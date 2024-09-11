Избиение ветерана в Смеле: подозрение получил еще один фигурант
В деле об избиении ветерана в Смеле Черкасской области подозрение получил еще один фигурант.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Черкасской областной полиции Олег Кудим, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, подозрение вручили по факту хулиганских действий.
"Дополнительно сообщено о подозрении еще одному лицу по факту хулиганских действий. Поэтому ни одно лицо, виновное в совершении правонарушения не избежит ответственности", - рассказал Кудим.
Однако каких-то деталей относительно второго подозреваемого глава Черкасской областной полиции не раскрыл.
Напомним, что в городе Смела Черкасской области местный криминальный авторитет Вадим Долотенко избил ветерана Анатолия Гончаренко. Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле Черкасской области, возбуждены уголовные производства по четырем статьям.
Также ранее глава МВД Игорь Клименко сообщал, что начата проверка относительно возможной бездеятельности местных полицейских в ситуации с избиением ветерана в Смеле.
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Ппц клоуни...
Це ж не Патріота Червінського мордувати, а гопника - тітухана, який ще мабуть у 2014 році із Смілої, на АнтиМайдан, вату відправляв автобусами!!
Сівкович з татаровим, знають цю ІСТОРІЮ
Ps. Я не виправдовую дій цих мерзотників, мені не подобається різне ставлення до незаконних дій один чи інших людей. Бо без різниці хто, військовий, тцкашники, алкаш, якесь бидло, чи ще хтось, всі мають нести покарання за неправомірні дії однаково швидко. Але я щось не бачив новини про те щоб тцкашників саджали в тюрму.