Белый дом дорабатывает планы по расширению зоны ударов Украины по территории РФ, - Politico

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Белый дом завершает работу над планом ослабления некоторых ограничений на использование Украиной предоставленного США оружия и лучшей защиты от российских ракет для поражения целей на территории России.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, переговоры проходили в тесном кругу небольшой группы должностных лиц в Белом доме.

Детали плана все еще согласовываются. Но официальные лица в Вашингтоне, Лондоне и Киеве в последние дни обсуждали расширение территории внутри России, по которой Украина может нанести удар оружием американского и британского производства.

Они также обсуждали, как предотвратить новые трансграничные атаки со стороны России, в том числе и то, что США согласились разрешить Украине использовать британские ракеты дальнего радиуса действия, которые содержат американские компоненты, для ударов по территории России.

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"Нынешние переговоры между Вашингтоном и Киевом знаменуют собой значительное изменение тональности по сравнению с теми, которые две страны вели в начале лета. Это свидетельствует о том, что администрация Байдена, возможно, готова наконец согласиться на просьбу Киева, чтобы дать возможность украинским военным сильнее защищать себя и предпринимать более агрессивные шаги внутри России", - пишет Politico.

В течение нескольких месяцев высокопоставленные чиновники США сопротивлялись призывам Киева и других европейских стран снять все ограничения на использование переданного американского дальнобойного оружия для поражения территории РФ.

В июне советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США могут быть готовы расширить территорию, на которой они позволят Украине использовать американское оружие в России.

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