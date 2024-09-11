Киев готов к возможному ухудшению качества воды. Сейчас результаты анализов беспокойства не вызывают, - КГГА
Столица готова к чрезвычайным ситуациям, связанным с ухудшением качества воды из-за загрязнения Десны и Сейма.
Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Ситуация с водой в Киеве не вызывает беспокойства
Он отметил, что в столице ситуация с водой полностью под контролем и в настоящее время не вызывает никаких беспокойств.
По его словам, с 14 августа специалисты начали получать информацию о техногенной аварии, которая произошла на территории РФ и которая связана с выбросом химических веществ в реку Сейм.
"С этого момента на уровне города собран и работает в круглосуточном режиме оперативный штаб, который постоянно мониторит и собирает информацию от лабораторий и исследования относительно качества воды в реке Десне, реке Днепре и в акватории на территории нашего города", - сказал представитель КГГА.
Чиновник добавил, что результаты анализов не вызывают беспокойства. Как подчеркнул Ткачук, специалисты четко знают, где находится это пятно и как оно движется.
Было несколько комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которые дали четкие поручения всем участникам данного штаба и процесса по проведению постоянного контроля водоканала, изменения технологического режима очистки воды. Поэтому полностью вся наша система готова к любым чрезвычайным событиям, которые могут возникнуть, связанных с ухудшением воды", - добавил Ткачук.
Характер загрязнения рек
Генеральный директор "Киевводоканал" Олег Лысюк подтвердил, что произошло органическое загрязнение рек. По его словам, это могли быть отходы с сахарного завода.
"Действительно, скорее всего, с сахарного завода, отходы из этого производства. Они действительно растительного происхождения, это органика. Более того, мы сотрудничаем с профильными лабораториями, институтами, которые исследуют качество воды, подключались лаборатории из Минобороны. Ни пестицидов, ни превышения, ни токсинов, никаких других веществ в воде нет - это обычная органика. Просто ее количество настолько велико, что она поглощает кислород в воде", - сказал он.
Сегодня в Минприроды заявили, что ситуация вокруг р.Десна контролируемая. Загрязненная вода может достичь Киевщины 14-16 сентября.
Ниже по течению реки загрязнения не зафиксированы. В районе города Чернигова уже отмечается улучшение ситуации.
Загрязнение реки Сейм
Напомним, что накануне заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.
30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.
Ранее тогдашний глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.
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