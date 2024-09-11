Избиение ветерана в Смеле: подозрение получил еще один фигурант

В деле об избиении ветерана в Смеле Черкасской области подозрение получил еще один фигурант.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Черкасской областной полиции Олег Кудим, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, подозрение вручили по факту хулиганских действий.

"Дополнительно сообщено о подозрении еще одному лицу по факту хулиганских действий. Поэтому ни одно лицо, виновное в совершении правонарушения не избежит ответственности", - рассказал Кудим.

Однако каких-то деталей относительно второго подозреваемого глава Черкасской областной полиции не раскрыл.

Напомним, что в городе Смела Черкасской области местный криминальный авторитет Вадим Долотенко избил ветерана Анатолия Гончаренко. Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле Черкасской области, возбуждены уголовные производства по четырем статьям.

Также ранее глава МВД Игорь Клименко сообщал, что начата проверка относительно возможной бездеятельности местных полицейских в ситуации с избиением ветерана в Смеле.

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