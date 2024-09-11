ЕС готов быстро отреагировать на поставку Ираном баллистических ракет России, - посол при ООН Ламбринидис
ЕС сильно обеспокоен из-за вероятной передачи Ираном баллистических ракет России.
Об этом заявил постоянный представитель ЕС при ООН Ставрос Ламбринидис на заседании Совета безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы очень обеспокоены новой информацией, которая указывает, что Иран поставил России баллистические ракеты. Если это подтвердится, то подобное будет представлять существенную материальную эскалацию поддержки Ираном российской незаконной захватнической войны", - сказал Ламбринидис.
Он подчеркнул, что ЕС "будет оставаться бдительным и при необходимости отреагирует быстро и в согласовании с международными партнерами".
"Мы призываем все страны, в том числе КНДР и Беларусь, воздержаться от любых действий, которые могут быть приравнены к соучастию в российской агрессии против Украины", - отметил дипломат.
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.
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Аятоли розуміють лише таку мову.
Франция, Германия и Великобритания назвали экспорт иранских баллистических ракет в Россию «прямой угрозой европейской безопасности». И, чтобы в Тегеране не подумали, что им это сойдет с рук, объявили, что предпримут немедленные шаги по отмене двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном. Вот так, аятоллы, получите-распишитесь. Не слетать вам теперь в Дюссельдорф, не посмотреть на Эйфелеву башню, не плюнуть в Темзу с Тауэрского моста.
О чем все это говорит, помимо того, что в Европе рулят какие-то сплошные кретины и импотенты? О том, что потенциал санкций исчерпан полностью. Можно запретить иранцам летать на луну, скажем, все одно это не поможет. Ракеты уже у россиян и скоро полетят по Украине. А мы, стало быть, запретим иранской авиакомпании летать в Европу. И это, стопудово, так подействует на иранский режим, что они сразу перестанут давать России ракеты.
Правда, есть такая шутка, называется, «стыковка». Лети тем же Iran Air до, например, Стамбула, а оттуда, рейсом Turkish Airways - куда хочешь. Ну, примерно, как россияне - да стало дороже, да полет дольше, все равно летают.
Ну вот почему они такие идиоты?
розходимося - ці оонівські закликунярії вже своє відспівали...
Куколди срані