РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11415 посетителей онлайн
Новости
30 930 67

Российский истребитель Су-30СМ сбит из ПЗРК над Черным морем, - ГУР. ВИДЕО

Во время операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что истребитель, который упал в море, входил в состав 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

Детали операции

В ГУР рассказали, что российские оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5:00. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

Смотрите также: В Московской области разбился самолет Ан-2: экипаж не выжил. ФОТО

"В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного топлива, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ", - говорится в сообщении.

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов, добавило ГУР.

Смотрите также: Киберспециалисты атаковали ряд российских ресурсов, причастных к ведению войны, - ГУР. ВИДЕО

Автор: 

самолет (3591) уничтожение (6916) ГУР (426)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
Гарна новина...
показать весь комментарий
12.09.2024 08:31
+24
Кацапчмк думав, що з гумового човна ПЗРК не працює...
показать весь комментарий
12.09.2024 08:33
+21
Мабуть низенько літав - до дощу
показать весь комментарий
12.09.2024 08:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺🛩️👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕⚰️☠️🚢
показать весь комментарий
12.09.2024 08:29 Ответить
Гарна новина...
показать весь комментарий
12.09.2024 08:31 Ответить
Героям Слава ! Дай Бог 🙏 кожен день і не один , а 20 !
показать весь комментарий
12.09.2024 14:23 Ответить
Вчера "военкоры" российские писали что с ПЗРК сбили, я сначала даже не поверил...
показать весь комментарий
12.09.2024 08:32 Ответить
По случайному совпадению для модернизации на самолет был установлен новый двигатель АЛ-41Ф-1С (с управляемым вектором тяги). Не двигатель тест не прошел.
Сбили сбили. Упал? Значит сбили. Там позавчера многоуровневая стоянка в Москве горела, ну вы догадались.
И да, весенний паводок, лесные пожары, суррогатная водка
показать весь комментарий
12.09.2024 08:57 Ответить
ТаймЗє стверджує, що впав сам під час випробувань цього двигуна.
ТаймЗє брехати не буде, там же великими літерами написано "Правда, тільки правда!".
показать весь комментарий
12.09.2024 09:09 Ответить
Верить никому нельзя. Только Мюллеру.
Я все ждал подтверждения их сообщения о атаке беспилотников по Москве и попаданию по зданию правительства. Когда сотня аппаратов на высоте 3 метра по улицам летала.
показать весь комментарий
12.09.2024 09:14 Ответить
... только Броневой Истине 🤣
показать весь комментарий
12.09.2024 11:47 Ответить
Нет истины правды на земле. Великолепно!!!! сыгранная роль, первая, сделавшая его знаменитым. Мужик дерьмо.
85 лет (три года до смерти) тяжелая болезнь. Полупарализованным ртом (но не на коленях, не раб) благодарит Владимира Владимировича за Крым. Виртуозы Москвы, хоть молодые, это блага, это гастроли, это деньги. Но полупокойнику шо надо?
Киевский кардиолог Тодоров в 13-Ом вытащил с того света пердуна. Специально, шоб успел.
Лизнул, можно и умирать
показать весь комментарий
12.09.2024 13:37 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2024 08:33 Ответить
Кацапчмк думав, що з гумового човна ПЗРК не працює...
показать весь комментарий
12.09.2024 08:33 Ответить
Мабуть низенько літав - до дощу
показать весь комментарий
12.09.2024 08:36 Ответить
Впав нижче рівня моря. на дно, до крейсера масква....
показать весь комментарий
12.09.2024 09:23 Ответить
своїй хаті своя правда і сила, і воля! (Тарас Шевченко)"!
Крим це Україна, а рашистів убивають!!
показать весь комментарий
12.09.2024 08:38 Ответить
Ага, сам буданга з Ялти , коли допив кафєйок.
показать весь комментарий
12.09.2024 08:46 Ответить
Не скули. Стервятники получили по заслугам.
показать весь комментарий
12.09.2024 08:53 Ответить
Не пзди мені тут пдріло харьковоязичне. Або державною пиши, або пнх.
показать весь комментарий
13.09.2024 00:52 Ответить
бла-бла-бла-бла-блаааааааа
бу-бу-бу-бу-буууууууууууу
показать весь комментарий
13.09.2024 01:05 Ответить
бла-бла-бла-бла
бу-бу-бу-бу-бу-бу

два російських фашиста - потонуло
показать весь комментарий
12.09.2024 09:32 Ответить
Іди кофєйку бахни дебіл. Тобі скажуть що буданга бен ладена грохнув, ти і в це повіриш. Який тормоз вже через пару годин розповідає в подробицях про успішні операції? Цирк бл .
показать весь комментарий
13.09.2024 00:56 Ответить
бла -бла -бла -блаааааа
бу-бу-бу-бу-буууууууууу
показать весь комментарий
13.09.2024 01:04 Ответить
Российский истребитель Су-30СМ сбит с ПЗРК над Черным морем, - ГУР Источник:
=========
не здивуюсь, якщо трупи пілотів дадуть інтерв'ю Золкіну
показать весь комментарий
12.09.2024 08:48 Ответить
не дадуть.
кацап сам підтвердив, що один з 2-х кацапів вже точно ТРУП - потонуло гавно расєйськає ха-ха-ха-хаааааа!
показать весь комментарий
12.09.2024 09:30 Ответить
Ось чому учора ТУ 22 підіймали
показать весь комментарий
12.09.2024 08:49 Ответить
Як такий достатньо ******** літак можно сбити з ПЗРК?
Невже у літака не спрацювала система оповіщенні чи ловушки
показать весь комментарий
12.09.2024 08:55 Ответить
пзрк теж *******
показать весь комментарий
12.09.2024 09:08 Ответить
Та дуже просто!
1. Летів низько - щоб не помітили;
2. У ПЗРК система наведення пасивна - по інфрачервоному випромінюванню двигуна ЛА. "Система оповіщення" у нього спрацьовує на опромінення РЛС А хлопців попередили про наближення літака з материка - з тамтешніх систем ППО;
3. "Ловушки" не відстрілював - бо їх обмежена кількість Їх випускають саме у момент вловлення системою оповіщення випромінювання чужої РЛС, або при заході в атаку - бо вони сильно демаскують літак у польоті
показать весь комментарий
12.09.2024 09:14 Ответить
і як він міг запустити чотири ракети з низькоі висоти ??? куди він запустив ??? ти про заправку х22 построчи яку ти бачив на картинках в інтернеті і розказував як вони заправляються паливом
показать весь комментарий
12.09.2024 19:10 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2024 20:15 Ответить
і тебе також і тебе тути ж . щасливой дороги і про теплові ловушки докладніше бо ти там закиздівся мабуть прийняв на грудь і недогуглив або перегуглив ну таке буває в твоєму віці
показать весь комментарий
14.09.2024 13:54 Ответить
Максимальна швидкість на малій висоті- 1,13 Маха, швидкість ракети, наприклад, BOLIDE- 2 махи. Це оті ПЗРК RBS70, які нам Швеція передала, і до яких нам постійно передають такі ракети. У Стінгерів теж швидкість під 2 М, до речі. Тільки нечасто збивають, це так.
показать весь комментарий
12.09.2024 09:23 Ответить
Спецпідрозділ ГУР МО України збив російський винищувач Су-30СМ у Чорному морі за допомогою ПЗРК. Літак вартістю близько 50 млн доларів належав до 43-го окремого морського авіаційного полку вкс рф.
показать весь комментарий
12.09.2024 09:29 Ответить
Нібито цей літак намагався розстріляти з гармат катери ГУР - тому знизив швидкість і висоту - тож і отримав.
показать весь комментарий
12.09.2024 18:05 Ответить
Шкода, що не збили пошукові Ан-26 і вертольоти.
показать весь комментарий
12.09.2024 09:09 Ответить
1. В кацапів розгорнуті "бастіони". Нічого більшого за катер довести до тих платформ - не вдасться. Одразу може прилетіти ракета.
2. На катері БУК чи ТОР не привезеш.
3. Збили вночі (сутінки - 5 ранку) і до світанку вшились з тих платформ, а гвинтокрили туди вилетіли о 8-9 годині.
4. Сидіти цілий день на тих платформах - то досить смішна форма самогубства.
показать весь комментарий
12.09.2024 09:30 Ответить
будьоного начиталися, чи гадаєте, що хлопці тим ПЗРК стріляють десь з залізобетонного бункера?
показать весь комментарий
12.09.2024 16:56 Ответить
ВАНЯ, так тримати (марку) !!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
показать весь комментарий
12.09.2024 09:17 Ответить
*********** сабою хєроiчєскi збiл Чорн-оє морє
показать весь комментарий
12.09.2024 09:24 Ответить
російсько-фашистських загарбників - ЗНИЩЕНО!!!!!

Слава Збройним Силам України!!!!
показать весь комментарий
12.09.2024 09:28 Ответить
Дальность стрельбы ПЗРК Игла С - 6000 м ; высота поражения целей - 3500 м; по другим источникам самолет находился на расстоянии 80 км. от берега. Даа..
показать весь комментарий
12.09.2024 09:35 Ответить
.."Также утверждается, что в 80 км к северо-западу от мыса Тарханкут было найдено масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета, в том числе часть крыла.

«На борту пропавшего над морем Су-30СМ были два российских летчика в звании капитана: летчик Степанишин Е.В. и штурман Фомин Д.А. из 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка (в/ч 59882, г. Саки), 1 авиационная эскадрилья», - сообщал мониторинговый канал Крымский ветер."
показать весь комментарий
12.09.2024 09:38 Ответить
шо да? з катера стріляли
показать весь комментарий
12.09.2024 09:41 Ответить
..А где-нибудь в тексте указано что стреляли с катера?
показать весь комментарий
12.09.2024 11:23 Ответить
в тексті ні, але потрібно іноді і кацапські новини читати, ГУР на катерах атакувало вишки Бойка, Крим-2 чи що.
показать весь комментарий
12.09.2024 13:09 Ответить
"чи що," понятно.. )
показать весь комментарий
12.09.2024 15:03 Ответить
Давайте не будемо уточнювати. Бажаєте хлопців підставити під кацапські ракети?
показать весь комментарий
12.09.2024 17:01 Ответить
шо?
показать весь комментарий
12.09.2024 17:16 Ответить
''***** шастать''!
показать весь комментарий
12.09.2024 09:44 Ответить
Давненько літаків не було ,смерть рашиським окупантам. Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
12.09.2024 09:56 Ответить
ВОТ ТАК НЕОБХОДИМО ВСЕХ РОССИЙСКИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ НАШЕГО КРЫМА В МОРЕ ВЫКУПАТЬ!)
показать весь комментарий
12.09.2024 10:00 Ответить
ПОРА ДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБ ХЙЛО НЕ ЛЕТАЛО !!!
показать весь комментарий
12.09.2024 10:02 Ответить
А нахіба нам пишуть про його вартість? Його можна було купити, а ми не купили й він нас тому обстрілював? Тоді чому не пишуть про кожний знищений танк, БТР, скільки що коштує?
показать весь комментарий
12.09.2024 10:02 Ответить
Про ціну пишуть нам тому ,що цей літак коштує як 50 БТРів.
І це вже приємно.
показать весь комментарий
12.09.2024 11:02 Ответить
Хоч є підзаголовок та розділ інфи "Деталі операцї" - не побачив тут жодних деталей, як було збито ворожу сушку.
Нафіга тоді тут таке оголошувати?
показать весь комментарий
12.09.2024 10:04 Ответить
А навіщо вам деталі "операції" на другий день?
"Сбілі, так сбілі" (c) про A-50
показать весь комментарий
12.09.2024 21:12 Ответить
Шось гарне придумали, летить над хмарами і моче кацапів. невже дрон?
показать весь комментарий
12.09.2024 10:12 Ответить
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=40827 Четыре версии
Целый ряд источников уже подтвердил информацию, которая несколько часов циркулирует в Сети о потере противником самолета Су-30СМ. Как сообщается, данный аэроплан числился за 43-й отдельным морским штурмовым авиационным полком (в/ч 59882, г. Саки), из 1 авиационная эскадрильи. По поводу обстоятельств гибели самолета имеется сразу три или даже четыре версии, которые мы и предлагаем рассмотреть.

Первая версия имеет чисто бытовой характер и не имеет отношения к боевым действиям. Дело в том, что в северной части Черного моря до сих пор держится аномально теплая погода и соответственно, вода в море тоже аномально теплая. Такое положение вещей скоро изменится, воздух похолодает и вместе с ним начнет остывать и вода. Не исключено, что летчики решили: черт с ним, с этим самолетом - хоть поплаваем в бархатный сезон. Так все и случилось.

Вторая версия говорит о том, что экипаж и соответственно - самолет, выполнял боевое задание и пытался запустит противорадиолокационную ракету по какой-то цели в Одесской области, но как несложно догадаться, что-то пошло не так. Возможно, ракета справедливо решила, что у самолета имеется радиолокатор и будучи выпущенной, она решила сделать круг и завалить тот локатор, что ближе. В самом деле, взять и лететь 100 км неизвестно куда - глупое дело, если все есть просто рядом. Хотя это - не точно.

Есть и третья версия, покрытая мраком тайны. Так, мы вчера писали о том, что ВМФ страны агрессора со вчерашнего дня проводит масштабные учения с привлечением кораблей, самолетов и личного состава. В сообщении ничего не было сказано о черноморском флоте, но это отнюдь не означает, что учений не могло проводиться в принципе. Есть мнение, что данный аэроплан должен был отработать скрытную посадку на палубу крейсера «москва» и в данном случае, трудно судить о том, насколько он оказался удачным. Ведь скрытность маневра как раз и была главной задачей для пилотов. Возможно, они таки посадили свой самолет и теперь - пьют кофе в кают-компании.

Четвертая версия - совсем прозаическая, но от этого - не менее вероятная. Дело в том, что вражеские паблики писали, что наши ССО пытались высадиться на развалинах одной из газовых платформ. Вполне возможно, что Сушка полетела проверить эту информацию, но опять же - что-то пошло не так.

Есть мнение, что на платформе оказались не просто наши бойцы спецназа, но у них с собой были ПЗРК, с помощью которых они и уговорили самолет совершить срочную посадку. Ну а то, что наши спецы мастерски владеют ПЗРК, доказано на практике и потому, если расклад имел именно такой характер, то Сушка, опрометчиво приблизившаяся к нашей команде, безусловно устала и приняла единственно правильное решение - принять горизонтальное положение с экстренным погружением в пучину. Как бы там ни было, но противник лишился одного ценного аэроплана и двух свежих хрящей, какой бы ни была причина этой потери.
показать весь комментарий
12.09.2024 10:26 Ответить
"мацкву" подавиться дайвінгіст...
показать весь комментарий
12.09.2024 14:05 Ответить
Бо Тарханкут то Україна!, срані кацапи. Ще покатаємось там на віндсерфінгах
показать весь комментарий
12.09.2024 14:19 Ответить
Та і йух з ним!
показать весь комментарий
12.09.2024 17:55 Ответить
Нех*й по копаному давніми Украми літати
показать весь комментарий
12.09.2024 18:46 Ответить
Чорне море - то чорна діра для кацапських самольотів. нехєр, розлітались.
показать весь комментарий
12.09.2024 20:53 Ответить
Уйлетiв до крабiв на вечерю
показать весь комментарий
12.09.2024 20:57 Ответить
 
 