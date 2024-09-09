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арест (10435) задержание (6651) побег (377) Артем Дмитрук (68) Офис Генпрокурора (2386)

Офис Генпрокурора обратилась в Интерпол относительно задержания "слуги народа" Дмитрука

Нардеп-втікач Артем Дмитрук

Офис Генпрокурора обратился в ряд соответствующих стран с запросом о задержании и временном аресте народного депутата, "слугу народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя, с целью его дальнейшей выдачи Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Также по согласованию с Офисом Генпрокурора в учеты Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации Красного оповещения в отношении указанного народного депутата Украины.

Как упоминается в сообщении, по ходатайству Офиса Генпрокурора Печерский районный суд г. Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска, в том числе международного.

Читайте также: "Слугу народа" Дмитрука внесут в базу Интерпола, нужно еще несколько технических моментов, - ГБР

Справка

Красное оповещение - запрос в правоохранительные органы по всему миру с просьбой найти и временно арестовать человека в ожидании экстрадиции или передачи.

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Смотрите также: "Слугу народа" Дмитрук был замечен в Лондоне. Он посещал ТЦ, - СМИ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
Жалюгідні дегенерати, навіщо його випустили з країни?
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09.09.2024 19:48
+8
тю! а я сподівався що він очолить "Міністерства повернення українців". У сервантів там же кадровий голод. Я би навіть сказав - голодомор.
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09.09.2024 19:50
+6
Та ніхто його не видасть - сценарій шоу для лохів передбачав такі дії...
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09.09.2024 20:10
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да всім пох на того поца... що там з рішенням по далекобійним ракетам?
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09.09.2024 19:42 Ответить
А що там рішати ?
Робити треба ті ракети, а не патякати
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09.09.2024 22:11 Ответить
Напрасно старушка /Украіна/ жде сина додому
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09.09.2024 19:43 Ответить
Жалюгідні дегенерати, навіщо його випустили з країни?
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09.09.2024 19:48 Ответить
тю! а я сподівався що він очолить "Міністерства повернення українців". У сервантів там же кадровий голод. Я би навіть сказав - голодомор.
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09.09.2024 19:50 Ответить
Та ніхто його не видасть - сценарій шоу для лохів передбачав такі дії...
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09.09.2024 20:10 Ответить
Генпрокуратура... вона працює...
Спочатку організовують втечу, випускають, потім починають напрягати усіх в Інтерполі... і це усе заради відволікання від ситуації на фронті.
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09.09.2024 20:52 Ответить
так чого українське правосуддя не винесло злочинцю вирок , а допомогло виїхати з України?В ,такому випадку однаково можна було б звернутися у ЛГБТ.Результат був би таким самим....
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09.09.2024 20:14 Ответить
Не пройшло і пів року, як ГПУ оголосило Дмитрука в міжнародний розшук. На другий день після його втечі відразу повідомили, що його шукає Інтерпол. Але після його появи в Лондоні стало зрозуміло, що це банальна брехня. І вже на 15 день ГПУ таки роздуплилася... Швидкість роботи її клерків просто вражає.
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09.09.2024 20:34 Ответить
Так швидко? Людина щє маєтки не обійшла, а ви вже погрожуєте за тисячі миль))) ізвіргі)
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09.09.2024 20:34 Ответить
Зараз відловлять якогось Дмитрука за кордоном. Їх там з десяток набереться .
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09.09.2024 21:16 Ответить
Та ну нах..., не може бути
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09.09.2024 21:17 Ответить
То есть его так и не лишили депутатской неприкосновенности ???
Ха-ха-ха
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09.09.2024 21:21 Ответить
Дали поездить по Европам, а потом свалить на парашу, где его будут "разыскивать" лет 100.
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09.09.2024 21:24 Ответить
Воно в парашу не поїде. Йому і в Лондоні не погано. Ви думаєте він дурний, якщо проліз до влади через квартал95?
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09.09.2024 22:07 Ответить
Дмитрук ?

Реально дурний!
Подивіться на його подвиги!
Був би розумний - сидів і не світився
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09.09.2024 22:14 Ответить
Если Интерпол выпишет ордер на его арест, то он до того поедет к себе в парашу. Дмитрук- давно уже парашный агент, завербованный штатным работником КГБ СССР Агафангелом.
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09.09.2024 22:17 Ответить
Ви якийсь наївний. Такі як дмитрук не хочуть бачити Україну вільною, без кацапів. Але заразом з тим хочуть жити в ЕС. Навіщо йому параша? Чи його жінка втекла туди та там його ждала?
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09.09.2024 22:21 Ответить
Агенты ФСБ, которые по-настоящему тикают в Европу, кушают Новичок и запивают его полонием. Поэтому это чмо скоро окажется у себя на параше.
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09.09.2024 22:25 Ответить
В англіцкому суді адвокати так і скажуть -він парламентарій і баста. А потім в матеріалах від Костіна будуть такі несуразності, що справа заглохне. Бо так задумано із самого початку..
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09.09.2024 21:24 Ответить
Це гівно..но нищебродне в Англії не потрібне
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09.09.2024 22:15 Ответить
Іщі свіщі! Треба ж якось роботу Ермака прикривати. Ну ось вам нове сциклиння в очі, зедібіли.
Всі ж розуміють що ніхто його нікуди не видасть, але насцяти потрібно.
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09.09.2024 22:04 Ответить
Чтобы в Украине его отпустить !
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09.09.2024 22:16 Ответить
Спочатку за згодою влади Дмитрука спокійно випускають за кордон, а тепер активно його шукають. Клоунада продовжується.
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09.09.2024 22:27 Ответить
 
 