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Пентагон (1410) Курск (829)

Контрнаступательные действия россиян в Курской области незначительны, - Пентагон

Пентагон прокоментував контрнаступ росіян в Курській області

В Пентагоне прокомментировали масштабы контрнаступления россиян в Курской области, назвав их "незначительными".

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим, что на нынешнем этапе российские подразделения начинают, пытаются провести определенные контрнаступательные действия в Курской области", - сказал Райдер.

По его словам, эти действия являются "незначительными".

В то же время представитель добавил, что в Пентагоне следят за развитием событий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются пробиться к Покровску, - Пентагон

Контрнаступление русских в Курской области

Как сообщалось ранее Российские войска начали контрнаступательные действия на территории подконтрольных Украине населенных пунктах в Курской области РФ. Контрнаступление РФ идет по украинскому плану.

С 10 сентября российские войска начали проводить контратаки в Курской области. В течение двух дней, 10 и 11 сентября захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево.

Читайте: Пентагон выделил $1,2 млрд на производство ракет AMRAAM, в том числе и для Украины
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Комментировать
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Ну наступ у Курській області був доречним, але стратегічно відверто тупим. Кожен наступ має завершуватися перемогою, якщо він успішний, і якщо на меті - перемогти. А це що як не потягнути час?
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13.09.2024 03:47 Ответить
Тем более что в атаку пошла 155-я приговоренная а у смертников с ВСУ встречаться радостного желания совсем нет.
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13.09.2024 06:39 Ответить
Шановний експерте, приїжджайте до України та й покажіть як треба воювати
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13.09.2024 06:26 Ответить
@ "Ситуація у Курській області:

Глушковський район.
Противник опублікував кадри атаки російських дроноводів по приватному будинку в південній частині населеного пункту Тьоткіно, повідомляючи цим про зіткнення в даному районі.
📍51.25874, 34.25965
На південний захід від населеного пункту Новий Путь інженерна машина ЗСУ прибрала «зуби дракона» у прикордонній зоні на території рф, прокладаючи прохід для піхотного підрозділу та бронетехніки. Протягом доби надходили повідомлення про бойові зіткнення в цьому районі та під н.п. Ведмеже, розташоване на схід.
📍51.243015, 34.513443
Кореньовський район.
Тривають бойові зіткнення у напрямку Любимовки, Обуховки та в районі Снагості. Ситуація у районі Бяхово-Гордєєвка залишається на уточненні.

Суджанський район.
Тривають бої різного ступеня інтенсивності у районі н.п. Уланок, Руская Конопелька, Мартиновка та Погребки. Противник опублікував кадри ударів по малоповерхових будинках у північній частині Черкаського Порєчного, що свідчить про подальше просування ЗСУ у цьому районі.
📍51.307629, 35.351849 ".
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13.09.2024 07:03 Ответить
 
 