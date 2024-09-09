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Зеленский попросил Мелони быть посредником с США относительно вопроса Patriot, - Messaggero

Зеленський попросив Мелоні бути посередником у переговорах зі США

Президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джорджу Мелони быть посредником в переговорах с США о передаче Украине систем ПВО Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило итальянское издание Messaggero.

Кроме того, во время встречи в Италии Зеленский и Мелони обсудили передачу Украине второго комплекса ПВО Samp-T, которая была одобрена в июне, однако поставку пришлось задержать из-за технических трудностей.

По данным издания, отправку Samp-T можно ожидать до конца сентября, в чем Мелони заверила Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Италия остается непоколебимой в своей поддержке Украины, - Мелони

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на полях форума "Амброзетти" провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.
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петріот а чому не томагавк ? Скажіть вже хтось актору що петріот зброя захисту не перемоги
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09.09.2024 08:01 Ответить
Це про США, Ізраїль і Україну, які ведуть переговори про постачання Києву восьми систем ППО Патріот?
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09.09.2024 08:09 Ответить
Для Кончі-Заспі ?
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09.09.2024 09:17 Ответить
а вона, шо?
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09.09.2024 09:01 Ответить
Треба забути в США, що Зеленский корупціонер. А пом'ятати тільки гарне: наприклад гру на роялі. Тоді вони дозволять використовувати свою ракетну зброю по Московії.
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09.09.2024 09:13 Ответить
А сам не може .
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09.09.2024 09:22 Ответить
Готується предявити свою пальмовую ветвь міра . По глобальному.
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09.09.2024 09:27 Ответить
"...Зеленський попросив Мелоні бути посередником зі США..."

А потужний менеджер Єрмачок що - всрався?
А самому Зелеському - слабо домовитися? Папірця загубив?
Чи Маркарову витягти з її ресторану - може щось таки зробить?
Чи новоспечена шістка Єрмака - Сибіга, теж покаже хоч щось?

Купа єрмаківських нікчемних жополизів танцюють навколо ОП - а справу мають робити італійці?
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09.09.2024 09:28 Ответить
 
 