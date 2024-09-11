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Новости Война
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РФ ударила по Каменскому району Днепропетровщины: Есть погибший и 2 пострадавших ФОТО (обновлено)

В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Общественное.

Накануне Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики с юго-восточного направления.

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Обновленная информация

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что взрыв был в Каменском районе.

"Прошу – до отбоя ничего не выкладываем. Информационная тишина", - отметил он.

Глава области заявил, что в результате атаки врага есть погибший и пострадавшие.

Впоследствии Сергей Лысак сообщил, что погибшим оказался 38-летний мужчина.

"По состоянию на данный момент известно о пострадавшем с ожогами. Его госпитализировали - оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают состояние пострадавшего как среднее", - добавил он.

По состоянию на 14.30 известно о двух пострадавших.

"Кроме 22-летнего мужчины, с повреждениями и 32-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга. Оба в больнице. Состояние пострадавших медики оценивают как среднее. Из-за вражеского удара разрушения есть на одном из предприятий. Там произошло возгорание ", - отметил глава ОВА Лысак.

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Наслідки обстрілу Кам'янського району Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Кам'янського району Дніпропетровщини

Автор: 

взрыв (6738) Днепр (4417) обстрел (27114)


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вибух був такий, що ледь не впала з дивана..., ага, з того самого, де сидять всі грьобані иксперди...
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11.09.2024 11:38 Ответить
я не вона, просто сиділа...
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11.09.2024 12:33 Ответить
 
 