ЕС готов быстро отреагировать на поставку Ираном баллистических ракет России, - посол при ООН Ламбринидис

ЕС сильно обеспокоен из-за вероятной передачи Ираном баллистических ракет России.

Об этом заявил постоянный представитель ЕС при ООН Ставрос Ламбринидис на заседании Совета безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень обеспокоены новой информацией, которая указывает, что Иран поставил России баллистические ракеты. Если это подтвердится, то подобное будет представлять существенную материальную эскалацию поддержки Ираном российской незаконной захватнической войны", - сказал Ламбринидис.

Он подчеркнул, что ЕС "будет оставаться бдительным и при необходимости отреагирует быстро и в согласовании с международными партнерами".

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"Мы призываем все страны, в том числе КНДР и Беларусь, воздержаться от любых действий, которые могут быть приравнены к соучастию в российской агрессии против Украины", - отметил дипломат.

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.