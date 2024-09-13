"Слуга народа" Куницкий избил мужчину в центре Киева, - полиция. ВИДЕО

Вечером 12 сентября в полицию Киева поступило сообщение от мужчины об избиении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба полиции.

"В Печерское управление полиции поступило сообщение от мужчины об избиении. Потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Украины. Сейчас заявитель находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано, проводится проверка", - пишут правоохранители.

В сети опубликовали видео, на котором нардеп "слуги народа" Куницкий общается с правоохранителями.

Потерпевший сообщил, что увидел Куницкого на улице и захотел с ним пообщаться на камеру. После этого он уехал на самокате, а нардеп ударил его со спины.

Напомним, ранее сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что молодой человек напал на них первым во время проверки колцентра.

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