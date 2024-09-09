Комиссар ООН по правам человека Тюрк: Я боюсь за население Украины этой зимой
Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил постоянные удары России по гражданской инфраструктуре Украины и заявил, что "боится" за гражданских украинцев, учитывая приближение зимы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"В Украине гражданское население попало в ловушку циклов террора из-за постоянных атак Российской Федерации, наносящей удары по гражданским объектам, таким как больницы, школы и супермаркеты, и постоянных волн нападений на энергетическую инфраструктуру, приводящих к отключениям электроэнергии по всей стране", - сказал Тюрк в своей речи, открывая сессию Совета ООН по правам человека в Женеве. "Я боюсь за украинцев грядущей зимой", - добавил он.
По словам Тюрка, его офис пытался получить доступ ко всем регионам, пострадавшим от войны, включая и Курскую область РФ, с целью контроля за ситуацией с правами человека.
В прошлом месяце служба Тюрка обратилась к российским властям с просьбой предоставить доступ к Белгородской, Брянской и Курской областям. "Мне жаль, что Российская Федерация пока отказывается предоставить такой доступ к соответствующим территориям", - заявил он 9 сентября.
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Они только за палестинцев переживают
Так виходить, чи я щось пропустив? Чи сраку зеленим ще глибше лизнути?
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в нас є єрмак та п'ять єфєктивних мінєджера
а вних міністри на побігайках
яка гидота
Комісари в живіт стріляють...
Вот теперь тебя люблю я.
Вот теперь тебя хвалю я.
Аж две строки без матов. Прогресс.
Дичь прошедшего лета...
И слова на песке...
Я люблю тебя, Света...
Смыло теплой волной...
Все былые желанья...
Между мной и тобой-
Только воспоминания...
Похоже на позднего Северянина?
Не гуглится.
Звісно не гугляться...
Занепокоєння заважає переживати за терористів хумусу та хезболи)
Коли параша почне розпадатися природним шляхом (а вона таки почне, бо такі закони історичного розвитку), США будуть першими, хто намагатиметься її "врятувати".
Нет воды - чем ты будешь смывать в унитазе? А само все "то" никуда не денется.
*********
Нє баісь! Поки у нас є Зеленський, - наше осяйне сонечко, - Україна не пропаде!
Далі пішов спокійно спати.