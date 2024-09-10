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Новости
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Великобритания ввела санкции против Ирана за передачу России баллистических ракет

Британія

Правительство Великобритании объявило об ограничительных мерах в отношении Ирана в ответ на его решение передать РФ баллистические ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Великобритания ввела санкции в отношении нескольких ключевых лиц и организаций за их роль в содействии военной поддержке Ираном РФ, включая тех, кто участвует в цепях поставки баллистических ракет и беспилотников", - говорится в сообщении правительства.

В рамках совместных с другими странами усилий Великобритания отменяет двусторонние соглашения о воздушном сообщении с Ираном, что ограничит возможность иранской авиакомпании Iran Air летать в Великобританию.

Среди тех, против кого Британия вводит санкции - Сейед Хамзех Галандари, генеральный директор по международным связям Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана; Али Джафарабади, глава Космического командования Воздушно-космических сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), заместитель командующего КСИР Маджид Мусави.

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Кроме того, Великобритания замораживает активы нескольких компаний, причастных к иранской программе баллистических ракет, в частности организации промышленной зоны свободной торговли Анзали.

Автор: 

Великобритания (4951) Иран (1794) санкции (11288)


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Топ комментарии
+5
Самые хорошие санкции против Ирана вводит Израиль. Пару воздушных ударов , и санкции уже вступили в силу.
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10.09.2024 21:27
+4
Шановні західні партнери, Іран вже 45 років під санкціями. Але виробляє у промислових масштабах з вашої електроніки не тільки шахеди, а й балістичні ракети. Йому півкроку залишилось до того, щоб стати ядерним терористом. От що таке ті ваші санкції. Один Ізраїль використовує їх куди більш дієво.
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10.09.2024 22:53
+3
Дозвіл бити по кацапах буде? Чи ще треба щоб щось сталося?
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10.09.2024 21:26
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Нормальний хід; дякуємо!
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10.09.2024 21:21 Ответить
Неймовірно!
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10.09.2024 21:22 Ответить
Дозвіл бити по кацапах буде? Чи ще треба щоб щось сталося?
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10.09.2024 21:26 Ответить
Самые хорошие санкции против Ирана вводит Израиль. Пару воздушных ударов , и санкции уже вступили в силу.
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10.09.2024 21:27 Ответить
тю, то а по "ізраїлю" "пара ваздушних ударав" не будуть мати того ж ефекту?
нагадаю, "ізраїль" - динири для штатів, до речі, великий гемор для штатів
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11.09.2024 04:08 Ответить
Патужна
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10.09.2024 21:33 Ответить
Ето как волку сожравшему отару овец выписать штраф если догонят
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10.09.2024 21:45 Ответить
це просто вбивчі санкції.
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10.09.2024 21:54 Ответить
Шановні західні партнери, Іран вже 45 років під санкціями. Але виробляє у промислових масштабах з вашої електроніки не тільки шахеди, а й балістичні ракети. Йому півкроку залишилось до того, щоб стати ядерним терористом. От що таке ті ваші санкції. Один Ізраїль використовує їх куди більш дієво.
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10.09.2024 22:53 Ответить
Йой, то ви ще вірите у якісь організацаї з голосними абревіатурами по типу ООН, МАГТЕ, ОБСЄ, МЧХ???
Пожалійте себе - зневіртеся, будьте реалістами.
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11.09.2024 04:11 Ответить
До чого тут оон чи обсє ? Я мав на увазі Моссад.
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11.09.2024 08:35 Ответить
 
 