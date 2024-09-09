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Зеленский (19064) оружие (10031) поставки (208)

От качества логистики в поставке и выполнении всех обещаний партнерами напрямую зависит ход войны, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Все достигнутые с партнерами договоренности должны быть реализованы максимально быстро и вовремя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Отдельно сегодня был доклад министра обороны Украины Умерова по результатам "Рамштайна" и его переговоров с партнерами. Все достигнутые договоренности должны быть реализованы максимально быстро. То, что нужно в сентябре, должно быть поставлено в наши войска именно в сентябре. То, о чем мы договорились на другие месяцы, тоже должно быть вовремя. От качества логистики в поставках и выполнения всех обещаний партнерами напрямую зависит ход войны", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Зеленский о помощи от партнеров: Есть пакеты объявленные, но не поставленные в Украину
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Топ комментарии
+12
А від тебе, гівноїда, хоч щось взагалі залежить?
Чи ти нікаму нічєво нє должен шостий рік?
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09.09.2024 20:44
+11
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09.09.2024 20:44
+9
колумбійці потужності та незламності підкинули
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09.09.2024 20:45
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09.09.2024 20:41 Ответить
Тобто до шашликів можна не готуватися вже? Щось сьогодні понесло Буратіну.
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09.09.2024 20:42 Ответить
колумбійці потужності та незламності підкинули
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09.09.2024 20:45 Ответить
А від тебе, гівноїда, хоч щось взагалі залежить?
Чи ти нікаму нічєво нє должен шостий рік?
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09.09.2024 20:44 Ответить
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09.09.2024 20:44 Ответить
сьогодні здох вчитель та духовний наставник пів шостого призедента масляков. видно борщем подавився.

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09.09.2024 20:50 Ответить
А ще залежить від тих ОПешних кротів які зливають *уйлу інфу про перебування ЗСУ!
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09.09.2024 20:51 Ответить
Партнери по жизні должни,у всьому винні клятий Порошенко,закордонні "ухилянти" і журналісти,які мародерити мішають,і взагалі всі,хто не любить Єрмака-це агенти кремля,а бубочка він "хАроший",накрадеться і звалить на віллу в Італії.
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09.09.2024 20:51 Ответить
Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено у наші війська саме у вересні. А та рашистська агентура на котру на початку війни вказував директор ЦРУ не звільнена до сьогодні.Подібне міг би просити в партнерів президент,котрий за свого правління перед загрозою рашистської навали.організував безперебійний цикл виготовлення зброї в Україні,В даному випадку,це є звернення " зеленого директора похоронної команди українського ВПК" по вказівці рашистського нелюда.
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09.09.2024 20:51 Ответить
Згинь з очей людських, чмо тупориле!
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09.09.2024 20:58 Ответить
Так - перебіг віини залежить від допомоги Заходу - рашка теж залежить від збрі пупса Ірану Китаю
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09.09.2024 21:00 Ответить
Не треба "переводити стрілки на партнерів", виродку. Результати і перебіг війни залежить передусім від стану Української Армії і її бездарного, гнилого, злодюжного і продажного командування.
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09.09.2024 21:01 Ответить
Як i казали,вiн всi факапи буде перекладувати на партнерiв.
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09.09.2024 21:01 Ответить
Всі підараси, а я Д'артаньян.
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09.09.2024 21:08 Ответить
Не тільки,а й совкове командування на багатьох гарячих напрямках та в генштабі(((
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09.09.2024 21:09 Ответить
Ця зевлада сама визнала, що з України "незаконно" виїхало 630 тис. чоловіків, кожний з яких в середньому забашляв в зелені бездонні кармани 10 тис. долярів, тобто сумарно 6.3 мільярда доларів пішли повз бюджету. Вдумайтесь в цю цифру, на гривні це близько 250 млрд., цим зеленим покидькам війна вигідна, а тепер у всіх про-***** цієї земударасні винні західні партнери...
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09.09.2024 21:09 Ответить
А, якщо запустити на фронт Татарова?

Хай там ріже русню поки на фронті нікого нема.
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09.09.2024 21:15 Ответить
Та нє, він спеціалізується на чеченцях...
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09.09.2024 21:21 Ответить
Ну от звідки Зєля-клован знає слово "логістика" ?
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09.09.2024 21:15 Ответить
Только не от боневтика все зависит,он тут ни при чём.
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09.09.2024 21:17 Ответить
Взагалі к Україні він не причем.
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09.09.2024 22:05 Ответить
А как поживает логистика по закатыванию в асфальт собственной ракетной программы Украины? Идёт по графику, или опережающими темпами, как в Омане договорились?
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09.09.2024 21:21 Ответить
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09.09.2024 21:23 Ответить
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09.09.2024 21:28 Ответить
Хто всрався? Правильно! Як завжди погані партнери , а не найкраще в світі війсков- політичне керівництво України!
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09.09.2024 21:33 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/20478 Олег Шарп (Oleg Sharp):

Одну погана новина і дві гарні. Почну з поганої, а про гарні розкажу найближчими днями...
На сьогодні Шостий президент не зміг переконати союзників дозволити завдавати ударів по території Росії. Зеленський (і Єрмак) не вміє розташовувати до себе людей і не має дару переконання.
Після зустрічі Зеленського та глави Пентагону Захід проігнорував заклик українського президента про зняття заборони на завдання таких ударів.
Але… У найближчі дні Зеленський летить до Нью-Йорка, де пройде його остання зустріч з Байденом у якості президента. Від цієї зустрічі залежитиме, як підуть справи на фронті восени, і в якій позиції опиниться Україна до того моменту, коли в Білий дім в'їде її новий господар.
Вже давно стало зрозумілим, що Зеленський не вміє розташовувати до себе людей і не має дару переконання. Цьому маса доказів. Взяти хоча б його спілкування з пресою або поведінку на самітах НАТО.
Зараз вирішується, чи полетить у США Єрмак, бо з ним всі відмовились зустрічатись, окрім Саллівана. Я ставлю долар проти цента, що полетить. Скоріше Зеленський не полетить, а цей полетить.
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09.09.2024 21:38 Ответить
Буба, а где видос? Ты шо в уматину?
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09.09.2024 21:42 Ответить
Який відос? Без пісятеля він Буба залишився! Той Дімв Літвін до дермака подався заробляти!
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09.09.2024 22:43 Ответить
Знов все в руках союзників, а хлопець не при чому...(Я вам нічєво ні должен)
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09.09.2024 21:51 Ответить
Зеля побить вигляд що з Московією воює НАТО.
А ми тільки допомогаємо, якщо є бажання.
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09.09.2024 22:00 Ответить
Пристрельте хтось цього дятла !!
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09.09.2024 22:23 Ответить
поспал, пожрал, записал видос, посрал
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09.09.2024 22:34 Ответить
А може всежтаки цього зеленського🤡 вже винести з Банкової...шось затяглося його царювання ...здає падло Україну ! Здається шо після 19 р. Мужні патріотичні політики, стали лібералами ,поголовно ?
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09.09.2024 23:16 Ответить
 
 