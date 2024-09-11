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Новости Война
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Чем дольше Украина удерживает территории в Курской области РФ, тем слабее становится Путин, - министр обороны Британии Гилли

курськ

Чем дольше украинские военные удерживают позиции на территории Курской области РФ, тем слабее становится российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что эта операция ВСУ разоблачила уязвимость передовых сил РФ и продемонстрировала способность Украины осуществлять неожиданные стратегические удары.

"Это также помогает лучше защищать Украину и ее северные центры, отодвигая места, из которых Россия может осуществлять смертоносные атаки. Около 900 квадратных километров территории в Курской области сейчас удерживается украинскими силами. Это оказало давление на Путина. После первоначального беспорядка российские войска сейчас разворачиваются в этом районе в большем количестве", - отмечает Гилли.

Отмечается, что российская промышленность продолжает работать в режиме войны, а российская артиллерия превосходит украинскую по меньшей мере втрое. Кроме того, Россия также призывает или рекрутирует дополнительно 400 тыс. солдат в этом году.

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"Итак, на ближайшие недели очевидны две вещи. Украинцам нужно укрепить свою линию фронта на востоке, и они будут пытаться удержать территорию в Курске. Чем дольше они удерживают Курск, тем слабее становится Путин. Чем дольше они будут удерживать Курск, тем лучше будет защищена Украина. (...) И именно поэтому защита Великобритании начинается в Украине. И если президент Путин победит в Украине, он не остановится на Украине. Если великие державы перекраивают международные границы силой, это подрывает суверенитет и безопасность всех наций", - добавил британский министр.

Автор: 

Курск (1092) Гилли Джон (44)


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Джонсонюк 2.0.
Ви там воюйте, а ми будемо розказувати, які ви потужні та незламні і по крапельці зброю давати.
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11.09.2024 00:11 Ответить
І якщо президент Путін переможе в Україні, він не зупиниться на Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3509261

Та, там вiн пройде як у себе вдома!
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11.09.2024 00:12 Ответить
Kursk is forever Ukrainian.
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11.09.2024 00:45 Ответить
Ну ну..Думаю це утримування нам обійдеться в рази гірше Кринків..Але на угоду отаким Гілям зеля піде на це
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11.09.2024 02:05 Ответить
Та так "відсунули місця смертоносних атак",що Суми і Харків це одразу і побачили.А про Полтаву взагалі краще не згадувати.
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11.09.2024 07:07 Ответить
об'єктивно важко оцінювати взагалі цю операцію, в ній є як плюси так і мінуси. Але що точно можна стверджувати, так це те що хлу абсолютно начхати на курську волость. Ціль його не зберегти своє, а знищити чуже
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11.09.2024 09:17 Ответить
Бистріше по іншому. Україна стає слабшою.
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11.09.2024 09:36 Ответить
 
 