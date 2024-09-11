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Новости
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ЕС готов быстро отреагировать на поставку Ираном баллистических ракет России, - посол при ООН Ламбринидис

ЄС відреагує на можливе постачання Іраном балістичних ракет РФ

ЕС сильно обеспокоен из-за вероятной передачи Ираном баллистических ракет России.

Об этом заявил постоянный представитель ЕС при ООН Ставрос Ламбринидис на заседании Совета безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень обеспокоены новой информацией, которая указывает, что Иран поставил России баллистические ракеты. Если это подтвердится, то подобное будет представлять существенную материальную эскалацию поддержки Ираном российской незаконной захватнической войны", - сказал Ламбринидис.

Он подчеркнул, что ЕС "будет оставаться бдительным и при необходимости отреагирует быстро и в согласовании с международными партнерами".

Также читайте: Великобритания ввела санкции против Ирана за передачу России баллистических ракет

"Мы призываем все страны, в том числе КНДР и Беларусь, воздержаться от любых действий, которые могут быть приравнены к соучастию в российской агрессии против Украины", - отметил дипломат.

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

Автор: 

Иран (1794) Евросоюз (17119) баллистические ракеты (378)


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Топ комментарии
+12
На Тегеран повинно полетіти рівно стільки ракет, скільки Іран поставив Росії.

Аятоли розуміють лише таку мову.
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11.09.2024 07:16
+9
Расплакался еще бы, импотенты млять
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11.09.2024 07:05
+9
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Франция, Германия и Великобритания назвали экспорт иранских баллистических ракет в Россию «прямой угрозой европейской безопасности». И, чтобы в Тегеране не подумали, что им это сойдет с рук, объявили, что предпримут немедленные шаги по отмене двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном. Вот так, аятоллы, получите-распишитесь. Не слетать вам теперь в Дюссельдорф, не посмотреть на Эйфелеву башню, не плюнуть в Темзу с Тауэрского моста.

О чем все это говорит, помимо того, что в Европе рулят какие-то сплошные кретины и импотенты? О том, что потенциал санкций исчерпан полностью. Можно запретить иранцам летать на луну, скажем, все одно это не поможет. Ракеты уже у россиян и скоро полетят по Украине. А мы, стало быть, запретим иранской авиакомпании летать в Европу. И это, стопудово, так подействует на иранский режим, что они сразу перестанут давать России ракеты.

Правда, есть такая шутка, называется, «стыковка». Лети тем же Iran Air до, например, Стамбула, а оттуда, рейсом Turkish Airways - куда хочешь. Ну, примерно, как россияне - да стало дороже, да полет дольше, все равно летают.

Ну вот почему они такие идиоты?
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11.09.2024 07:20
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Расплакался еще бы, импотенты млять
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11.09.2024 07:05 Ответить
Швидше висловити занепокоєння ніж США?
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11.09.2024 07:07 Ответить
Пізно, амери вже висловили ТРАГІЧНУ стурбованість .....
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11.09.2024 07:40 Ответить
А як швидко буде реагувати ЄС на постачання з росії газа та нафти через Україну?
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11.09.2024 07:10 Ответить
Так же швидко як і на обстріл території ЄС шахедами?
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11.09.2024 07:12 Ответить
Вже відреагували. Сильним занепокоєнням. Ну, як завжди ..
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11.09.2024 07:12 Ответить
На Тегеран повинно полетіти рівно стільки ракет, скільки Іран поставив Росії.

Аятоли розуміють лише таку мову.
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11.09.2024 07:16 Ответить
і хто їх запустить? бажаючих нема
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11.09.2024 16:52 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Франция, Германия и Великобритания назвали экспорт иранских баллистических ракет в Россию «прямой угрозой европейской безопасности». И, чтобы в Тегеране не подумали, что им это сойдет с рук, объявили, что предпримут немедленные шаги по отмене двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном. Вот так, аятоллы, получите-распишитесь. Не слетать вам теперь в Дюссельдорф, не посмотреть на Эйфелеву башню, не плюнуть в Темзу с Тауэрского моста.

О чем все это говорит, помимо того, что в Европе рулят какие-то сплошные кретины и импотенты? О том, что потенциал санкций исчерпан полностью. Можно запретить иранцам летать на луну, скажем, все одно это не поможет. Ракеты уже у россиян и скоро полетят по Украине. А мы, стало быть, запретим иранской авиакомпании летать в Европу. И это, стопудово, так подействует на иранский режим, что они сразу перестанут давать России ракеты.

Правда, есть такая шутка, называется, «стыковка». Лети тем же Iran Air до, например, Стамбула, а оттуда, рейсом Turkish Airways - куда хочешь. Ну, примерно, как россияне - да стало дороже, да полет дольше, все равно летают.

Ну вот почему они такие идиоты?
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11.09.2024 07:20 Ответить
ізраїль би краще подумав що раша дає ірану натомість. А то грозилися потужною відповідю. Ще одні об*лися
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11.09.2024 16:54 Ответить
"Про це заявив постійний представник ЄС при ООН Ставрос Ламбрінідіс на засіданні Ради безпеки ООН" ?
розходимося - ці оонівські закликунярії вже своє відспівали...
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11.09.2024 07:28 Ответить
Так вже ж постачання було, а реакції нема. Оце швидкість!
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11.09.2024 07:29 Ответить
Це й була "блискавична реакція"
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11.09.2024 09:00 Ответить
"...сильно занепокоєні...дуже стурбовані.... залишатиметься пильним і за потреби... закликаємо всі країни..." Типова підбірка смішинок від слизняків та нікчем.
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11.09.2024 07:30 Ответить
Коли у них на очах б'ють жінку, вони підходять ближче, починають знімати процес на відео та висловлювати свою щиру стурбованість. А ще радять жінці не дуже пручатися, тому що тоді їй ще більше дістанеться від злочинця...
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11.09.2024 09:04 Ответить
"Стурбовані,занепокоєні,залишаються пильними,за потреби швидко відреагують"-бла,бла,бла,бла,бла,бла.Всі оті упирі вас вже в х...р не ставлять.А балістику головами ми будемо ловити.Чмошники,блд,серливі.
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11.09.2024 07:31 Ответить
Ну ми в курсі - драматична ескалація, занепокоєння, стурбованість все таке. Могли би й не говорити нічого
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11.09.2024 07:35 Ответить
Пообіцяють пообіцять передать нам (на склад) ракети "Таурус"....
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11.09.2024 08:10 Ответить
Швидко відреагують космічного розміру занепокоєнням?
Куколди срані
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11.09.2024 08:00 Ответить
Сильне занепокоєння то серйозно .
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11.09.2024 08:15 Ответить
А, КОЛИ ІРАН ДВА С ПОЛОВИНОЮ РОКИ ПОСТАВЛЯВ ШАХЕДИ ТО ЧОМУ НЕ РЕАГУВАЛИ НІЯК? ДО ДУПИ ВАШІ ЗАНЕПОКОЄНОСТІ. ІМПОТЕНТИ.
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11.09.2024 08:37 Ответить
Прийшла до чоловіка жінка, роздягнулася, лягла, приняла розспусну позу. Чоловік на те все дивиться і каже: готовий швидко відреагувати. І ....-звісно пішов до холодильника.
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11.09.2024 09:12 Ответить
Дуже швидко проголосують занепокоєння...
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11.09.2024 09:31 Ответить
Західна цивілізація фсьо. Можна відспівувати. Абсолютний куколдизм і імпотентність. Вони просто не здатні вже нічим і ніяк вплинути на диктаторів, які знищили збудований же ними світоустрій. Тепер умови світу диктуватимуть *****, пончики та рушникоголові. Приїхали.
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11.09.2024 09:42 Ответить
Дуже швидко відреагувати - дуже швидко обісруться . Як це зветься ?
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11.09.2024 09:46 Ответить
Вже не швидко, шановні партнери. Вже дуже і дуже не швидко
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11.09.2024 10:37 Ответить
Іран уже передав рф ракети по Каспію. ПРОДОВЖУВАТИ ЧЕКАТИ НА "ШВИДКУ РЕАКЦІЮ" ЄС?
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11.09.2024 18:12 Ответить
 
 