Офис Генпрокурора обратилась в Интерпол относительно задержания "слуги народа" Дмитрука

Офис Генпрокурора обратился в ряд соответствующих стран с запросом о задержании и временном аресте народного депутата, "слугу народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя, с целью его дальнейшей выдачи Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Также по согласованию с Офисом Генпрокурора в учеты Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации Красного оповещения в отношении указанного народного депутата Украины.

Как упоминается в сообщении, по ходатайству Офиса Генпрокурора Печерский районный суд г. Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска, в том числе международного.

Читайте также: "Слугу народа" Дмитрука внесут в базу Интерпола, нужно еще несколько технических моментов, - ГБР

Справка

Красное оповещение - запрос в правоохранительные органы по всему миру с просьбой найти и временно арестовать человека в ожидании экстрадиции или передачи.

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Смотрите также: "Слугу народа" Дмитрук был замечен в Лондоне. Он посещал ТЦ, - СМИ. ВИДЕО