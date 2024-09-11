Мы рассчитываем на военную и финансовую помощь США и не сможем без нее победить, - Зеленский
США оказывают наибольшую военную и финансовую поддержку Украине. Без нее Украина не сможет победить в войне с Россией.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках Крымской платформы в Киеве в среду, 11 сентября, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
Президента спросили, насколько он оптимистично смотрит на перспективу получения разрешения от США на удары вглубь РФ американским оружием.
"Оптимистичен ли я относительно их решения разрешить нам использовать дальнобойное оружие? Жаль, что оно не зависит от моего оптимизма. Оно зависит от их оптимизма", - ответил Зеленский.
Он подтвердил, что вечером в среду проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В то же время Зеленский заявил, что не знает, будет ли обсуждать с Блинкеном разрешение на удары дальнобойным оружием по целям в России, но надеется на такое решение.
В этом контексте Зеленский напомнил, что США оказывают Украине наибольшую военную и финансовую поддержку.
"Так или иначе, я рассчитываю на диалог с президентом Байденом в этом месяце. Но наш еженедельный, ежемесячный диалог с США очень важен для нас. Они оказывают нам самую большую военную и финансовую поддержку. Мы рассчитываем на нее и мы не можем победить без нее", - подчеркнул украинский лидер.
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