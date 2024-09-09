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Новости Война
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Латвия (1279) НАТО (8642)

У НАТО нет информации, что российский БПЛА в Латвии разбился умышленно

У НАТО відреагували на аварію російського дрона в Латвії

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

Об этом сказала официальный представитель НАТО Фара Дахлалла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году фрагменты российских беспилотников и ракеты неоднократно находили на территории союзников. Хотя у нас нет информации, свидетельствующей об умышленном нападении России на союзников, эти действия являются безответственными и потенциально опасными", - отметила она.

Также Дахлалла напомнила, что в ответ на войну России Альянс значительно увеличил свое присутствие на восточном фланге, в частности в Румынии и Латвии.

Смотрите: Дрон-камикадзе уничтожает российский беспилотник "Орлан-10" на высоте более 3600 метров. ВИДЕО

Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В НАТО отреагировали на нарушение дроном РФ воздушного пространства Румынии: Безответственные и потенциально опасные действия
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Топ комментарии
+26
Ага...случайно залетів
Знову кацапи сіранули натівцям на голови, а вони вдають що не побачили
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09.09.2024 12:35
+20
НАТО взагали нічого не чує і не бачить, ох..на організація! Ракетиі дрони не залітали в Польщу, Румунію, балтійські країни, а якщо і залітали, НАТО їх не бачило, а якщо і вибухали і люди гинули, наприклад у Польщі і Румунії, то НАТО не бачить, що вони навмисно вибухали...
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09.09.2024 12:37
+15
НАТО :
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09.09.2024 12:58
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Правила форума Совет форумчан
Ага...случайно залетів
Знову кацапи сіранули натівцям на голови, а вони вдають що не побачили
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09.09.2024 12:35 Ответить
НАТО :
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09.09.2024 12:58 Ответить
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09.09.2024 13:22 Ответить
НАТО взагали нічого не чує і не бачить, ох..на організація! Ракетиі дрони не залітали в Польщу, Румунію, балтійські країни, а якщо і залітали, НАТО їх не бачило, а якщо і вибухали і люди гинули, наприклад у Польщі і Румунії, то НАТО не бачить, що вони навмисно вибухали...
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09.09.2024 12:37 Ответить
Їх логотипом повинні стати три мавпи - нічого небачу, нічого не чую, нічого нікому нескажу!
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09.09.2024 12:39 Ответить
Страус. З головою в піску і задертою дупою.
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09.09.2024 12:42 Ответить
А по заді *****. В цікаві часи ми живемо - коли тайне становиться явью
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09.09.2024 12:56 Ответить
Нііііі..пожалійте страусів!!! У зоопарказ в клітках зараз не пісок, а бетон..
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09.09.2024 13:33 Ответить
¯\_(ツ)_/¯
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09.09.2024 12:37 Ответить
То збийте мокшанського літака! Ненавмисно!
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09.09.2024 12:38 Ответить
Нікчемність і сцикливість вже можна вимірювати в НАТАх.
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09.09.2024 12:39 Ответить
А колись "цього" було достатньо...
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09.09.2024 13:11 Ответить
Такі да. З оонів дійшли до натів
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09.09.2024 13:20 Ответить
kstati - čitaju posļedņiji novini - tam ņet informacii što eto šahed....dron upal v poļe.
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09.09.2024 12:40 Ответить
Найкраща позиція то страусина позиція , голова в пісок .- а ти докажи що то був москальський дрон . а може він з нігеії прилетів .
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09.09.2024 12:40 Ответить
Випадково, так?
А що буде коли по вас ядеркою вдарять і скажуть, упс це випадково.
Ну нічого страшного, да?))))
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09.09.2024 12:41 Ответить
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09.09.2024 12:41 Ответить
А чому у пуцькіна не запитати ? Х...ло , все чесно скаже . Б...ть сцикуни . Плюнь їм в очі , а вони кажуть , що теплий дощ паде !
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09.09.2024 12:41 Ответить
***** чесно сказало, що були підписані стамбульські угоди про мир на його умовах
але прилетів Джонсонс і сказав клоунам що здавати державу не можна
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09.09.2024 12:49 Ответить
****баный стыд а не НАТО. Им официант в борщ насрет и они придумают 1000 и 1 способ как ето говно случайно попало им в тарелку
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09.09.2024 12:42 Ответить
НАТО впевнено між соромом і війною обирає сором. Усі знають, чим це врешті решт закінчується.
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09.09.2024 12:44 Ответить
Обама та його послідовник Байден перетворили рішуче та грізне НАТО в залякану дівчинку Нату з дитячого садочку
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09.09.2024 13:22 Ответить
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09.09.2024 12:43 Ответить
А поляки вже найшли чи ще шукають?
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09.09.2024 12:43 Ответить
.. якіж ви імпотентно- сцикливі ... .. це та ната котра ніби то нас захистить ... пзц прибалтам ...без шасів
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09.09.2024 12:44 Ответить
Нато и США забыло уже что если принимаешь позу страуса пряча голову в песок то сверху остается голая незащищенная жопа которой все пользуются
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09.09.2024 12:44 Ответить
Судячи з увсього, НАТО такаж корисна, як і ООН І Червоний красний хрест... ЯК Євросоюз, з незпроможністю заикнути ротякм Орбану та подібним.... Тим ***** і користується. Меркель, жувало соплі і лизала, Шольц..... Нахера ви взагалі? Що ви можете????
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09.09.2024 12:47 Ответить
"Нахера ви взагалі? Що ви можете?"

tak vi že ņe tam , čomu vi tak trevožetes ?
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09.09.2024 12:50 Ответить
НАТО це США, Європа давно обгеїлась
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09.09.2024 12:50 Ответить
ce trampistko - uzkoe kļiše , ņitreba ce laino poširivati
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09.09.2024 13:04 Ответить
Юрій Заданюк почитайте скільки та як Червоний Хрест допомогав/ає Українцям , наприклад у Фінляндії. Ви здивуєтесь, набагато краще ніж Україна своїм громадянам які вимушено стали біженцями.
Червоний Хрест не має можливість примусити рашистов щось робити, вам напхали у голову лайна що ЧХ винуваті у чомусь, це робиться для перекладання відповідальності з ЗЕкоМанди на іньших, а ви й "повелися". Так й "розводять лохів янєлохі".
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09.09.2024 13:27 Ответить
Мдаа, схоже ната вибрала долю ''ліги націй''. Після війни треба оту нату повністю переформатувати
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09.09.2024 12:47 Ответить
Хто переформує? Резніков чи Умеров? Чи може сам "найвялічнейший мородер лідор, ягєлох"?
Спочатку треба навчитися зброю виробляти у потрібних об'ємах а потім щось казати за іньших.
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09.09.2024 13:30 Ответить
то капець соплежувальники
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09.09.2024 12:48 Ответить
Туреччині варто було збити один кацапський літак, щоб надалі кацапи не смикалися...
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09.09.2024 12:49 Ответить
Turečina ņegraņiče z *********** , tudi daļeko ļitati
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09.09.2024 12:58 Ответить
ненавмисно пару штук з вибухами можуть "розбитись" завтра прямо на Пардаугава чи Тейка, і тоді мешканцям Риги буде вже *****, що там казала якась дахлала.
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09.09.2024 12:50 Ответить
kraše hai v Rezekne či Daugavpils - vsja rjuzke mirna vata tam....v Rige ih "pribirajut"
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09.09.2024 12:54 Ответить
шанси що навіть там влучать тільки по кацапам все одно мінімальні.
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09.09.2024 13:06 Ответить
Кацапи все роблять "навмисно", а коли якусь гидоту тільки збираються зробить то спочатку приписують ії до того проти кого ця гидота готується.
Але НАТО своєю бездіяльностю у відповідь тільки заохочує кацапів до подальшої ескалації при чому на територіях країн альянсу.
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09.09.2024 12:54 Ответить
Блин, а чим взагалі то НАТО займається окрім використання великих окладів?
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09.09.2024 12:54 Ответить
їм там усім потрібно виділити по упаковці ORBIT
вже б краще жували чим п...зділи
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09.09.2024 12:55 Ответить
НАТО кацапы и в зад трахнут, а тот скажет шо не уверен шо это с ним сделали намеренно
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09.09.2024 12:57 Ответить
звісно, ***** не такий дурний, щоб влаштувати Перл Харбор або втопити Лузітанію біля берегів США.
він знає, що без цього захід не впишеться
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09.09.2024 12:57 Ответить
НАТО має достатньо інформації,інша справа що не хочуть говорити правду.Памятаю 2014 рік коли танки мордору перейшли кордон України.На Заході також казали,що немають доказів.Із спутника зараз можна книжки читати на Землі,а вони нічого не бачили.
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09.09.2024 12:57 Ответить
Хух! Аж від серця відлягло! Ненавмисно! Не навмисно, б*ять! Не навмисно можна! І обстрілювати ракетами - можна! І запускати дрони-камікадзе - можна! І схоже навіть громадян країн НАТО вбивати можна! Якщо не навмисно, звичайно! Тому пуляйте на здоров'я! Головне - запевнити такому брехунові, як лавров, що то не навмисно
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09.09.2024 12:59 Ответить
Випадково через всю Білорусь пролетів, випадково впав в Латвії. Бо взагалі то він мав повернутися в Україну. Але "щось пішло не так".
Тож ната може спати спокійно .
Це все ненавмисно.
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09.09.2024 13:00 Ответить
НАТО військовий альянс чи майстри розмовного жанру..
Все більш стає схоже на друге.
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09.09.2024 13:02 Ответить
Переклад з натівської на людську мову: "Нас вїбали, але ми не знаємо чи це було навмисно". Через рік буде: "Нас виїбали, але ми знаємо чи це було навмисне."
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09.09.2024 13:05 Ответить
Тему не розкрито.
А факт зальоту у латвійський повітряний простір був навмисним?
А факт знаходження у повітряному просторі навмисний?
А можлива діяльність навмисна? Може він там насрав якось, скинув щось, чи мастило протекло? Це навмисно?
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09.09.2024 13:09 Ответить
НАТО--вивіска на дверях.
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09.09.2024 13:19 Ответить
Ага, а то як вони туди попадають НАТу не хвилює?
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09.09.2024 13:33 Ответить
Собаки лають а НАТО йде далі. Смішно читати як тут повчають НАТО що їм робити ті хто й досі має ЗЕкоМанду мородерів-злодюг при владі й нічого з тим неможуть зробити!
НАТО без вас розбереться як й що їм робити, "розумники" млять.
"Я такий розумний, навчу вас як жити, воювати як навчу, тільки дайте грошей, амуніції, зброю"......
П. С. Модератор можливо заблокує мене але вже мовчати немає змоги, такі всі 'розумні" аж пздц.
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09.09.2024 13:35 Ответить
Так коню зрозуміло,дрони летіли на північний полюс,палива не вистачило.А вибухівка то лід ламать.
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09.09.2024 14:11 Ответить
"НАТОвский драмкружок" .НАТА, не бойся! Украина с тобой!
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09.09.2024 15:08 Ответить
 
 