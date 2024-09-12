Белый дом дорабатывает планы по расширению зоны ударов Украины по территории РФ, - Politico
Белый дом завершает работу над планом ослабления некоторых ограничений на использование Украиной предоставленного США оружия и лучшей защиты от российских ракет для поражения целей на территории России.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, переговоры проходили в тесном кругу небольшой группы должностных лиц в Белом доме.
Детали плана все еще согласовываются. Но официальные лица в Вашингтоне, Лондоне и Киеве в последние дни обсуждали расширение территории внутри России, по которой Украина может нанести удар оружием американского и британского производства.
Они также обсуждали, как предотвратить новые трансграничные атаки со стороны России, в том числе и то, что США согласились разрешить Украине использовать британские ракеты дальнего радиуса действия, которые содержат американские компоненты, для ударов по территории России.
"Нынешние переговоры между Вашингтоном и Киевом знаменуют собой значительное изменение тональности по сравнению с теми, которые две страны вели в начале лета. Это свидетельствует о том, что администрация Байдена, возможно, готова наконец согласиться на просьбу Киева, чтобы дать возможность украинским военным сильнее защищать себя и предпринимать более агрессивные шаги внутри России", - пишет Politico.
В течение нескольких месяцев высокопоставленные чиновники США сопротивлялись призывам Киева и других европейских стран снять все ограничения на использование переданного американского дальнобойного оружия для поражения территории РФ.
В июне советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США могут быть готовы расширить территорию, на которой они позволят Украине использовать американское оружие в России.
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Маю надію на останній пакет допомоги від Канади, якщо наші підара-и його не просер-ть....
а щодо нас - сюрреалізм...
Короче кажучи , як в букмекірський конторі: або сюдой, або тудой, або посередині((:
Ожидалось, что визиты Госсекретаря США Тони Блинкена и Министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми в Киев принесут важные новости для Украины. Среди главных ожиданий были решения о снятии ограничений на использование ракет Storm Shadow и объявление о предстоящих поставках ATACMS дальнего действия.
Американские и британские представители прибыли в Киев с целью обсудить не только военные, но и экономические и гуманитарные вопросы. Блинкен, как заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, хотел ознакомиться с ситуацией на фронте и понять, какие потребности возникнут у Украины в ближайшее время, особенно с учётом зимы. Также был запланирован диалог по мирным предложениям президента Зеленского.
Однако, несмотря на позитивные ожидания, переговоры пошли не так, как планировалось.
Украинская сторона оказалась неподготовленной к важным вопросам, которые задавали Блинкен и Лемми. Они хотели понять конкретные цели Украины в использовании ракет дальнего действия, стратегии на зимний период и другие важные детали. Ответы украинской стороны были расплывчатыми и неубедительными. В частности, не были даны чёткие объяснения, зачем Украине снятие ограничений на дальние удары по территории России.
Вместо конкретных ответов представители Украины часто говорили, что им нужно посоветоваться с начальством (Ермаком). Это создало впечатление, что украинская делегация не была готова к диалогу на таком уровне, и многие ключевые вопросы остались без ответов.
В результате ожидаемого объявления о снятии ограничений на использование Storm Shadow так и не прозвучало.
Блинкен и Лемми покинули Киев без окончательного решения.
Всё просто, уныло и цинично.