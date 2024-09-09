ЕС получил от союзников информацию, что Иран поставляет РФ баллистические ракеты, - Стано

В Евросоюзе заявили, что им известно о передаче Ираном баллистических ракет России.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Мы обладаем достоверной информацией, предоставленной союзниками, о поставках иранских баллистических ракет в Россию. ... Мы изучаем этот вопрос вместе с нашими странами-членами, и если это подтвердится, эта поставка будет означать существенную материальную эскалацию поддержки Ираном незаконной агрессивной войны России против Украины", - сказал он.

Стано добавил, что "единодушная позиция лидеров ЕС всегда была четкой. Европейский Союз отреагирует быстро и в координации с международными партнерами, в том числе новыми и значительными ограничительными мерами против Ирана".

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

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