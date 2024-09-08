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Северный поток (1443) Шольц Олаф (851)

Шольц о подрыве "Северных потоков": Нужно предпринять все возможное для привлечения к ответственности тех, кто это сделал

Шольц заявив, що винних у підриві Північних потоків потрібно знайти і притягнути до відповідальності

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин сделает все для того, чтобы подрывников "Северных потоков" нашли и привлекли к ответственности.

Об этом он сказал в интервью ZDF, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, доверяет ли Шольц Владимиру Зеленскому после недавних сообщений в СМИ о возможной причастности Украины к взрывам на "Северных потоках", Шольц подчеркнул, что у него "хорошие отношения" с украинским президентом.

"В то же время мне абсолютно понятно, что эти вещи должны быть выяснены. Я рад, что генеральный прокурор и наши органы безопасности достигли такого прогресса, как об этом везде сообщали", - пояснил канцлер.

Он также добавил, что Берлин настроен на то, чтобы "ничего не было скрыто и чтобы было сделано все возможное для привлечения к ответственности тех, кто это сделал".

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Подрыв "Северного потока"

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".

В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.

Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.

14 августа 2024 года СМИ сообщили, что Германия выдала ордер на арест украинца, которого подозревают в подрыве "Северного потока".

В то же время в прокуратуре Польши заявили, что подозреваемый выехал в Украину.

По данным WSJ, президент Владимир Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но потом пытался его отменить после вмешательства ЦРУ.

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Топ комментарии
+24
А може тих хто їх будував?
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08.09.2024 19:48
+23
Бувший вождь і вчитель "нашого2 ЗЕлупи. Як Плєханов для Льоніна
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08.09.2024 19:58
+19
Та ви, гер Шольц, тих хто це зробив повинні у сраку цілувати. Вони вам дозволили зістрибнути з газовий голки Паращі на яку вас посадили тельманка - штазістка Меркель. А ось Меркель ваи повинні притягнути до відповідальності за все шо вона Німеччині поробила. За газову голку, за наводнення Фатерлянду мільйонами арабів (яки скоро почнуть різанину бюргерів), за розвал Бундесверу та знищення його боєздатності тощо.
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08.09.2024 19:53
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А може тих хто їх будував?
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08.09.2024 19:48 Ответить
Одним словом - це одні і ті ж особи - Шрьодер і Меркель. Вони і є винуватцями. Винен той, кому вигідно. А найбільшу вигоду від закабалення кацапами Західної Європи через газовий зашморг мали власне ці двоє. Є ще і дрібнвші бенефвціари - Орбан, Фіцо і ще декілька захвдних, але тим не менше - прокацапських політиків.
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08.09.2024 20:39 Ответить
притягнути "за вуха" ?

хто їх підірвав ?
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08.09.2024 23:19 Ответить
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08.09.2024 19:48 Ответить
До чого ти це запостив? Це ти підривав " потоки", чи Словаччина?
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08.09.2024 20:37 Ответить
Вмер рашистський виродок маслюков. Вже позитив.
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08.09.2024 19:48 Ответить
А хто це
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08.09.2024 19:49 Ответить
Мабуть квнщик масляков
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08.09.2024 19:51 Ответить
Бувший вождь і вчитель "нашого2 ЗЕлупи. Як Плєханов для Льоніна
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08.09.2024 19:58 Ответить
Он (Масляков) лишил "фашиста" всех званий и регалий елуба
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08.09.2024 20:14 Ответить
Як Желябов для Плеханова, а Чернишевський для Желябова, а Герце для їх усіх.
А декабристи.....
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08.09.2024 20:19 Ответить
+++
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08.09.2024 20:13 Ответить
Спитай у піаніста.
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08.09.2024 19:52 Ответить
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08.09.2024 19:51 Ответить
Чуть навеяло из давнего очень. В июле 1977г после почти 11 месяцев работы в круизах по Австралии от Сиднея, а потом от Саутгемптона по Средиземке паслайнер ЧМП тбх ,,Леонид Собинов,, пустили впервые по Крымско-Кавказской линии от Одессы. 7-дневные, заходы Ялта, Батуми, Сочи, Сухуми, Новороссийск. Служба ресторана конечно высокий класс работы, часть продуктов западные, спиртное развалютили а сигареты нет. Работаю барменом----та капец был с совками, думал не выдержу от усталости. Только одну Пепси Колу ящиков по 50 в в день только дети выпивали, 7 баров на лайнере, но речь о масляке---это чмо было в круизе. Какая же чванливая и спесивая мразь оказалась? Трудно поверить. Оно приходило в ночной бар где работал я, садилось в линию стол на стойку, разваливалось и щёлкая пальцем заказывало довольно дорогое спиртное не наше. Но сразу стало ясно, что действие джинна или виски гнусак не знал. Пил чистое и от 150 гр. Вёл себя так, как если бы всю жизнь в круизах. Кстати был довольно пузатый тогда. Невзлюбили и в зале ресторана его. Решил я рискнуть и предложил ему и компахе его уже ночь под закрытие одной гадости. Есть такой апперетив ,,Пернод,, убийственная дрянь в чистом виде. Барная кликуха была пэрдь-нод у напитка. Очень крепкий и состав сложный травяной горький. Короче потом рыгали они, всё что выпили накануне. Хорошо хоть на палубе возле бассейна, там шлангом моют. В следующем круизе была Пугачёва---но пела для экипажа отдельно, везде заходила в служебные места и каюты экипажа---не отнять. С тех пор я по тв квн редко смотрел, из-за этого мразюка московского. Всё правда.
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08.09.2024 21:47 Ответить
Заголовок писав магістр Йода?
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08.09.2024 19:50 Ответить
Сумніву без.
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08.09.2024 19:53 Ответить
До сучки Меркель і хвойди Шредера в Шольця питань нема, бо то його друзі, вчителі і наставники.
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08.09.2024 19:52 Ответить
"бо то його друзі, вчителі і наставники." Це партнери по бізнесу. Старші партнери.
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08.09.2024 20:00 Ответить
Екси не партнери, бо їм вже нема чим торгувати.
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08.09.2024 20:09 Ответить
Справжній барига завжди знайде чим торгувати. Секретами, зв'язками, ї@лом врешті решт.
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08.09.2024 20:14 Ответить
А якщо то за наказом ***** зробили то як Шольц його покарає?
Стурбованість ***** не боїться.....
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08.09.2024 19:53 Ответить
Накаже пристроїти до правління якогось "Рургазу"
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08.09.2024 19:54 Ответить
Та ви, гер Шольц, тих хто це зробив повинні у сраку цілувати. Вони вам дозволили зістрибнути з газовий голки Паращі на яку вас посадили тельманка - штазістка Меркель. А ось Меркель ваи повинні притягнути до відповідальності за все шо вона Німеччині поробила. За газову голку, за наводнення Фатерлянду мільйонами арабів (яки скоро почнуть різанину бюргерів), за розвал Бундесверу та знищення його боєздатності тощо.
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08.09.2024 19:53 Ответить
Они позволили вам соскочить с газовой иглы.

А за одно - и с промышленной! Когда на дешёвом газе Германия была промышленным локомотивом экономики ЕС. Теперь с Китаем (который получает от РФ газ вместо Германии) или США (у которых газ без сжижения - разжижения у самих дешёвый), на американском ПХГ не сильно по конкурируешь.

За то Зелёным (тем которые экологи) - радость! Промышленность - это очень вредно для экологии!
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08.09.2024 20:15 Ответить
Довбень кацапський, ще більш шкідливо для екології,коли валять кабами, ракетами та підривають дамби
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08.09.2024 20:39 Ответить
Гірчицю маєш?
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08.09.2024 21:35 Ответить
А ось вам і цитати з раша-ТБ - з програми Скабєєвої.
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09.09.2024 00:39 Ответить
Німеччина і зараз №1 економіка ЄС. І зовсім не завдяки якомусь там газу, звичайно ж. Менше читайте радянських газет/їште лайна п
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09.09.2024 00:44 Ответить
Перед сном)))
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09.09.2024 00:48 Ответить
Ти дууже здивуєшся, але людиною, що поставила хрест на Північних потоках був... Трамп..
А його указом проти Північного потоку 2 були введені санкції і консорціум заявив про свою ліувідацію.
А підрвали три гілки за вказівкою пупкіна, як запобіжний засіб, що дозволить Газпрому посилатися у судах на Форс- Мажор, відбиваючить від позовів операторів, що не отримали російського газу за контрактами.
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08.09.2024 20:44 Ответить
А чому ти вважаєш шо я повинен бути здивований?
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08.09.2024 21:33 Ответить
Та кандібобєр такий
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08.09.2024 22:46 Ответить
А якщо з'ясується що це сами кацапи зробили що робити будеш? "Тауруси" для України будуть чи ні..
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08.09.2024 19:53 Ответить
Да кончайте уже дурака валять, они вже назначили Украину виноватой.
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08.09.2024 19:57 Ответить
Виновник подрыва потоков определится по результатам войны. Кто капитулирует - тот и подорвал потоки.
Саакашвили просрал войну, и оказалось что он начал обстреливать Цхинвали
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08.09.2024 20:29 Ответить
Розслабся, росіянин..
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08.09.2024 20:46 Ответить
Та там зразу мелькнуло, що знутрі, а потім затихло
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08.09.2024 19:58 Ответить
DW

Версия, согласно которой в разрушении газопровода была заинтересована Россия, основана, в частности, на предположении, что тем самым Москва попыталась избавить "Газпром" от будущих многомиллиардных исков со стороны немецких и других европейских импортеров российского газа из-за срыва контрактных обязательств, ведь подрыв газопровода - это тот форс-мажор, на который можно упирать в арбитражных судах.
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08.09.2024 19:54 Ответить
9 августа 2022 года "Газпром" объявил, что с 31 августа по 2 сентября на три дня полностью остановит поставки газа в Германию и другие страны ЕС по "Северному потоку" с целью "проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ". Это была уже вторая за полтора месяца полная остановка газопровода, причем на сей раз внеплановая. До этого, с 11 по 21 июля, проводился ремонт согласно заранее опубликованному графику.

В преддверии новой остановки "Северного потока" цены на газ в ЕС взлетели до абсолютного максимума за всю историю отрасли, превысив казавшиеся ранее просто немыслимыми 340 евро за мегаватт-час или 3500 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: год спустя, цены примерно в десять раз ниже и составляют приблизительно 35 евро за МВт⋅ч.

Ведь прописанные в долгосрочных контрактах объемы не поступали не только между 31 августа и 26 сентября. "Газпром" еще в июне резко сократил прокачку: с 14 июня Германия получала на 40% меньше газа, с 16 июня - на 60% меньше. Тогда же прекратились поставки во Францию и уменьшились в Италию. Это день в день совпало с приездом в Киев 16 июня Олафа Шольца, Эмманюэля Макрона и Марио Драги. В ходе этого визита политические лидеры трех ведущих стран Евросоюза выступили за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
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08.09.2024 19:58 Ответить
Итак, миф о том, будто поставки по "Северному потоку" прекратились из-за разрушения газопровода, опровергается простым сопоставлением дат. Нет, их сознательно прекратила российская сторона. Утверждение, будто Германия сама себя наказала, отказавшись от дешевого российского газа, тоже является мифом, поскольку правительство ФРГ, поддержав введение санкций ЕС против угля, нефти и нефтепродуктов из России, выступало против ограничений на российский газ.

Да и Россия, даже после разрушения "Северного потока", могла бы, если захотела, продолжить поставки в Германию. Для этого можно было бы увеличить транзит через Украину в Австрию и/или возобновить поставки по газопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу.

В благополучном предпандемийном 2019 году "Газпром" продал в дальнее зарубежье почти 200 млрд кубометров газа, из которых около 55 млрд кубометров купила Германия. Свыше четверти всех поставок! Теперь этот не так давно лучший клиент покупает 0 (ноль) кубометров. От российского трубопроводного газа отказались и многие другие страны Евросоюза, который десятилетиями был основным зарубежным рынком сбыта для газовиков РФ.

Но ради войны в Украине Путин разрушил бизнес-модель "Газпрома".

К тому же в Берлине принято политическое решение больше не импортировать российский газ - ни трубопроводный, ни сжиженный.
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08.09.2024 20:01 Ответить
Нашим писакам це дуже складно. Одна лінія в макітрі- нажав- Пуск, віджав- Стоп
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08.09.2024 20:48 Ответить
В конце апреля 2023 года датская газета Dagbladet написала со ссылкой на Минобороны Норвегии, что за четыре дня до происшествия, 22 сентября 2022 года, недалеко от места взрыва, к востоку от датского острова Борнхольм было замечено российское судно-носитель"СС-750" с оборудованием для глубоководных операций.

Чуть позже, 3 мая 2023 года, онлайн-издание Politico рассказало со ссылкой на расследование общественных медиакомпаний Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии, журналисты которых проанализировали передвижения кораблей в зоне происшествия в период с июня по сентябрь 2022 года, что там находились три корабля ВМФ России, в том числе гидрографическое судно Балтийского флота "Сибиряков", которое могло иметь на борту оборудование для глубоководной разведки.
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08.09.2024 20:09 Ответить
Кудись не туди понесло цього лисого дурня. Невже через вибори?
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08.09.2024 19:55 Ответить
Через вибори всіх не туди заносить. А голоси "путінферштейнів" йому теж потрібні.
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08.09.2024 20:09 Ответить
А нафіга німцям ці потоки? Баварське пиво в Засрашу качать?
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08.09.2024 20:10 Ответить
Може бути "справою принципа" - "приватна власність священна і недоторкана". Особливо коли співвласник - "терорист в законі".
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08.09.2024 20:20 Ответить
Це точно зробив Татаров поки німців у Німеччині не було.

Забирайте...
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08.09.2024 20:17 Ответить
Потрібно нагородити цих добрих людей! Вони не тільки допомогли Україні, а ще й намагались зняти Німеччину з "газової голки" росії. Питання тільки чому німці не зруйнують ці потоки, невже і надалі планують купувати газ у путіна?
Можливо думки про бізнес і є причиною того, що не надають Тауруси, а не якась там ескалація.
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08.09.2024 20:19 Ответить
Тут перший підозрюваний намалювався.
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08.09.2024 20:22 Ответить
Шульц, обережно! Бо можна вийти на своїх...
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08.09.2024 20:22 Ответить
Про повну відповідальність росії за війну де постійні заяви??? Мируни, хто наступний?
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08.09.2024 20:23 Ответить
Татаров,точно!
Думав що там чеченці на Берлін ідуть,бо донГанДон обіцяли з ****** павтаріть
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08.09.2024 20:26 Ответить
Це повідомлення зермаку на руку: ще раз ЗРОБИТИ За,тепер під приводом підозри на нього і на час нібито розслідування,відсторонити від роботи,який затягнеться до невизначеного часу.
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08.09.2024 20:27 Ответить
А кто ж это сделал??? Ай-яй-яй
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08.09.2024 20:48 Ответить
Чого це!? Законна ціль української армії. Крапка.
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08.09.2024 20:57 Ответить
Половина цих потоків належить європейським країнам.
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08.09.2024 21:08 Ответить
если б северный поток работал, УкрГТС уже бы не было.
Извините, но всё законно
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08.09.2024 21:09 Ответить
А шо роботи самому Шольцу. Вони троє Меркель,Шрьодер, Шольц посадили Німеччину на газову голку. Запевнили інвесторів, що х.... можна вірити. За німецькі гроші збудували газопроводи, Шрьодер представляв інтереси бундеса перед х... а той взяв і підірвав потоки, гроші інвесторів пропали. страховики не хочуть платити, і щоб не виглядати ідіотами перед своїми виборцями попрохали ЕрЗЕ педалювати тему вини Генерала та Романа у підриві. Поліція бундесу вже давно відкараскалась від тверджень експрокурора. Ну а поляків привязали, бо ця німецька трійця торпедувала прокладання екстериторіального газопроводу з норвезьким газом у Польщу, крига скресла тільки після підриву.
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08.09.2024 21:09 Ответить
Це він, на мертвечука з сівковичем, натякає, чи про отих Оманських з патрушевим??
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08.09.2024 21:31 Ответить
Ну, добре! Це, зробив- Я! Арештуйте і судіть в Германії...
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08.09.2024 21:51 Ответить
Який хитрий)
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08.09.2024 22:30 Ответить
А чому б і ні, чому б і не суд в Німеччині? Класний спосіб здриснути з концлагеря.
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08.09.2024 22:36 Ответить
Подія сталася за межею німецької юрисдикції. Чи Шольц вже перестав поважати суверінітет Данії?
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08.09.2024 22:03 Ответить
треба публично повесить тех кто разрешил их строить. на их зверячих лапах кровь тысяч Украинцев, которые погибли и еще погибнут , благодаря политике европейских тварей, которые своими грошами вскормили рашафашизм во главе с путлером.
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08.09.2024 22:34 Ответить
Хто про шо, а блохастий про лазню.
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08.09.2024 23:35 Ответить
 
 