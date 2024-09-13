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депутат (3277) избиение (9754) Киев (24762)

"Слуга народа" Куницкий избил мужчину в центре Киева, - полиция. ВИДЕО

Вечером 12 сентября в полицию Киева поступило сообщение от мужчины об избиении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба полиции.

"В Печерское управление полиции поступило сообщение от мужчины об избиении. Потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Украины. Сейчас заявитель находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано, проводится проверка", - пишут правоохранители.

В сети опубликовали видео, на котором нардеп "слуги народа" Куницкий общается с правоохранителями.

Потерпевший сообщил, что увидел Куницкого на улице и захотел с ним пообщаться на камеру. После этого он уехал на самокате, а нардеп ударил его со спины.

Напомним, ранее сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что молодой человек напал на них первым во время проверки колцентра.

Также читайте: Дело депутата-взяточника и беглеца "слуги" Трубицына направлено в суд
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Топ комментарии
+44
Це ФСБшна гнида Куницький покличці Куні, друг Дубінського і Дмитрука. За побиття військового і торгівлі з окупантом,ще до сьогодні не сидить. Криша в нього Єрмак. Тому і скотині все сходить з рук
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12.09.2024 22:08
+28
Представник кошерної раси, йому можн
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12.09.2024 21:57
+27
Заголовок - вогонь. Депутати - не люди)))
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12.09.2024 21:48
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13.09.2024 13:00 Ответить
Навіщо поплюжит пам'ять великого артиста порівнюючи з ним глиста куницького?
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13.09.2024 13:38 Ответить
Теж правильно.
Але Куницький схож на Луї де Фюнеса, коли той грав дегенератів.
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13.09.2024 13:55 Ответить
Більшість українців воліють не думати - які ж гниди засіли у владі. А дарма. Парад Перемоги над рашистами на Хрещатику не повинні з високої трибуни приймати зелені покидьки.
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13.09.2024 13:04 Ответить
Барін челядь на місце поставив. Далі буде.
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13.09.2024 13:07 Ответить
Який він баріін, він челядь, слуга, ваш халдей ! Просто Слуги мають своїх господ зо всіх ракурсів, майже як більшовики у 17. Але ви за це усім скопом проголосували у 19 році. Подобається ?
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14.09.2024 10:17 Ответить
Цю вшиву гниду тре позбавити депутацтва і відправити на передову на мінне поле.
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13.09.2024 13:07 Ответить
Куницький,по прозвиську Саньок давно відомий по своїм відосикам-діалогам" з гаїшниками,такий собі єврей-борець за справедливість,заробляючий на цій "справедливості" бабло.Громадянин Ізраєлю,що ясно з багатьох роликів,записаних там.Просто прототип Зеленського в своїй сфері,навіть подібний на нього зовні.Типовий "зелений" в гіршому розумінні цього слова.
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13.09.2024 13:08 Ответить
Знает весь двор мой приговор- слуга народа.
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13.09.2024 13:10 Ответить
1). Цей поц напередодні вторгнення рашистських окупантів 24.02.2024 року 6 (шість) разів відвідував московію. Питання, що ця істота там робила?
2). Нардепа Олександра Куницького затримали за зйомку блокпоста Куницький є депутатом від фракції «Слуга народу»

https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ Суспільство - 23:59, 11 березня 2022
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13.09.2024 13:12 Ответить
А що тут такого? Тітульний відпустив гою копняка, нічого особливого.
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13.09.2024 13:20 Ответить
Вішати бл*дей!
Ото прямо на тій "арці дружби народів"...
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13.09.2024 13:20 Ответить
Зеля2
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13.09.2024 13:22 Ответить
Куницький той ще позорний жидяра,але "самокатчик"тупий провокатор на мінімалках,по хлєбалу получив заслужено.
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13.09.2024 13:24 Ответить
це не людина це скотина,нагла,*****-ка,якій насрати на закон і поліцію,ця гнида розуміє тільки кулак,який скоро до неї прилитить
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13.09.2024 15:57 Ответить
у депутани зебілів такий же "безумно-відсторонений погляд" як і у Найвеличнівшивого, ненаркомана-офіційного..
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13.09.2024 13:26 Ответить
Він убитий стоїть
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13.09.2024 13:27 Ответить
причому в кізяк
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13.09.2024 13:41 Ответить
Яке воно чмо, втім, як і всі депутати от Зе
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13.09.2024 13:30 Ответить
Питання в тому , хто привів у ВР цю падаль ??? Зелене шукало однодумців і знайшло... Президент має відповісти за все !!!!
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13.09.2024 13:31 Ответить
Як хто? 73 % від тіх хто прийшов на вибори у 2019 році.
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13.09.2024 13:39 Ответить
яке ж воно мерзотне
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13.09.2024 13:36 Ответить
Так к це ж відомий всім прокацаплений малароський п...дарок. Ходить зараз під ОПою, а точніше головою ОПи по кличці "козир". Піднявся на різного роду розводняках. З десь 2011 року типу позиціонував себе як мєга "актівіст і блохєр". У 2019 році заскочив у zелену тєму. Зараз просто продажна шлюшка в "монобільшості".
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13.09.2024 13:38 Ответить
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13.09.2024 13:44 Ответить
Всі "слуги" - піда...ти
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13.09.2024 13:48 Ответить
Мразь с корочкой а не депутат
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13.09.2024 13:50 Ответить
тю..
а чим ще ригіАналам займатися
коли не крадуть??
вибачаюсь-ЗЕ-ригіАналам
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13.09.2024 13:52 Ответить
А хто Куницький по національності, русский?

Поведінка, як у руцкава.
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13.09.2024 13:57 Ответить
Громадянин Землі Обєтованной.
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13.09.2024 15:50 Ответить
Куницький педставник правильної (єдиної) нації
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13.09.2024 16:55 Ответить
менорський
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13.09.2024 20:11 Ответить
Гарну таку партію створив ЗЄ - гвалтівники, розбійники, крадії, корупціонери, колаборанти та держзрадиники.

В оточенні Зеленського з зрозумілих причин нема жодної порядної людини.
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13.09.2024 13:58 Ответить
розчарований зелений виборець захтів нагадати, що "он тожє прізідієнт"
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13.09.2024 13:59 Ответить
Зелена блювотина.
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13.09.2024 14:00 Ответить
було б добре вибори вже провести,бо то не депутат, а кацапське сміття, а скільки ще там таких?
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13.09.2024 14:06 Ответить
Чмошное *****.
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13.09.2024 14:12 Ответить
Та він же обдолбаний на ухнарь.....
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13.09.2024 14:17 Ответить
Що саме найгірше, страждають і ті хто не обирали зе-шмарклів!
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13.09.2024 14:38 Ответить
Типовий ********** - аж скучно...
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13.09.2024 15:58 Ответить
Послідовник Геші. Той теж якогось тіпа по сраці вдарив та сховався за охоронцями
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13.09.2024 16:14 Ответить
Зеєрмабидло
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13.09.2024 16:20 Ответить
Дам совет , а пере*бать не пробовал , по иблу мороженика куева....
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13.09.2024 16:55 Ответить
Ну чому, як ногою, так зразу і "вдарив"... Просто самокат слабо їхав, хотілось піднаддати швидкості.
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13.09.2024 17:18 Ответить
ШНЫРИ РАЗБЛАТОВАЛИСЬ )))
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13.09.2024 19:30 Ответить
пархата мерзрта
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13.09.2024 19:59 Ответить
НАРОДУ НЕОБХІДНІ МІСЦЕВІ РЕГУЛЮЮЧІ ОРГАНИ !!!
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13.09.2024 20:02 Ответить
Подивлюсь на цього Куню- справжній козак! ))) А якщо чесно, коли бачив пару роликів, як він з військовими під час АТО розмовляв на блок постах, то дуже здивований, як до цього часу його ще не витягли з машини і не **********. Давно пора це зробити. Тут недоторканість взагалі не до чого. Бʼють не по ксиві а по їбалу. Тим більше таку паскудну рожу не гріх трохи підрихтувати
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14.09.2024 05:24 Ответить
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