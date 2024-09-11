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Новости Война
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Мы рассчитываем на военную и финансовую помощь США и не сможем без нее победить, - Зеленский

Зеленський висловився про важливість допомоги від США

США оказывают наибольшую военную и финансовую поддержку Украине. Без нее Украина не сможет победить в войне с Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках Крымской платформы в Киеве в среду, 11 сентября, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Президента спросили, насколько он оптимистично смотрит на перспективу получения разрешения от США на удары вглубь РФ американским оружием.

"Оптимистичен ли я относительно их решения разрешить нам использовать дальнобойное оружие? Жаль, что оно не зависит от моего оптимизма. Оно зависит от их оптимизма", - ответил Зеленский.

Он подтвердил, что вечером в среду проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В то же время Зеленский заявил, что не знает, будет ли обсуждать с Блинкеном разрешение на удары дальнобойным оружием по целям в России, но надеется на такое решение.

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В этом контексте Зеленский напомнил, что США оказывают Украине наибольшую военную и финансовую поддержку.

"Так или иначе, я рассчитываю на диалог с президентом Байденом в этом месяце. Но наш еженедельный, ежемесячный диалог с США очень важен для нас. Они оказывают нам самую большую военную и финансовую поддержку. Мы рассчитываем на нее и мы не можем победить без нее", - подчеркнул украинский лидер.

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Зеленский Владимир (20348) помощь (7798) США (26637)


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Топ комментарии
+16
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11.09.2024 19:46
+13
То роби те що тебе просять - прибери кацапських агентів, корисних ідіотів, крадіїв та інших глистів..., а потім й сам десь йди... звідси.

Всі ваші мутки знають розвідки США - від ЦРУ і до Фінансової розвідки. І де ваші гроші також знають...
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11.09.2024 19:48
+6
Довбань, ти дебати чув ? Трампон про нашу перемогу навіть слова не сказав.
Що збираєшся з цим робити ?
Його любов до хутіна може перемогти лише страх посвітити брудним більїшком.
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11.09.2024 19:46
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У вересні може згоріти 6 млд американськоі віиськовоі допомоги
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11.09.2024 19:26 Ответить
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11.09.2024 19:46 Ответить
Ліва знизу, то він в омані, готується підписати оманські договірняки. Нє? Не вгадав?
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11.09.2024 19:53 Ответить
Ні, ви не вгадали. І не треба наговарювати на людинку, ніяких договорняків в Омані не було, досить вже порохоботам вигадувати. Які договорняки можуть бути зі чмошником? Блазню сказали, що робити, а саме виконувати вказівки куратора і наглядача, якого призначив Патрушев (хрипатий тільки підписав документи у літаку, так налякали, що не дочекався, коли прилетить у Київ). От воно й виконує. А то якісь договорняки...
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12.09.2024 05:37 Ответить
ЖЕСТЬ!!!!
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11.09.2024 22:23 Ответить
Довбань, ти дебати чув ? Трампон про нашу перемогу навіть слова не сказав.
Що збираєшся з цим робити ?
Його любов до хутіна може перемогти лише страх посвітити брудним більїшком.
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11.09.2024 19:46 Ответить
То роби те що тебе просять - прибери кацапських агентів, корисних ідіотів, крадіїв та інших глистів..., а потім й сам десь йди... звідси.

Всі ваші мутки знають розвідки США - від ЦРУ і до Фінансової розвідки. І де ваші гроші також знають...
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11.09.2024 19:48 Ответить
Спробуй не красти то і перемога буде не за горами
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11.09.2024 19:55 Ответить
Зєля, а що б ти робив, якби штати усе своє бабло закопали в асфальт?
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11.09.2024 20:17 Ответить
Чмо роздухарилося!
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11.09.2024 20:38 Ответить
- Перестаньте красти!
- Ой, не чує баба...
- Приберіть корупцію!
- Ой, не чує баба...
- Виробляйте власну зброю!
- Ой, не чує баба...
- Приберіть тіньовий схематоз!
- Ой, не чує баба...
- Ми вам дамо допомогу на десятки мільярдів доларів!
- Грошима, тільки грошима!
- Допомога буде зброєю та набоями, контролювати будуть наші співробітники!
- Ой, не чує баба...
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11.09.2024 20:43 Ответить
от це вже дійсно схоже на план перемоги
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11.09.2024 21:13 Ответить
Перемогти не зможемо без Бога, Америка теж в Його руках
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11.09.2024 21:16 Ответить
Яка зебіліна коментар видалила? Що б в тебе руки покорчило, сраколиз зелений.
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11.09.2024 22:37 Ответить
обидва 73/43%зебільних модера-редактора зараз на зміні. Я навіть здивований що я ще не забанений
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11.09.2024 23:11 Ответить
Тіко професійний актор ...наркоман...феесбешник ...може так вперто довго ,грати президента ідіота !!! Люди ми попали ...завдяки вам% ...це прокляте 🤡 створіння здає Україну !!!
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11.09.2024 22:38 Ответить
а шо иму остаёца, иво х-ло приговорило.
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11.09.2024 23:43 Ответить
Так может пришло время пойти Штатам на встречу и выполнить одну их просьбу - начать бороться с коррупцией?
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11.09.2024 23:35 Ответить
а де ж опа харчуватися буде?
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12.09.2024 00:29 Ответить
А як у президенти ліз...то казав шо війну закінчиш за три дні ,як подивишся у очі кремлівськи ...шо забув ?!а тепер не виграємо війну ?! ах ти па* ло 🤡 ! Їди геть !!!
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12.09.2024 00:15 Ответить
Не давайте этому обсосу финансирование! Ни в коем случае!
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12.09.2024 00:18 Ответить
 
 