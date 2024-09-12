Великобритания уже приняла решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь РФ, - The Guardian

Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям на территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание The Guardian.

В материале утверждается, что решение о применении Storm Shadow для ударов по российским целям было принято непублично и, скорее всего, не будет объявляться.

По словам одного из источников издания, без такого решения не состоялся бы совместный визит главы британского МИД Дэвида Лемми и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев.

В материале также говорится, что британская сторона якобы считает публичное заявление использования ракет дальнего радиуса действия для ударов по России "чрезмерно провокационным".

Отмечается, что "вполне вероятно", что Украина сможет использовать Storm Shadow с определенными ограничениями, "чтобы избежать необдуманных или ненужных атак", говорится в материале.

Ранее сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что во время его визита в Киев обсуждался вопрос о предоставлении разрешения Украине на удары американским дальнобойным оружием по целям в России.

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