США выделят $700 млн для гуманитарной помощи и возобновления энергетики Украины, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о пакете гуманитарной и другой помощи Украине на общую сумму более 700 миллионов долларов.

Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Госсекретарь подчеркнул, что Россия снова пытается атаковать украинскую энергетику, "чтобы использовать холод как оружие против украинского народа".

"Именно поэтому сегодня мы объявляем о выделении 325 миллионов долларов нового финансирования для восстановления украинской энергетики и электросетей", - анонсировал он, добавив, что в ближайшее время состоится заседание "Группы семи плюс", также посвященное помощи энергетике Украины.

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Кроме того, Блинкен объявил о гуманитарной поддержке в размере 290 миллионов долларов для предоставления базовых услуг - в частности безопасной питьевой воды, пищи и лекарств - миллионам людей в Украине и в регионе, которые были вынуждены покинуть свои дома.

"И, наконец, мы объявляем о выделении 102 миллионов долларов дополнительного финансирования на гуманитарное разминирование, чтобы помочь обезвредить наземные мины и боеприпасы, которые Россия оставила по всей Украине", - сказал он.

Как писал Цензор.НЕТ, Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

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