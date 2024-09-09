От качества логистики в поставке и выполнении всех обещаний партнерами напрямую зависит ход войны, - Зеленский
Все достигнутые с партнерами договоренности должны быть реализованы максимально быстро и вовремя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.
"Отдельно сегодня был доклад министра обороны Украины Умерова по результатам "Рамштайна" и его переговоров с партнерами. Все достигнутые договоренности должны быть реализованы максимально быстро. То, что нужно в сентябре, должно быть поставлено в наши войска именно в сентябре. То, о чем мы договорились на другие месяцы, тоже должно быть вовремя. От качества логистики в поставках и выполнения всех обещаний партнерами напрямую зависит ход войны", - подчеркнул Зеленский.
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+12 Yuri I 0e5ec1af
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+9 саша паламарчук
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Чи ти нікаму нічєво нє должен шостий рік?
Хай там ріже русню поки на фронті нікого нема.
Одну погана новина і дві гарні. Почну з поганої, а про гарні розкажу найближчими днями...
На сьогодні Шостий президент не зміг переконати союзників дозволити завдавати ударів по території Росії. Зеленський (і Єрмак) не вміє розташовувати до себе людей і не має дару переконання.
Після зустрічі Зеленського та глави Пентагону Захід проігнорував заклик українського президента про зняття заборони на завдання таких ударів.
Але… У найближчі дні Зеленський летить до Нью-Йорка, де пройде його остання зустріч з Байденом у якості президента. Від цієї зустрічі залежитиме, як підуть справи на фронті восени, і в якій позиції опиниться Україна до того моменту, коли в Білий дім в'їде її новий господар.
Вже давно стало зрозумілим, що Зеленський не вміє розташовувати до себе людей і не має дару переконання. Цьому маса доказів. Взяти хоча б його спілкування з пресою або поведінку на самітах НАТО.
Зараз вирішується, чи полетить у США Єрмак, бо з ним всі відмовились зустрічатись, окрім Саллівана. Я ставлю долар проти цента, що полетить. Скоріше Зеленський не полетить, а цей полетить.
А ми тільки допомогаємо, якщо є бажання.