У НАТО нет информации, что российский БПЛА в Латвии разбился умышленно
В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.
Об этом сказала официальный представитель НАТО Фара Дахлалла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году фрагменты российских беспилотников и ракеты неоднократно находили на территории союзников. Хотя у нас нет информации, свидетельствующей об умышленном нападении России на союзников, эти действия являются безответственными и потенциально опасными", - отметила она.
Также Дахлалла напомнила, что в ответ на войну России Альянс значительно увеличил свое присутствие на восточном фланге, в частности в Румынии и Латвии.
Российские дроны на территории стран-членов НАТО
Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.
Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.
Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.
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Знову кацапи сіранули натівцям на голови, а вони вдають що не побачили
А що буде коли по вас ядеркою вдарять і скажуть, упс це випадково.
Ну нічого страшного, да?))))
але прилетів Джонсонс і сказав клоунам що здавати державу не можна
tak vi že ņe tam , čomu vi tak trevožetes ?
Червоний Хрест не має можливість примусити рашистов щось робити, вам напхали у голову лайна що ЧХ винуваті у чомусь, це робиться для перекладання відповідальності з ЗЕкоМанди на іньших, а ви й "повелися". Так й "розводять лохів янєлохі".
мородерлідор, ягєлох"?
Спочатку треба навчитися зброю виробляти у потрібних об'ємах а потім щось казати за іньших.
Але НАТО своєю бездіяльностю у відповідь тільки заохочує кацапів до подальшої ескалації при чому на територіях країн альянсу.
вже б краще жували чим п...зділи
він знає, що без цього захід не впишеться
Тож ната може спати спокійно .
Це все ненавмисно.
Все більш стає схоже на друге.
А факт зальоту у латвійський повітряний простір був навмисним?
А факт знаходження у повітряному просторі навмисний?
А можлива діяльність навмисна? Може він там насрав якось, скинув щось, чи мастило протекло? Це навмисно?
НАТО без вас розбереться як й що їм робити, "розумники" млять.
"Я такий розумний, навчу вас як жити, воювати як навчу, тільки дайте грошей, амуніції, зброю"......
П. С. Модератор можливо заблокує мене але вже мовчати немає змоги, такі всі 'розумні" аж пздц.