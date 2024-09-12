Путин заявил, что разрешение для Украины на дальнобойные удары по РФ "втянет НАТО в войну"
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что решение разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России в его представлении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".
Так Путин считает, что дискуссия о разрешении для Украины наносить удары по России дальнобойными ракетами на самом деле означает совсем другое, потому что украинская армия "не может" сама осуществлять такие удары.
"Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников или Евросоюза, или Соединенных Штатов - в общем, со спутников НАТО", - заявил диктатор.
Также он сказал, что оперировать дальнобойными системами так же в его представлении могут "только военнослужащие стран НАТО".
"Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО непосредственно участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине", - утверждает Путин.
В таком случае, добавил он, Россия будет принимать "соответствующие решения с учетом тех угроз, которые нам будут создаваться".
Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.
Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".
Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".
Пожалуйста, подождите...
Путін про це знає, просто він вже відчув, що таке України удари вглиб Росії.
А це ж навіть ще не удари - НПЗ - це лише прикидки, тренування на місцевості....
Коли підуть дійсно удари, палатимуть всі стратегічні об'єкти - від нафтових родовищ
до військових заводів і найважливіших комунікацій.
Хтів би шось почути від вас у відповідь. Дякую!
В пятницу днем Байден заявил, что не согласен с тем, что использование https://www.theguardian.com/world/ukraine Украиной западных ракет Storm Shadow для бомбардировки целей в россии будет равносильно началу войны НАТО с Москвой.
На саммите по внешней политике Байден заявил: «Я не думаю много о Владимире Путине».
Степан Лукашёв думки великих схожi
Ты не бойся, мы тебя небольно зарежем. Чик - и ты уже на небесах.
Я ведь тебя зубами загрызу, слышишь, Володенька.
Мы тебя первого начнем на куски рвать. Ломтями настругаем.
xy#ло ж сам купує компоненти до своєї зброї на Заході.
Тільки х*йло обісране...
бункер,мiст хай дiд кабай за урал до друзiв СЦЫ
Это как гопники в девяностых. Сначала очень борзые, а потом... .
Короче, очень интересно выглядит трансформация.
Сенасу большой респект за очень точный термин "Быдлофашизм".
Несколько раз встречал также и термин "Гоп-фашизм", которым называют идеологию гопницкой Орды-РФ.
Останній раз казав, коли британці передали штормшедоу, а французи скальпи.
Чергова коричнева лінія.
а оскільки буйло "ліцо вєлікодєржавноє", то його проносить кожен раз з'їсть трішки НАТИ - рефлекс
рефлекс, понимаете ли...
JASSM також вирізняються високою точністю. При наближенні до мети ракети можуть бути спрямовані інфрачервоними датчиками на точку поразки з можливим відхиленням близько трьох метрів. В останніх модифікаціях, бортові технології надають ракетам стійкості до електронних перешкод.
после каждого удара орков по Харькову сразу же бить этой ракетой JASSM по Масквабаду:
по военным академиям, по нефтебазам, чтобы была полная симметричность .
Бить надо в его бывший кремлёвский кабинет, где находится упырь действующий.
розскажи краще як тактичну ядерну зброю лукє передав, порушивши правило ООН про не розпосюдження ядерної зрої
Стаття I: Кожна держава, що володіє ядерною зброєю (NWS) зобов'язується не передавати, жодному одержувачу ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої, не надавати допомоги будь-якій державі, що не володіє ядерною зброєю, щодо виробництва або придбання такої зброї або пристроїв.
йому китайці перші по шиї накостиляють за ядерний вибух.
вони вже мають клопіт з Пончиком, який не дуже їх слухається
Південна Корея, Японія, Вьєтнам, Індонезія ... все більше схиляються до необхідності мати власне ЯО
іякщо вони його створять, то ким буде китайський тигр ?
вірно ! драною кішкою !
А якщо пік ліберальності Росії і світу в цілому вже пройдено, і тепер якась інша фаза почалась в історії, в часі - панування оцих диктаторськи-терористичних режимів, а такий режим насильства і нав'язування насильства можна зруйнувати, якщо він перейде в терор серед своїх, коли кати будуть наступними жертвами, коли диктатори будуть гинути від самими ними хвиль спровокованого насильства)
Режим Путіна це не демократія, це не політична система в республіканському розумінні, це диктатура, влада надзвичайного стану і ця диктатура пішла на ескалацію насильства, на війну, на терор - вже вбиває власних "героїв" Пригожина... Треба ж тут і зараз адекватні заходи вживати, а не чекати, що він втомиться чи то від старості, чи то ще якось)
Ні, Путін пропагує насильство як нормальний стан речей, як колапс права і після війни не буде якогось гарного руського ліберала, буде таке саме насильство!
Вже досягнутої повноти влади замало, він хоче ще більшого підсилення власної влади - насильства!
Його ціль це саме насильство! Ну а де насильство, там терор, як ще вищий ступінь!
https://www.flightradar24.com/RRR6605/371365c8
Хай партнери скажуть ***** що це "прінуждєніє к міру", як воно казало, коли війни розпочинало будь де.