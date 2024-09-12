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Зеленский (19011) зерно (1039) обстрел (25742) Черное море (1436)

Рашисты ударили по гражданскому судну с зерном, которое направлялось в Египет, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 сентября, Россия нанесла ракетный удар по гражданскому судну, которое перевозило груз пшеницы для Египта. Оккупанты ударили сразу после выхода судна из украинских территориальных вод в Черном море.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Российская ракета против груза пшеницы для Египта. Сегодняшний удар в Черном море - по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности.

Также читайте: В этом году Россия похитила около полумиллиона тонн зерна с ВОТ Запорожья, - ОВА

От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях мира. Критическим является наше снабжение продовольствием стран Африки и региона Ближнего Востока. Мы и в дальнейшем будем делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставок продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины - защита жизни, и так же это должно быть приоритетом для каждой страны", - отметил президент.

Зеленский отметил, что ожидает реакции мира и добавил, что "пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет".

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Росія ударила по судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі
Росія ударила по судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі
Росія ударила по судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі
Росія ударила по судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі
Росія ударила по судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі
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Топ комментарии
+39
***** розочало війну з балкерами на Чорному морі? То може відповісти по його нафтоналивному флоту?
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12.09.2024 16:16
+23
Може пора закупорить говноросєйск?...
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12.09.2024 16:17
+20
Пи..дари
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12.09.2024 16:15
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Пи..дари
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12.09.2024 16:15 Ответить
Єгипет віддано заносить дупіту пуйлу. Дозаносились.
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12.09.2024 16:21 Ответить
***** розочало війну з балкерами на Чорному морі? То може відповісти по його нафтоналивному флоту?
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12.09.2024 16:16 Ответить
Ніззя. Це вже буде ескалація.

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12.09.2024 16:25 Ответить
Десь там далеко грета тумблєр насупила грізно брови.
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12.09.2024 16:26 Ответить
в жо пу грету.
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12.09.2024 18:10 Ответить
..після виборів у США.. трошки залишилося..
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12.09.2024 16:48 Ответить
Год в зад начали, но не продолжили, кому-то не понравилось...

Україна атакувала російський нафтовий танкер в Чорному морі.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgxep7pnq4no
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12.09.2024 16:50 Ответить
чим відповісти, тобою? на ктапульту і прапорець тобі для стабілізації польоту.
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12.09.2024 17:12 Ответить
Тобою буде сам раз.
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12.09.2024 17:32 Ответить
ні, ні будеш гарно летіти, я краще знаю, тонкою лінією по небокраю і прямо в кацапський танкер
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12.09.2024 18:45 Ответить
Та ні. Ти мене не знаєш, тож помиляєшся.
А от себе якраз недооцінюєш. Раз в твоїй голові зародилась така картинка, то спробуй.
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12.09.2024 19:25 Ответить
пуляти треба чимось тупим і продовгуватим, щоб краще летіло, а ще ччервоного кольору,,. щоб страшно, ти ідеальний варіант, тим більш атвєтка це твоя ідея, тому ти маєш її реалізувати собою.
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12.09.2024 22:32 Ответить
Умм, як тебе ковбасить. Ти ще своєї мухоморки для повної картинки прийми. А то до кондиції сьогодні не дійдеш, а вже ніч на дворі.
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12.09.2024 22:45 Ответить
отам нафтовий флот х...ла
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12.09.2024 23:40 Ответить
Так вже єлдак відповів, підписавши договір на поставку в Угорщину нафти з росії.
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12.09.2024 21:08 Ответить
Україна досі перекачує підарський газ та нафту до ЄС!!!!
після підняття ціни на енергію, у нас виросли ціни на все.
траспортування для орків не піднялось ні на цент.
про які удари йде мова???
ето же нє то!!!!
ето другоє!!!!
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15.09.2024 08:57 Ответить
Чим ім пшениця завинила - мордор
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12.09.2024 16:17 Ответить
Може пора закупорить говноросєйск?...
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12.09.2024 16:17 Ответить
Єрмачня не може закупорити навіть нафтопровід дружба.
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12.09.2024 18:32 Ответить
Показовий удар. Як і по енергетиці в кінці серпня.
За неофіційними даними, були договорняки між нашим ОП і кремлем, про припинення ударів рф по наших енергооб'єктах та продовольчих суднах, що заходять в Одеський порт - натомість Україна мала наче б то припинити удари по російських нафтобазах та підстанціях. Але, як "говорять в кулуарах", захід ЗСУ в Курську область обірвав цю домоленість...
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12.09.2024 16:26 Ответить
Таку домовленність просував Ердоган, але наскільки знаю, її не вдалося досягнути. Кацапи вперлися.
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12.09.2024 16:49 Ответить
Вам що пояснювати, що робити у відповідь?! І не зволікаючи не бути терпілом.
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12.09.2024 16:37 Ответить
Щось давно в морі кацапські корита не тонули. Може кацапам пора показати де їхнє місце? Чи д'єрмоОпа не дозволяє?
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12.09.2024 16:41 Ответить
Буквально вчора слухав спіч якогось депутата кацапської госдупи , на їхньму тб ,, де він пояснював чому вони не можуть бити по торговому флоту що йде в Україну чи з України . І сьогодні вже удар пц
У русні вже нерви здають чи що ?
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12.09.2024 16:44 Ответить
пуйло в черговий раз показав що він класти хотів на весь західний світ з його стурбованностю
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12.09.2024 16:47 Ответить
Ну й чим російські террористи відрізняються від террористів-хуситів (за підримкою ірану) які обстрілюють судна в Червоному морі? Така ж мразота. Світ вже має зрозуміти що зараз утворилась нова вісь зла : росія-іран-північна Корея, Яка є реальною загрозою всьому цивілізованому світу, І що нарешті вже теба з ним щось робити а не займати позу страуса і робити вигляд що все нормально......
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12.09.2024 16:49 Ответить
А ми по кацапському кориту з вкраденим зерном лупанемо?
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12.09.2024 16:49 Ответить
Они по Азовскому ходят, а туда водными дронами сложно пройти, а ракет "Нептун" - х*й ма.
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12.09.2024 16:58 Ответить
А вихід з Азовської калюжі кудись є?
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12.09.2024 17:04 Ответить
Под керченским мостом.
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12.09.2024 17:11 Ответить
Куди,под мостом?
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12.09.2024 17:30 Ответить
треба гасити по всіх сухогрузах кацапії в Чорному морі але зелені мерзотники будуть сосати у пуйла
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12.09.2024 17:18 Ответить
Починайте ******* танкери з нафтою із Новоросійська.
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12.09.2024 17:41 Ответить
Вкотре переконуюсь,що кацапи не люди,а біологічне сміття.
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12.09.2024 17:59 Ответить
Що заважає грізному Зюзі оголосити блокаду всіх чорноморських портів Рашки? З ударами,як по портовій інфраструктурі так по ВСІХ кораблях що туди/звідти прямують,наприклад з 25.09.24? що їх ті кораблі та екіпажі жаліти,вони всі з країн глобального Півдня та Туреччини,що смокчуть Окурку та Сі. Казус беллі Рашка сьогодні зробила.Хоча,про що я? Зюзя воно і є Зюзя....
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12.09.2024 18:01 Ответить
пів адекватного світу не може вгамувати шоблу кгбістів з главарьом гопніком, пздц. Ведуться на шантаж. Соромно за цивілізований світ. Бидло не повинно ставити на вуха всю планету, бо еволюція піде у зворотньому напрямку.
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12.09.2024 18:05 Ответить
І чим це відрізняється від політики голодомору!!!!
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12.09.2024 22:40 Ответить
А світ і дальше буде волати - " хліба і видовищ"? Ну-ну, скоро видовища будуть, у вас вдома...
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13.09.2024 03:30 Ответить
 
 