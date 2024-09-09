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Новости Война
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ООН (4054) Тюрк Фолькер (6)

Комиссар ООН по правам человека Тюрк: Я боюсь за население Украины этой зимой

тюрк,фолькер

Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил постоянные удары России по гражданской инфраструктуре Украины и заявил, что "боится" за гражданских украинцев, учитывая приближение зимы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"В Украине гражданское население попало в ловушку циклов террора из-за постоянных атак Российской Федерации, наносящей удары по гражданским объектам, таким как больницы, школы и супермаркеты, и постоянных волн нападений на энергетическую инфраструктуру, приводящих к отключениям электроэнергии по всей стране", - сказал Тюрк в своей речи, открывая сессию Совета ООН по правам человека в Женеве. "Я боюсь за украинцев грядущей зимой", - добавил он.

По словам Тюрка, его офис пытался получить доступ ко всем регионам, пострадавшим от войны, включая и Курскую область РФ, с целью контроля за ситуацией с правами человека.

В прошлом месяце служба Тюрка обратилась к российским властям с просьбой предоставить доступ к Белгородской, Брянской и Курской областям. "Мне жаль, что Российская Федерация пока отказывается предоставить такой доступ к соответствующим территориям", - заявил он 9 сентября.

Читайте также: В августе от российских обстрелов погибли 184 мирных жителя, 856 получили ранения, - ООН
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Топ комментарии
+48
А студенты Гарварда не боятся за украинцев
Они только за палестинцев переживают
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09.09.2024 21:21
+40
Хай бере приклад з Зельоних. Їх це абсолютно не колише. Будуть винуваті всі. Від кацапів, до партнерів. Але не Зельоні.
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09.09.2024 21:22
+23
Тоді був ще тільки стурбований, але не глибоко.
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09.09.2024 21:25
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А студенты Гарварда не боятся за украинцев
Они только за палестинцев переживают
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09.09.2024 21:21 Ответить
якщо б тільки гарварда...
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10.09.2024 00:54 Ответить
..."що "боїться" за цивільних українців з огляду на наближення зими.."І ШО О О О-це ж так багато, а де ж глибока стурбованість, спів пережиття..? + рашу може зупинити тільки адекватна відповідь по їх енергетиці! А якщо тільки "бояться", Байден , Шольц, то хай готуються, по задуму путіна, приймати мільйони українських біженців..?! А він ще замутить в Судані,Ємені, Сирії, через Білорусію , де інде ,з усіх шпарин попруть...?
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10.09.2024 11:20 Ответить
А у попередні зими не боявся?
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09.09.2024 21:22 Ответить
Тоді був ще тільки стурбований, але не глибоко.
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09.09.2024 21:25 Ответить
Хай бере приклад з Зельоних. Їх це абсолютно не колише. Будуть винуваті всі. Від кацапів, до партнерів. Але не Зельоні.
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09.09.2024 21:22 Ответить
для тебе, схоже, вже кацапи ні у чому не винні. Тільки "зельоні", до того ж у всьому.
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09.09.2024 23:32 Ответить
Ні, у всьому винен Порошенко
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10.09.2024 03:43 Ответить
Ну да, ну да, зелені ж прям все зробили для захисту енергосистеми: побудували розподілену систему генерації, знизили акцизи на пальне, знизили податки та мито на генератори, всі держ установи (лікарні і школи) забезпечені генераторами і пальним.

Так виходить, чи я щось пропустив? Чи сраку зеленим ще глибше лизнути?
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10.09.2024 09:34 Ответить
цікаво побачити (ще) живого зєлєбобіка
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10.09.2024 11:28 Ответить
а мені нецікаво побачити ідіотка,як ти, бо їх і так багато. Чого коментарі обрізають? "Найчесніший" цензор нет має дуже суворого цензора, який на підсосі у петі. Можете видаляти. Так само як видаляєте свої ж статті про весілля суддіхи,пов'язаної з каламойшою, бо нареченим виявився карманний юрист сивочолого. Смішно. Сторінка 404. Не більше пів години статєйка протрималася на цензорі. Оперативненька реакція.
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10.09.2024 11:49 Ответить
Разом з клованом план потягуєш ?

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10.09.2024 14:24 Ответить
загугли суддя Марина Барсук (Дідиченко), Коломойський, весілля. Чому стаття протрималася на цензорі менше 30-ти хвилин? Ха
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11.09.2024 13:58 Ответить
https://argumentua.com/novini/sbu-imitue-trimannya-kolomoiskogo-pid-vartoyu-starshii-partner-zelenskogo-vidgulyav-na-vesill
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11.09.2024 14:01 Ответить
а це ще цікавіше, тільки дочитай докінця

https://navarti.in.ua/0847950-suddya-maryna-barsuk-pan-kolomojskyj-vesilli-pavlo-fuks.html
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11.09.2024 14:29 Ответить
я не є і не була прихильницею жодного нашого президента, лише сподівання на те,що коли-небудь президентом стане достойна людина, і не тільки президентом, а й депутатами будуть вибирати достойних. Не вірю в це, а "без надії сподіваюсь", бо наше суспільство ніби й хоче в ЄС, але разом з тим,як мінімум половина його хоче,або ж не проти жити за правилами феодалізму - з кастами, з пересічними і бидло-илітою,з хабарями, з рішалами, зі змі,що працюють на багатіїв і т.д.
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11.09.2024 14:51 Ответить
а чого ж зелень відбілюїш , мовляв , що зелень найгірші ? -дивіться на Пороха.
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12.09.2024 14:11 Ответить
я нікого не відбілюю. Але під час війни головний ворог - це агресор,а не влада, не треба в усьому робити винною владу, бо це не правильно, якщо ми хочемо зберегти державу. Наприклад,я ніколи не казала, шо влада Порошенка просрала Крим,Донецьк, Луганськ, що підписали ганебний Мінськ, бо я розуміла,шо по іншому не можна було. Мене не влаштовувало багато-що при усіх президентах. Достойної влади ще не було. Але це означає тільки одне,що народ ще недоріс до того рівня,щоб змогти поставити керувати собою достойних. Багато кому подобається така ситуація,а багато кому пофіг. Громадянське суспільство ще не сформувалося.
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12.09.2024 18:18 Ответить
Комісар такии гуманоід - аж сльози душать
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09.09.2024 21:24 Ответить
Не бійся
в нас є єрмак та п'ять єфєктивних мінєджера
а вних міністри на побігайках
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09.09.2024 21:25 Ответить
"Занепокоєння вже не працює, давайте будемо казати що ми за них боїмось"

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09.09.2024 21:27 Ответить
фу
яка гидота
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09.09.2024 22:20 Ответить
Не бойся Зеля не откроет границы.
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09.09.2024 21:27 Ответить
Комісарів в Україні пам'ятають...

Комісари в живіт стріляють...
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09.09.2024 21:27 Ответить
Похоже на раннего Северянина.
Вот теперь тебя люблю я.
Вот теперь тебя хвалю я.
Аж две строки без матов. Прогресс.
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09.09.2024 21:49 Ответить
Позабыта в тоске-
Дичь прошедшего лета...
И слова на песке...
Я люблю тебя, Света...

Смыло теплой волной...
Все былые желанья...
Между мной и тобой-
Только воспоминания...

Похоже на позднего Северянина?
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09.09.2024 22:22 Ответить
Я не знаю.
Не гуглится.
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09.09.2024 22:33 Ответить
Це мої строки...
Звісно не гугляться...
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10.09.2024 09:16 Ответить
Олег. Вы вообще виртуоз. Писать разными стилями. Давай я скину электронку. Я буду читать (без матов)
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10.09.2024 09:28 Ответить
Боюся за фінансування цих імпотентних контор - магате, чх, оон.
Занепокоєння заважає переживати за терористів хумусу та хезболи)
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09.09.2024 21:33 Ответить
КАМІСАРР ГДЕ ЗДЕСЬ ТУАЛЕТ.....
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09.09.2024 21:33 Ответить
Мудак.
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09.09.2024 21:35 Ответить
Байдену розкажи. І Шольцу. Може вони теж... занепокояться.
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09.09.2024 21:35 Ответить
Нє сси, прарвьомся!
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09.09.2024 21:35 Ответить
С Зелёй ? Запросто !
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09.09.2024 21:53 Ответить
БОЇТЬСЯ ЗА УКРАЇНЦІВ ,КУРВА ООНІВСЬКА,А ДОСТУП ЙОМУ ДАЙТЕ ДО Білгородської, Брянської та Курської областей. "Мені шкода, що Російська Федерація поки що відмовляється надати такий доступ до відповідних територій", -
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09.09.2024 21:37 Ответить
Комісар ООН з прав людини боїться …?? то мо ООН теж боїться….. оргапізція- імбіцил…
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09.09.2024 21:41 Ответить
Та да, по пиці видно -- не Катанья.
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09.09.2024 21:42 Ответить
світ просто з розумі зійшов яка курська область фашисти стирають Україну порушують все що можна
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09.09.2024 21:43 Ответить
У Вас наче обрізаний пост, не закінчена думка, чи ні?
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09.09.2024 22:01 Ответить
Я спитала, бо в мене часто відрізає більш половини, з моїм компрм щось, чи в інтернеті
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09.09.2024 22:27 Ответить
Показывал тут картинку с миллиардами на которые США содержит ООН. Этот обезьянник финансово полностью зависит от США. Если бы американцы захотели, могли бы заставить их сделать что угодно. Значит им так выгодно.
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09.09.2024 21:52 Ответить
Звісно, що вигідно.

Коли параша почне розпадатися природним шляхом (а вона таки почне, бо такі закони історичного розвитку), США будуть першими, хто намагатиметься її "врятувати".
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09.09.2024 23:16 Ответить
вони це вже зробили, коли прігожин пішов на москву
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10.09.2024 00:56 Ответить
А під сраку коліном, нє? Нє! Вона ж внески платить! Тобто, своє місце в гнилому ооні рашка закупила
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09.09.2024 21:55 Ответить
Хто собі купив квартири в дорогущіх шпаківнях, де все на електриці, в тих дійсно будуть великі проблеми. Які навіть дідо Франклін повністю не вирішить
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09.09.2024 22:02 Ответить
У всі будуть проблеми, нема світла нема води нема опалення
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10.09.2024 09:18 Ответить
нет канализации!
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10.09.2024 09:59 Ответить
В нашому місті, з каналізацією було і буде все ок. В других не знаю
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10.09.2024 10:53 Ответить
Когда нет света 6 часов - это одно (твой случай), а когда света не будет 2-3 суток при температуре -25...-30 вот тогда ты вспомнишь про канализацию. Точнее, она тебе напомнит о себе
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10.09.2024 11:27 Ответить
Таких холодов, в Украине уже не будет никогда. Климат изменился. Особенно у нас на юге. У меня лопата для снега, стоит в гараже без дела, уже больше пяти лет точно. Путен просчилался. Тем более, пока работают атомные станции, на канализацию элеутрики хватит
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10.09.2024 11:39 Ответить
самый простой случай. Нет света - нет воды.
Нет воды - чем ты будешь смывать в унитазе? А само все "то" никуда не денется.
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10.09.2024 11:31 Ответить
У меня, когда нет света, вода есть всегда. Даже когда электрики не было, 12 часов подряд. И с отоплением все было ок. Максимум, на несколько часов, пару раз отключали
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10.09.2024 11:42 Ответить
Тем более, что стоит бак для воды, на 100 литров. Смою
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10.09.2024 11:43 Ответить
У мене квартира, не залежить тотально від електрики. Так що проблеми будуть, але не такі, як в висотках на 50 поверхів
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10.09.2024 10:52 Ответить
Задрали, падли. Україна добровільно задал ядерну зброю під ваші б..ть гарантії! А тепер вони бояться і руками розводять, падли
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09.09.2024 22:07 Ответить
нє, вони тільки "миротворці" з благими намірами, постійно рятують світ, а нам "непощастило"
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09.09.2024 23:38 Ответить
Не сси комісар, прорвемося
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09.09.2024 22:11 Ответить
А наша влада не боїться, закрили кордони для народу а самі накупили маєтків за вкрадені гроші і радіють 🎉 їм в зимку буде добре і комфортно.
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09.09.2024 22:16 Ответить
ваша робота важлива для україніців - не зупиняйтеся
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09.09.2024 22:16 Ответить
вони бояться напливу мігрантів з України. На життя українців вони в ООН чіхати хотіли
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09.09.2024 22:20 Ответить
Я теж боюся.
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09.09.2024 22:24 Ответить
Застрелься лицемірне чмо.
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09.09.2024 22:31 Ответить
йо....ні Куколди
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09.09.2024 22:38 Ответить
Не треба боятися за нас.Все мы когда то умрем.....
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09.09.2024 22:58 Ответить
Комісар ООН з прав людини Тюрк: Я боюся за населення України цієї зими Джерело:
*********
Нє баісь! Поки у нас є Зеленський, - наше осяйне сонечко, - Україна не пропаде!
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09.09.2024 22:59 Ответить
Перемерзнуть усi, i все.
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09.09.2024 23:01 Ответить
Не може бути! Завжди якось було, щоб завжди все було! (с) )))

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09.09.2024 23:17 Ответить
Ну ви ж утекли в Канаду радуйтеся. Не розумію оцього збочення. Втекли й мовчіть собі нишком, людському горю радіти то воно до вас сторицею прийде.
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10.09.2024 08:22 Ответить
Выразил обеспокоенность? Интересно, сильную?
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09.09.2024 23:56 Ответить
А що він в ООН 2 роки робив, щоб допомогти?
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10.09.2024 06:46 Ответить
З такою політикою як у вас,то скоро ви будете боятися вже за себе.
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10.09.2024 08:51 Ответить
нічо, більшість тутейшего населення досі любить найвеличнішого лідора, "он іх сагрєєт"!!
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10.09.2024 09:41 Ответить
Не вчить иене як жити, краще допоможіть матеріально😃😃😃
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10.09.2024 10:09 Ответить
Тобто -- глибока занепокоєність. І все?
Далі пішов спокійно спати.
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10.09.2024 10:14 Ответить
"... але робити щось не збираюсь" - додав тихенько, не на камеру
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10.09.2024 12:19 Ответить
Ого, це серйозна стурбованість!
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10.09.2024 12:57 Ответить
 
 