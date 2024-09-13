Контрнаступательные действия россиян в Курской области незначительны, - Пентагон

В Пентагоне прокомментировали масштабы контрнаступления россиян в Курской области, назвав их "незначительными".

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим, что на нынешнем этапе российские подразделения начинают, пытаются провести определенные контрнаступательные действия в Курской области", - сказал Райдер.

По его словам, эти действия являются "незначительными".

В то же время представитель добавил, что в Пентагоне следят за развитием событий.

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Контрнаступление русских в Курской области

Как сообщалось ранее Российские войска начали контрнаступательные действия на территории подконтрольных Украине населенных пунктах в Курской области РФ. Контрнаступление РФ идет по украинскому плану.

С 10 сентября российские войска начали проводить контратаки в Курской области. В течение двух дней, 10 и 11 сентября захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево.

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