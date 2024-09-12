Российский истребитель Су-30СМ сбит из ПЗРК над Черным морем, - ГУР. ВИДЕО

Во время операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что истребитель, который упал в море, входил в состав 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

Детали операции

В ГУР рассказали, что российские оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5:00. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

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"В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного топлива, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ", - говорится в сообщении.

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов, добавило ГУР.

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