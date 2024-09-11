Враг пытался прорвать нашу оборону на Кураховском направлении и у Часова Яра, Ивановского и Калиновки - Генштаб

За прошедшие сутки, 10 сентября 2024 года, на фронте зафиксировано 131 боестолкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив две ракеты, 66 авиационных ударов (задействовал, в частности, 94 КАБ), совершил 4761 обстрел, 180 из них - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Гремяч, Пустогород, Глухов, Речки, Павловка, Николаевка, Высокая Яруга, Ковалевка, Кругляковка, Колесниковка, Иванополье, Торецк, Покровск, Селидово, Елизаветовка, Водяное, Максимовка и Отрадокаменка.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили пункт управления, восемь артиллерийских систем, средство РЭБ и один другой важный объект российских захватчиков.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 13 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, две РСЗО, одно средство ПВО, 57 БпЛА оперативно-тактического уровня, 58 автомобилей и шесть единиц спецтехники.

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Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении состоялось 13 вражеских атак. Силы обороны остановили штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска отражали 20 штурмовых действий оккупантов в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского.

На Северском направлении Силами обороны отражено девять атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

"На Краматорском направлении украинские воины остановили пять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часова Яра, Калиновки и Ивановского", - говорится в сообщении.

Также Генштаб информирует, что на Торецком направлении враг, при поддержке авиации совершил девять атак. Усилия сосредотачивал в районах Дачного, Торецка и Нелиповки.

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"На Покровском направлении наши защитники отражали 32 атаки. Свои усилия враг сосредоточил в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки", - добавляют в Генштабе.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Украинска и Красногоровки. В целом враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении оккупанты совершили две атаки наших позиций в направлении Угледара.

На Ореховском направлении состоялось одно, безуспешное для врага, боестолкновение неподалеку Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили семь атак российских захватчиков.

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Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории РФ активно применял авиацию, осуществлял обстрелы приграничных населенных пунктов.

Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.