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Избиение ветерана в Смеле: подозрение получил еще один фигурант

Побиття ветерана у Смілі: підозру отримав ще один фігурант

В деле об избиении ветерана в Смеле Черкасской области подозрение получил еще один фигурант.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Черкасской областной полиции Олег Кудим, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, подозрение вручили по факту хулиганских действий.

"Дополнительно сообщено о подозрении еще одному лицу по факту хулиганских действий. Поэтому ни одно лицо, виновное в совершении правонарушения не избежит ответственности", - рассказал Кудим.

Однако каких-то деталей относительно второго подозреваемого глава Черкасской областной полиции не раскрыл.

Напомним, что в городе Смела Черкасской области местный криминальный авторитет Вадим Долотенко избил ветерана Анатолия Гончаренко. Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле Черкасской области, возбуждены уголовные производства по четырем статьям.

Также ранее глава МВД Игорь Клименко сообщал, что начата проверка относительно возможной бездеятельности местных полицейских в ситуации с избиением ветерана в Смеле.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан подозреваемый в избиении ветерана в Смеле, - Нацполиция. ВИДЕО

избиение (9797) подозрение (490) Черниговская область (1132)


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Топ комментарии
+16
***********?... Більшої насмішки не придумати
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11.09.2024 17:59
+15
А хтось при погонах, за бездіяльність? Нє?
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11.09.2024 18:03
+10
Це, часом, не та особа, котра вела зйомку зверху? Бо ж завдяки їй ми усі й дізналися про цей бєспрєдєл місцевої бандоти та поліціянтів, котрі їх прикривають.
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11.09.2024 18:06
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***********?... Більшої насмішки не придумати
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11.09.2024 17:59 Ответить
Так підозра (це взагалі ні про що. От у Татарова була підозра - чи сидить Татаров у в'язниці? ?
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11.09.2024 22:28 Ответить
за фактом ************ дій.
Ппц клоуни...
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11.09.2024 18:03 Ответить
Всі з 95-го.
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11.09.2024 19:25 Ответить
А хтось при погонах, за бездіяльність? Нє?
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11.09.2024 18:03 Ответить
Це, часом, не та особа, котра вела зйомку зверху? Бо ж завдяки їй ми усі й дізналися про цей бєспрєдєл місцевої бандоти та поліціянтів, котрі їх прикривають.
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11.09.2024 18:06 Ответить
Авторитети як і ветерани бувають різні..Чого тільки стоять дикуни з Санжарів коли починався ковід.
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11.09.2024 18:06 Ответить
обдєлаються льогким іспугом. а мєнти та прокурори стануть ще багатші.
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11.09.2024 18:16 Ответить
Спостерігаймо за діями, отих, татарова-портнова, подєльніками !!!
Це ж не Патріота Червінського мордувати, а гопника - тітухана, який ще мабуть у 2014 році із Смілої, на АнтиМайдан, вату відправляв автобусами!!
Сівкович з татаровим, знають цю ІСТОРІЮ
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11.09.2024 18:26 Ответить
Диви як швидко, а коли тцкашники людей бьють, коли люди в тому тцк вмирають чогось нічого не відбувається окрім вялих пояснень типу " сам упав" і " проведем розслідування"
Ps. Я не виправдовую дій цих мерзотників, мені не подобається різне ставлення до незаконних дій один чи інших людей. Бо без різниці хто, військовий, тцкашники, алкаш, якесь бидло, чи ще хтось, всі мають нести покарання за неправомірні дії однаково швидко. Але я щось не бачив новини про те щоб тцкашників саджали в тюрму.
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11.09.2024 18:32 Ответить
...а якщо дати пзди арахніді-гнидьманцеву у стані афекту? - також бути ***********?.. , бо давно вже руки чухаються, але ж-то літаємо на різній висоті з наслідками Вироку-2019.. та все ж таки...?!
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11.09.2024 19:03 Ответить
даю 100% , що справу будуть розглядати не менше 7 років, як його попередню кримінальну справу за нанесення тілесних ушкоджень активістам
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11.09.2024 19:15 Ответить
Ця влада стільки не протримається.
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11.09.2024 19:27 Ответить
 
 