У НАТО нет информации, что российский БПЛА в Латвии разбился умышленно

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

Об этом сказала официальный представитель НАТО Фара Дахлалла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году фрагменты российских беспилотников и ракеты неоднократно находили на территории союзников. Хотя у нас нет информации, свидетельствующей об умышленном нападении России на союзников, эти действия являются безответственными и потенциально опасными", - отметила она.

Также Дахлалла напомнила, что в ответ на войну России Альянс значительно увеличил свое присутствие на восточном фланге, в частности в Румынии и Латвии.

Смотрите: Дрон-камикадзе уничтожает российский беспилотник "Орлан-10" на высоте более 3600 метров. ВИДЕО

Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В НАТО отреагировали на нарушение дроном РФ воздушного пространства Румынии: Безответственные и потенциально опасные действия