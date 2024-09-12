Российский истребитель Су-30СМ сбит из ПЗРК над Черным морем, - ГУР. ВИДЕО
Во время операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что истребитель, который упал в море, входил в состав 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.
Детали операции
В ГУР рассказали, что российские оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5:00. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.
"В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного топлива, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ", - говорится в сообщении.
Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов, добавило ГУР.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сбили сбили. Упал? Значит сбили. Там позавчера многоуровневая стоянка в Москве горела, ну вы догадались.
И да, весенний паводок, лесные пожары, суррогатная водка
ТаймЗє брехати не буде, там же великими літерами написано "Правда, тільки правда!".
Я все ждал подтверждения их сообщения о атаке беспилотников по Москве и попаданию по зданию правительства. Когда сотня аппаратов на высоте 3 метра по улицам летала.
истиныправды на земле. Великолепно!!!! сыгранная роль, первая, сделавшая его знаменитым. Мужик дерьмо.
85 лет (три года до смерти) тяжелая болезнь. Полупарализованным ртом (но не на коленях, не раб) благодарит Владимира Владимировича за Крым. Виртуозы Москвы, хоть молодые, это блага, это гастроли, это деньги. Но полупокойнику шо надо?
Киевский кардиолог Тодоров в 13-Ом вытащил с того света пердуна. Специально, шоб успел.
Лизнул, можно и умирать
Крим це Україна, а рашистів убивають!!
бу-бу-бу-бу-буууууууууууу
бу-бу-бу-бу-бу-бу
два російських фашиста - потонуло
бу-бу-бу-бу-буууууууууу
=========
не здивуюсь, якщо трупи пілотів дадуть інтерв'ю Золкіну
кацап сам підтвердив, що один з 2-х кацапів вже точно ТРУП - потонуло гавно расєйськає ха-ха-ха-хаааааа!
Невже у літака не спрацювала система оповіщенні чи ловушки
1. Летів низько - щоб не помітили;
2. У ПЗРК система наведення пасивна - по інфрачервоному випромінюванню двигуна ЛА. "Система оповіщення" у нього спрацьовує на опромінення РЛС А хлопців попередили про наближення літака з материка - з тамтешніх систем ППО;
3. "Ловушки" не відстрілював - бо їх обмежена кількість Їх випускають саме у момент вловлення системою оповіщення випромінювання чужої РЛС, або при заході в атаку - бо вони сильно демаскують літак у польоті
2. На катері БУК чи ТОР не привезеш.
3. Збили вночі (сутінки - 5 ранку) і до світанку вшились з тих платформ, а гвинтокрили туди вилетіли о 8-9 годині.
4. Сидіти цілий день на тих платформах - то досить смішна форма самогубства.
Слава Збройним Силам України!!!!
«На борту пропавшего над морем Су-30СМ были два российских летчика в звании капитана: летчик Степанишин Е.В. и штурман Фомин Д.А. из 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка (в/ч 59882, г. Саки), 1 авиационная эскадрилья», - сообщал мониторинговый канал Крымский ветер."
І це вже приємно.
Нафіга тоді тут таке оголошувати?
"Сбілі, так сбілі" (c) про A-50
https://dl-news.defence-line.org/?p=40827 Четыре версии
Целый ряд источников уже подтвердил информацию, которая несколько часов циркулирует в Сети о потере противником самолета Су-30СМ. Как сообщается, данный аэроплан числился за 43-й отдельным морским штурмовым авиационным полком (в/ч 59882, г. Саки), из 1 авиационная эскадрильи. По поводу обстоятельств гибели самолета имеется сразу три или даже четыре версии, которые мы и предлагаем рассмотреть.
Первая версия имеет чисто бытовой характер и не имеет отношения к боевым действиям. Дело в том, что в северной части Черного моря до сих пор держится аномально теплая погода и соответственно, вода в море тоже аномально теплая. Такое положение вещей скоро изменится, воздух похолодает и вместе с ним начнет остывать и вода. Не исключено, что летчики решили: черт с ним, с этим самолетом - хоть поплаваем в бархатный сезон. Так все и случилось.
Вторая версия говорит о том, что экипаж и соответственно - самолет, выполнял боевое задание и пытался запустит противорадиолокационную ракету по какой-то цели в Одесской области, но как несложно догадаться, что-то пошло не так. Возможно, ракета справедливо решила, что у самолета имеется радиолокатор и будучи выпущенной, она решила сделать круг и завалить тот локатор, что ближе. В самом деле, взять и лететь 100 км неизвестно куда - глупое дело, если все есть просто рядом. Хотя это - не точно.
Есть и третья версия, покрытая мраком тайны. Так, мы вчера писали о том, что ВМФ страны агрессора со вчерашнего дня проводит масштабные учения с привлечением кораблей, самолетов и личного состава. В сообщении ничего не было сказано о черноморском флоте, но это отнюдь не означает, что учений не могло проводиться в принципе. Есть мнение, что данный аэроплан должен был отработать скрытную посадку на палубу крейсера «москва» и в данном случае, трудно судить о том, насколько он оказался удачным. Ведь скрытность маневра как раз и была главной задачей для пилотов. Возможно, они таки посадили свой самолет и теперь - пьют кофе в кают-компании.
Четвертая версия - совсем прозаическая, но от этого - не менее вероятная. Дело в том, что вражеские паблики писали, что наши ССО пытались высадиться на развалинах одной из газовых платформ. Вполне возможно, что Сушка полетела проверить эту информацию, но опять же - что-то пошло не так.
Есть мнение, что на платформе оказались не просто наши бойцы спецназа, но у них с собой были ПЗРК, с помощью которых они и уговорили самолет совершить срочную посадку. Ну а то, что наши спецы мастерски владеют ПЗРК, доказано на практике и потому, если расклад имел именно такой характер, то Сушка, опрометчиво приблизившаяся к нашей команде, безусловно устала и приняла единственно правильное решение - принять горизонтальное положение с экстренным погружением в пучину. Как бы там ни было, но противник лишился одного ценного аэроплана и двух свежих хрящей, какой бы ни была причина этой потери.