то, чтобы "ничего не было скрыто и чтобы было сделано все возможное для привлечения к ответственности тех, кто это сделал".
Подрыв "Северного потока"
Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.
В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.
В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.
В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".
В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.
Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.
14 августа 2024 года СМИ сообщили, что Германия выдала ордер на арест украинца, которого подозревают в подрыве "Северного потока".
В то же время в прокуратуре Польши заявили, что подозреваемый выехал в Украину.
По данным WSJ, президент Владимир Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но потом пытался его отменить после вмешательства ЦРУ.
Пожалуйста, подождите...
хто їх підірвав ?
А декабристи.....
друзі, вчителі і наставники."Це партнери по бізнесу. Старші партнери.
Стурбованість ***** не боїться.....
А за одно - и с промышленной! Когда на дешёвом газе Германия была промышленным локомотивом экономики ЕС. Теперь с Китаем (который получает от РФ газ вместо Германии) или США (у которых газ без сжижения - разжижения у самих дешёвый), на американском ПХГ не сильно по конкурируешь.
За то Зелёным (тем которые экологи) - радость! Промышленность - это очень вредно для экологии!
А його указом проти Північного потоку 2 були введені санкції і консорціум заявив про свою ліувідацію.
А підрвали три гілки за вказівкою пупкіна, як запобіжний засіб, що дозволить Газпрому посилатися у судах на Форс- Мажор, відбиваючить від позовів операторів, що не отримали російського газу за контрактами.
Саакашвили просрал войну, и оказалось что он начал обстреливать Цхинвали
Версия, согласно которой в разрушении газопровода была заинтересована Россия, основана, в частности, на предположении, что тем самым Москва попыталась избавить "Газпром" от будущих многомиллиардных исков со стороны немецких и других европейских импортеров российского газа из-за срыва контрактных обязательств, ведь подрыв газопровода - это тот форс-мажор, на который можно упирать в арбитражных судах.
В преддверии новой остановки "Северного потока" цены на газ в ЕС взлетели до абсолютного максимума за всю историю отрасли, превысив казавшиеся ранее просто немыслимыми 340 евро за мегаватт-час или 3500 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: год спустя, цены примерно в десять раз ниже и составляют приблизительно 35 евро за МВт⋅ч.
Ведь прописанные в долгосрочных контрактах объемы не поступали не только между 31 августа и 26 сентября. "Газпром" еще в июне резко сократил прокачку: с 14 июня Германия получала на 40% меньше газа, с 16 июня - на 60% меньше. Тогда же прекратились поставки во Францию и уменьшились в Италию. Это день в день совпало с приездом в Киев 16 июня Олафа Шольца, Эмманюэля Макрона и Марио Драги. В ходе этого визита политические лидеры трех ведущих стран Евросоюза выступили за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Да и Россия, даже после разрушения "Северного потока", могла бы, если захотела, продолжить поставки в Германию. Для этого можно было бы увеличить транзит через Украину в Австрию и/или возобновить поставки по газопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу.
В благополучном предпандемийном 2019 году "Газпром" продал в дальнее зарубежье почти 200 млрд кубометров газа, из которых около 55 млрд кубометров купила Германия. Свыше четверти всех поставок! Теперь этот не так давно лучший клиент покупает 0 (ноль) кубометров. От российского трубопроводного газа отказались и многие другие страны Евросоюза, который десятилетиями был основным зарубежным рынком сбыта для газовиков РФ.
Но ради войны в Украине Путин разрушил бизнес-модель "Газпрома".
К тому же в Берлине принято политическое решение больше не импортировать российский газ - ни трубопроводный, ни сжиженный.
Чуть позже, 3 мая 2023 года, онлайн-издание Politico рассказало со ссылкой на расследование общественных медиакомпаний Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии, журналисты которых проанализировали передвижения кораблей в зоне происшествия в период с июня по сентябрь 2022 года, что там находились три корабля ВМФ России, в том числе гидрографическое судно Балтийского флота "Сибиряков", которое могло иметь на борту оборудование для глубоководной разведки.
Забирайте...
Можливо думки про бізнес і є причиною того, що не надають Тауруси, а не якась там ескалація.
Думав що там чеченці на Берлін ідуть,бо донГанДон обіцяли з ****** павтаріть
Извините, но всё законно