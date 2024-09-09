Зеленский попросил Мелони быть посредником с США относительно вопроса Patriot, - Messaggero

Президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джорджу Мелони быть посредником в переговорах с США о передаче Украине систем ПВО Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило итальянское издание Messaggero.

Кроме того, во время встречи в Италии Зеленский и Мелони обсудили передачу Украине второго комплекса ПВО Samp-T, которая была одобрена в июне, однако поставку пришлось задержать из-за технических трудностей.

По данным издания, отправку Samp-T можно ожидать до конца сентября, в чем Мелони заверила Зеленского.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на полях форума "Амброзетти" провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.