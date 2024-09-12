Рашисты ударили по гражданскому судну с зерном, которое направлялось в Египет, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Сегодня, 12 сентября, Россия нанесла ракетный удар по гражданскому судну, которое перевозило груз пшеницы для Египта. Оккупанты ударили сразу после выхода судна из украинских территориальных вод в Черном море.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Российская ракета против груза пшеницы для Египта. Сегодняшний удар в Черном море - по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь", - отметил он.
Глава государства подчеркнул, что Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности.
От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях мира. Критическим является наше снабжение продовольствием стран Африки и региона Ближнего Востока. Мы и в дальнейшем будем делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставок продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины - защита жизни, и так же это должно быть приоритетом для каждой страны", - отметил президент.
Зеленский отметил, что ожидает реакции мира и добавил, что "пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет".
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Україна атакувала російський нафтовий танкер в Чорному морі.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgxep7pnq4no
А от себе якраз недооцінюєш. Раз в твоїй голові зародилась така картинка, то спробуй.
після підняття ціни на енергію, у нас виросли ціни на все.
траспортування для орків не піднялось ні на цент.
про які удари йде мова???
ето же нє то!!!!
ето другоє!!!!
За неофіційними даними, були договорняки між нашим ОП і кремлем, про припинення ударів рф по наших енергооб'єктах та продовольчих суднах, що заходять в Одеський порт - натомість Україна мала наче б то припинити удари по російських нафтобазах та підстанціях. Але, як "говорять в кулуарах", захід ЗСУ в Курську область обірвав цю домоленість...
У русні вже нерви здають чи що ?