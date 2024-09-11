Чем дольше Украина удерживает территории в Курской области РФ, тем слабее становится Путин, - министр обороны Британии Гилли

Чем дольше украинские военные удерживают позиции на территории Курской области РФ, тем слабее становится российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что эта операция ВСУ разоблачила уязвимость передовых сил РФ и продемонстрировала способность Украины осуществлять неожиданные стратегические удары.

"Это также помогает лучше защищать Украину и ее северные центры, отодвигая места, из которых Россия может осуществлять смертоносные атаки. Около 900 квадратных километров территории в Курской области сейчас удерживается украинскими силами. Это оказало давление на Путина. После первоначального беспорядка российские войска сейчас разворачиваются в этом районе в большем количестве", - отмечает Гилли.

Отмечается, что российская промышленность продолжает работать в режиме войны, а российская артиллерия превосходит украинскую по меньшей мере втрое. Кроме того, Россия также призывает или рекрутирует дополнительно 400 тыс. солдат в этом году.

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"Итак, на ближайшие недели очевидны две вещи. Украинцам нужно укрепить свою линию фронта на востоке, и они будут пытаться удержать территорию в Курске. Чем дольше они удерживают Курск, тем слабее становится Путин. Чем дольше они будут удерживать Курск, тем лучше будет защищена Украина. (...) И именно поэтому защита Великобритании начинается в Украине. И если президент Путин победит в Украине, он не остановится на Украине. Если великие державы перекраивают международные границы силой, это подрывает суверенитет и безопасность всех наций", - добавил британский министр.