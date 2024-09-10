Великобритания ввела санкции против Ирана за передачу России баллистических ракет

Правительство Великобритании объявило об ограничительных мерах в отношении Ирана в ответ на его решение передать РФ баллистические ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Великобритания ввела санкции в отношении нескольких ключевых лиц и организаций за их роль в содействии военной поддержке Ираном РФ, включая тех, кто участвует в цепях поставки баллистических ракет и беспилотников", - говорится в сообщении правительства.

В рамках совместных с другими странами усилий Великобритания отменяет двусторонние соглашения о воздушном сообщении с Ираном, что ограничит возможность иранской авиакомпании Iran Air летать в Великобританию.

Среди тех, против кого Британия вводит санкции - Сейед Хамзех Галандари, генеральный директор по международным связям Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана; Али Джафарабади, глава Космического командования Воздушно-космических сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), заместитель командующего КСИР Маджид Мусави.

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Кроме того, Великобритания замораживает активы нескольких компаний, причастных к иранской программе баллистических ракет, в частности организации промышленной зоны свободной торговли Анзали.