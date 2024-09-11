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США выделят $700 млн для гуманитарной помощи и возобновления энергетики Украины, - Блинкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував новий пакет допомоги Україні

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о пакете гуманитарной и другой помощи Украине на общую сумму более 700 миллионов долларов.

Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Госсекретарь подчеркнул, что Россия снова пытается атаковать украинскую энергетику, "чтобы использовать холод как оружие против украинского народа".

"Именно поэтому сегодня мы объявляем о выделении 325 миллионов долларов нового финансирования для восстановления украинской энергетики и электросетей", - анонсировал он, добавив, что в ближайшее время состоится заседание "Группы семи плюс", также посвященное помощи энергетике Украины.

Также читайте: Мы рассчитываем на военную и финансовую помощь США и не сможем без нее победить, - Зеленский

Кроме того, Блинкен объявил о гуманитарной поддержке в размере 290 миллионов долларов для предоставления базовых услуг - в частности безопасной питьевой воды, пищи и лекарств - миллионам людей в Украине и в регионе, которые были вынуждены покинуть свои дома.

"И, наконец, мы объявляем о выделении 102 миллионов долларов дополнительного финансирования на гуманитарное разминирование, чтобы помочь обезвредить наземные мины и боеприпасы, которые Россия оставила по всей Украине", - сказал он.

Как писал Цензор.НЕТ, Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Читайте: Хорватия предоставляет Украине новый пакет военной помощи и 5 млн. евро на восстановление энергетики

помощь (7798) США (26637) энергетика (2560) гуманитарная помощь (1261) Блинкен Энтони (937) восстановления (144)


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Топ комментарии
+5
О зелені побудують собі ще маєтків та забезпечать безбідне існування своїм дітям закордоном
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11.09.2024 21:04
+4
Без контроля каждого цента это все быстро раздерибанят по карманам, це ж було вже (с)
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11.09.2024 20:50
+3
Слідкуємо за брудно-зеленими липкими щупальцями.
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11.09.2024 20:54
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Правила форума Совет форумчан
Без контроля каждого цента это все быстро раздерибанят по карманам, це ж було вже (с)
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11.09.2024 20:50 Ответить
Слідкуємо за брудно-зеленими липкими щупальцями.
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11.09.2024 20:54 Ответить
Лікування симптомів та наслідків хвороби замість того щоби усунути саме причину...
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11.09.2024 20:56 Ответить
На пенсії нам по програмі FMF (по які передаються ці кошти) у відповідності до американського закону від 20/04.24р. (про допомогу в розмірі $60.8млрд) - нуль; і це завдяки трампістам та їхнім тутешнім цензорівським ботам.
Хоча, приблизно стільки, чуть більше, $780лмн надає нам нам Великобританія... "https://suspilne.media/834223-britania-ogolosila-pro-novu-dopomogu-dla-ukraini-na-sumu-ponad-600-mln-funtiv-sterlingiv/ Британія оголосила про нову допомогу для України на суму понад 600 млн фунтів стерлінгів ", і там передбачена деяка сума для фінансування пенсій (іннші джерела повідомляють, що це десь сто лимонів...)
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11.09.2024 20:56 Ответить
О зелені побудують собі ще маєтків та забезпечать безбідне існування своїм дітям закордоном
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11.09.2024 21:04 Ответить
Краще б $700млн зброєю виділили, з того що проголосували в квітні. Але ж ні.
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11.09.2024 21:21 Ответить
та краще натурально зброєю, а не баксами... тим більше, та зброя - по залишковій вартості - наприклад, снаряд, який Пентагон собі купив за $100 Байден нам передає оголошеною ціною $10, а то й ще меншою.
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11.09.2024 21:50 Ответить
Хоть би отой замміністра Міненерго, та не переборщив з грошима вчергове ??!! Бо, якось і НЕЛОВКО буде перед Українцями, ДБР, НАЗК, СБУ, Рахунковою палатою, та ще з десяток ПИЛЬНУЮЧИХ, за нові десятки млн грн, у родичів його дружини…
Там, і на онуків вистачить/дістанеться… Ну, то таке… Війна в Україні, а не у привладних, усьо і спишуть
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11.09.2024 21:56 Ответить
Краще би ракет на ці гроші дали
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11.09.2024 22:06 Ответить
За эти деньги, наврено, пол страны можно на зимний период в Египет или Турцию вывезти...!
Они, Америтканцы, странные - видят нашу коррупцию, пытаются с ней бороться, и тутже делают всё, чтобы наши воры только обогащались.... ну как так!
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11.09.2024 22:20 Ответить
С арифметикой у тебя явные проблемы
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11.09.2024 22:57 Ответить
Начебто великі гроші, але насправді вони далеко не відповідають потребам України. Допомога Україні була недостатньою.
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11.09.2024 22:25 Ответить
Керівник Сєвєродонецької МВА Стрюк вкотре виписує премію керівнику "Сєвєродонецькліфт",
місто в окупації 2,5 роки!
А ліфти та тролейбуси виявляється "працюють "
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11.09.2024 22:25 Ответить
Ахметову гроші дають...
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11.09.2024 23:53 Ответить
А Шмигаль, не при ділах… Це усе вони, оті дивні особи…

"Я хочу відразу сказати, що рішення ухвалювала депутатська фракція партії "Слуга народу", я як прем'єр-міністр за поданням депутатської фракції вносив ці кандидатури" Шмигаль про зміни в Кабміні. https://interfax.com.ua/news/political/1012946.html

Що це ? Це класичне визнання вищою посадовою особою виконавчої влади факту порушення правлячою коаліцією партії Зеленського конституційних принципів розподілу влади, які викладені в Конституції України. Фактично - заява про антиконституційний переворот в державі.

Конституція України стаття 114. "Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України."
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12.09.2024 08:55 Ответить
Цей переворот стався давно, коли Єрмак фактично став президентом країни,і підім'яв все під себе.
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12.09.2024 09:51 Ответить
 
 