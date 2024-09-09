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Иран (1736) Евросоюз (16688) Стано (92) баллистические ракеты (325)

ЕС получил от союзников информацию, что Иран поставляет РФ баллистические ракеты, - Стано

Іран передає РФ балістичні ракети: Що кажуть у ЄС?

В Евросоюзе заявили, что им известно о передаче Ираном баллистических ракет России.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Мы обладаем достоверной информацией, предоставленной союзниками, о поставках иранских баллистических ракет в Россию. ... Мы изучаем этот вопрос вместе с нашими странами-членами, и если это подтвердится, эта поставка будет означать существенную материальную эскалацию поддержки Ираном незаконной агрессивной войны России против Украины", - сказал он.

Стано добавил, что "единодушная позиция лидеров ЕС всегда была четкой. Европейский Союз отреагирует быстро и в координации с международными партнерами, в том числе новыми и значительными ограничительными мерами против Ирана".

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

Также читайте: Иранский депутат Ардестани: Тегеран вынужден вести с Россией бартер, предусматривающий отправку ракет и военных беспилотников в РФ
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Топ комментарии
+12
Тепер потрібно обрати ступінь занепокоєння.
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09.09.2024 15:39
+8
А може визнати вже, що це реальна ескалація і дати дозвіл бити по раїсі?
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09.09.2024 15:36
+4
Подвійне занепокоєння? Такого ще начебто не було.
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09.09.2024 16:02
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А може визнати вже, що це реальна ескалація і дати дозвіл бити по раїсі?
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09.09.2024 15:36 Ответить
Тепер потрібно обрати ступінь занепокоєння.
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09.09.2024 15:39 Ответить
Подвійне занепокоєння? Такого ще начебто не було.
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09.09.2024 16:02 Ответить
у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети. Джерело:
То і все. Ми відреагували як Європа. Прийміть нас до себе.
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09.09.2024 15:41 Ответить
Я теж отримав інформацію, що ЕС - фрікція, НАТО - імпотенти, США - обісцяні пенсіонери.
Та й що?
Отож....
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09.09.2024 15:43 Ответить
Але ж іранські балістичні ракети вже на раісє. Їх овердофіга та вони далекобійні.
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09.09.2024 15:47 Ответить
Кончені імбіцили
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09.09.2024 15:44 Ответить
А НАТа не боіться, що ці ракети і до них можуть позалітати? Шахеди ж залітають і нічого. Ніякого навіть занепокоєння не відбувається. Памперси поміняли та й на тому все.
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09.09.2024 15:44 Ответить
Та шо там...пару фермерів чи погода лайно-дрібниці.
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09.09.2024 15:46 Ответить
А зібрати ген. асамблею ООН в зв'язку постачанням зброї маргіоналами іраном і кндр для фашиської росії не може Україна ? я розумію імпотентність ООН ,але це був би розголос і друге це удар по престижу рашистів ,так звана "вторая армия мира" отримує зброю від маргінальних терористичних режимів до якої і сама належить (до речі рашисти неодноразово збирали ООН для ніби незаконої передачі зброї західними партнерами Україні )
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09.09.2024 15:44 Ответить
туди потрібно буде приплести сша та євросоюз, бо половина запчастин в тій зброї наших любих друзів.
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09.09.2024 16:27 Ответить
Будемо збивати занепокоєннями. Дяка
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09.09.2024 15:49 Ответить
Збивати треба асфальтом і шаличками.
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09.09.2024 16:00 Ответить
Відомо - невідомо - з такою політикою Заходу - шо це міняє?
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09.09.2024 15:57 Ответить
Нехай ЄС добре подумає, що за це отримає Іран...
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09.09.2024 16:05 Ответить
ата та ! і ну, ну!
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09.09.2024 16:09 Ответить
Це лише червона, чи яка там лінія!!??
Це ще не ескалація рашистів, як в Оленівці, ОХМАДИТ, Каховської ГЕС, Полтаві, Яворівському центрі, Краматорську, Харков ….???
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09.09.2024 16:09 Ответить
Треба виробляти свої власні ракети. Треба зняти заборону зеленського на виробництво власної ракетної зброї. Своїми ракетами ми можемо бити куди завгодно.
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09.09.2024 18:27 Ответить
Я так розумію їм пофіг, бо навіть стурбованість не виразили.
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09.09.2024 16:16 Ответить
И че там, озаботились сильно импотенты западные?
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09.09.2024 16:25 Ответить
Улюблена гра усіх політиків будь якого рангу--вмикати "дурня", бо ж якшо визнати, шо то є достовірна інфа, то тре шось діяти. А вони цього не **********.
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09.09.2024 16:54 Ответить
А тепер проявіть своє сране занепокоєння.
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09.09.2024 17:11 Ответить
Травоїдних з'їдає м'ясоїдний. Це теперешні реалії.
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09.09.2024 17:26 Ответить
Наш аналогічний ракетний комплекс має назву ОТРК ВІЛЬХА. До прихода кловунів ракетний комплекс знаходився на стадії серійного виробництва. Клоунська влада проект закрила в серпні 2019.
Надо терміново зняти клоунську заборону зі всіх наших ракетних програм. Подобаєтся це голобородькам чи ні - це питання виживання країни.
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09.09.2024 18:03 Ответить
 
 