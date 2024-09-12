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Новости Война
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Белый дом дорабатывает планы по расширению зоны ударов Украины по территории РФ, - Politico

Білий дім завершує плани з розширення зони ударів України по території Росії
Фото: Yonhap News Agency/Via Reuters

Белый дом завершает работу над планом ослабления некоторых ограничений на использование Украиной предоставленного США оружия и лучшей защиты от российских ракет для поражения целей на территории России.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, переговоры проходили в тесном кругу небольшой группы должностных лиц в Белом доме.

Детали плана все еще согласовываются. Но официальные лица в Вашингтоне, Лондоне и Киеве в последние дни обсуждали расширение территории внутри России, по которой Украина может нанести удар оружием американского и британского производства.

Они также обсуждали, как предотвратить новые трансграничные атаки со стороны России, в том числе и то, что США согласились разрешить Украине использовать британские ракеты дальнего радиуса действия, которые содержат американские компоненты, для ударов по территории России.

Читайте также: Блинкен о разрешении на дальнобойность: Обсуждали этот вопрос, передам услышанное Байдену

"Нынешние переговоры между Вашингтоном и Киевом знаменуют собой значительное изменение тональности по сравнению с теми, которые две страны вели в начале лета. Это свидетельствует о том, что администрация Байдена, возможно, готова наконец согласиться на просьбу Киева, чтобы дать возможность украинским военным сильнее защищать себя и предпринимать более агрессивные шаги внутри России", - пишет Politico.

В течение нескольких месяцев высокопоставленные чиновники США сопротивлялись призывам Киева и других европейских стран снять все ограничения на использование переданного американского дальнобойного оружия для поражения территории РФ.

В июне советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США могут быть готовы расширить территорию, на которой они позволят Украине использовать американское оружие в России.

Читайте также: Великобритания уже приняла решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь РФ, - The Guardian

Автор: 

оружие (10215) США (26637)


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Топ комментарии
+4
Вони чекають поки кацапи приберуть всі ті об'єкти з нової зони ураження.
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12.09.2024 09:58
+3
Уроды .
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12.09.2024 09:43
+2
вже вересень настав ,а ви ні як не дозрієте !дозволять на 5-10 км бити далі , але ракет не дадуть ...
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12.09.2024 09:16
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Сказали на 300 км можна бити
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12.09.2024 09:12 Ответить
вже вересень настав ,а ви ні як не дозрієте !дозволять на 5-10 км бити далі , але ракет не дадуть ...
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12.09.2024 09:16 Ответить
Вони чекають поки кацапи приберуть всі ті об'єкти з нової зони ураження.
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12.09.2024 09:58 Ответить
З Днем РЕБ. Знищуйте орків усіма можливими засобами. Україна понад усе
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12.09.2024 09:19 Ответить
Ці толерасти, спочатку проінформують орків, дадуть їм час відвести все із зони ураження, а потім у них закінчаться виділені кошти, і тд...

Маю надію на останній пакет допомоги від Канади, якщо наші підара-и його не просер-ть....
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12.09.2024 09:35 Ответить
кндр та іран не запитує @уйлостан про плани застосування наданих ними ракет, а тупо надають @уйлостану балістичні ракети...
а щодо нас - сюрреалізм...
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12.09.2024 09:40 Ответить
Уроды .
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12.09.2024 09:43 Ответить
И разрешение еще у ***** возьмите куда можно бить а куда еще низзя а то ***** еще не вывез склады и самолеты.
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12.09.2024 09:50 Ответить
***** ждет от США детальный план ударов Украины. Бабло уже приготовил...
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12.09.2024 10:17 Ответить
Поки Бідон не звільнить приміщення в Білому домі сподіватися на щось серйозне не варто,👈 (а з іншого боку можливо перед самими виборами, щоб посадити в кресло цю дамочку ( демократку) вони щось таки зроблять)
Короче кажучи , як в букмекірський конторі: або сюдой, або тудой, або посередині((:
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12.09.2024 09:53 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/pochemu-zavisli-storm-shadow/ Цели и итоги визита Блинкена и Лемми в Украину
Ожидалось, что визиты Госсекретаря США Тони Блинкена и Министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми в Киев принесут важные новости для Украины. Среди главных ожиданий были решения о снятии ограничений на использование ракет Storm Shadow и объявление о предстоящих поставках ATACMS дальнего действия.
Американские и британские представители прибыли в Киев с целью обсудить не только военные, но и экономические и гуманитарные вопросы. Блинкен, как заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, хотел ознакомиться с ситуацией на фронте и понять, какие потребности возникнут у Украины в ближайшее время, особенно с учётом зимы. Также был запланирован диалог по мирным предложениям президента Зеленского.
Однако, несмотря на позитивные ожидания, переговоры пошли не так, как планировалось.
Украинская сторона оказалась неподготовленной к важным вопросам, которые задавали Блинкен и Лемми. Они хотели понять конкретные цели Украины в использовании ракет дальнего действия, стратегии на зимний период и другие важные детали. Ответы украинской стороны были расплывчатыми и неубедительными. В частности, не были даны чёткие объяснения, зачем Украине снятие ограничений на дальние удары по территории России.
Вместо конкретных ответов представители Украины часто говорили, что им нужно посоветоваться с начальством (Ермаком). Это создало впечатление, что украинская делегация не была готова к диалогу на таком уровне, и многие ключевые вопросы остались без ответов.
В результате ожидаемого объявления о снятии ограничений на использование Storm Shadow так и не прозвучало.

Блинкен и Лемми покинули Киев без окончательного решения.
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12.09.2024 09:59 Ответить
Они приезжали за откатами на свои выборы, типа обещали новый пакет 700 млн. из которых 699 - откат налом на выборы Камбалы. Нет отката - нет разрешения.
Всё просто, уныло и цинично.
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12.09.2024 10:14 Ответить
У них карти нема? Все, що на карті підписано росія має бути знищеним!
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12.09.2024 10:08 Ответить
На Росию им плевать. Они на этой войне бабло зарабатывают. И владу.
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12.09.2024 10:15 Ответить
 
 