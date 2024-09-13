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оружие (10028) Пентагон (1410)

Политика Пентагона по предоставлению разрешения Украине бить британскими и американскими ракетами вглубь РФ остается без изменений, - Райдер

райдер,пет

Политика США в отношении ударов вглубь России не изменилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство AP со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны США генерал-майора Пэта Райдера.

"На данный момент политика не изменилась. Я просто оставлю ее такой, как она есть", - отметил Райдер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна иметь право на удары западным оружием по РФ, - Сикорский

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена прорабатывает вопрос разрешения для Украины на удары американским оружием по военным целям на территории России.

А Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден не исключает предоставления Украине разрешения на удары по военным целям в России.

11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".
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Топ комментарии
+21
Смердючі толерасти нічого не будуть робити до тих довбаних виборів, щоб не розхитувати човен, бо Камала випаде.
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13.09.2024 07:21
+19
"Блінкен з Леммі приїдуть і все дозволять" розганяли шапкозакидачі... Боже, it never ends.
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13.09.2024 07:19
+19
На все це можна сказати однозначно, - курви якби війна йшла у Вас і гинули саме Ваші громадяни, то мабуть вже була б застосована й АТОМНА БОМБА!!!
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13.09.2024 07:32
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"Блінкен з Леммі приїдуть і все дозволять" розганяли шапкозакидачі... Боже, it never ends.
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13.09.2024 07:19 Ответить
Я так и знал, что они просто пошариться приедут, ведь Єнтони Блинчику не долго осталось. После выборов он будет искать новую работу, так что ему ваще по барабану в принципе теперь уже все как и старику Байдену
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13.09.2024 08:46 Ответить
Не по барабану. Цей пан більше по гітарах.
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13.09.2024 08:52 Ответить
при этом англичане все-же разрешили бить вглубь - не?
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13.09.2024 10:14 Ответить
Точно так само, як і американці. А Блінкен мав приїхати до Києва і "офіційно дозволити". Але якось ніхто досі не дозволив. Все інше то маніпуляції заради хайпу.
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13.09.2024 11:06 Ответить
Какая,какая,? Нікакая!(с).
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13.09.2024 07:20 Ответить
Смердючі толерасти нічого не будуть робити до тих довбаних виборів, щоб не розхитувати човен, бо Камала випаде.
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13.09.2024 07:21 Ответить
А ось як бачить закінчення війни в Україні Джей Ді Венс (віце-президент Трампа):

https://streamable.com/cowure
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13.09.2024 07:30 Ответить
На те він і 3,14дар
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13.09.2024 07:38 Ответить
геть не факт що щось кардинально змінитьсяіі після виборів...головне не провоцирувать пукіна , а то нападе а ми обісрані
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13.09.2024 08:25 Ответить
Та не звинувачуйте Ви США, не піддавайтеся на пропанагду зелябені, краще подякуйте США за величезну допомогу зброєю та грошима. Україна не якась там бананова республіка, а має свої технології, яких в свій час боялися навіть в США. У нас є свої ракети "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільхи", які доробив і залишив донецьким і криворізьким "патріотам" 5-й президент, беріть робіть і бийте по московії, хто вам не дає? А всі свої бока і прорахунки спихувати на США не проходить. Де більше сотні мільярдів доларів США, які американці передали воровитому уряду пана ЗЕ? А де ті ракети, які США передавали нам, на складах чи вже знищили ті склади кацапи із-за нашої халатності і здачі? Замінили тих "генералісумусів" про що просили США? Навпаки, замінили Залужного і 16 генералів Генштабу. Про це не говорять, а тільки переводять стрілки на США? А як вияснилося, на наступні місяці в уряді Зе, не заклали в бюджет гроші на армію і тут знову винні США? А ви для чого?
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13.09.2024 09:04 Ответить
Вони знають , що на керівних посадах сидить кацапська агентура. Інакше, б вже давно дозволили б.
Не просто так ***** вчора сказало в деталях як відбуваються удари, що управління ударами йде напряму від НАТО.
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13.09.2024 11:38 Ответить
яка ганьба
який сором
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13.09.2024 07:22 Ответить
Україна чекає рішення президента США Джо Байдена стосовно надання дозволу Україні бити британськими та американськими ракетами вглиб РФ.

Пентагон лише виконує накази президента.
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13.09.2024 07:26 Ответить
Байден ще нічого не сказав.
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13.09.2024 07:30 Ответить
Цепь на метр удлинили - миску на два метра отодвинули
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13.09.2024 07:27 Ответить
Головне вибори,все iнше потiм!
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13.09.2024 07:27 Ответить
***** тільки щось тявкнуло про нату і всі обісралися в мить.
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13.09.2024 07:32 Ответить
На все це можна сказати однозначно, - курви якби війна йшла у Вас і гинули саме Ваші громадяни, то мабуть вже була б застосована й АТОМНА БОМБА!!!
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13.09.2024 07:32 Ответить
Бо для них наші громадяни - то не люди, а сміття, з життям якого там ніхто не рахується. В принципі, для нашої верхівки - майже те саме...
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13.09.2024 08:22 Ответить
То ж не дарма всі кажуть про "людський ресурс", але самі мовці чогось ним не хочуть бути.
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13.09.2024 08:25 Ответить
Унас д1йсно 73%-см1ття.Обрали в1слюка преилентом,той просрав готову ракетну програму,з дапекоб1йними ракетами,а тепер виноват1 союзники,без лопомоги яких,Укра1ни вже давно би не 1снувало...Зато-поржали...
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13.09.2024 11:20 Ответить
Так вони не прсрали свою зброю, тому війни у них не буде.
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13.09.2024 08:37 Ответить
Якби не ці "курви", то вся територія України булаб вже під рашкою. Не займайтеся "якбикологією" вимагаючи від США ставити інтереси України вищими за особисті.
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13.09.2024 08:49 Ответить
Якою "такою" ? Тобто абрамси, леопарди, хаймарси, ф-16, джавеліни, хамери, бредлі, страйкери, бпла, макспрошки, розвідданні, боеприпаси, матеріально технічна база, петріоти, іриски, радари це по вашому "така допомога" ? Чи всеж-таки треба трохи постаратися для перемоги, а не чекати чудо-зброї яка просто по натисканню кнопки буде з руснею сама воювати? 1 танк потребує уваги не тільки екіпажу, а і цілої низки фахівців, яких треба навчити, підготувати і злагодити, чи Ви думаєте, що зброя сама воює? Як казав мій комбат, хитрий і сильний супротивник на вагу золота, тільки він гартує тебе, показує чого ти справді вартий.
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14.09.2024 10:04 Ответить
Війна закінчиться з перемогою Камали Гарріс на виборах президента США , я впевнений що вона надасть всі засоби доя ЗСУ щоб викинути рашистів з нашої землі .
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13.09.2024 07:35 Ответить
А ще вона пришле нам на поміч Сирському генеральшу з Пентагону і організує усій Україні майські шашлики 2025.
Блаженийй хто вірує!
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13.09.2024 07:49 Ответить
Точно так, як вже "надав" Байден.
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13.09.2024 08:23 Ответить
Це так ! Якщо ще буде Зеленський !
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13.09.2024 09:55 Ответить
Там не Камала чи Байден вирішує... такі стратегічні рішення приймаються на рівні всього керівництва партії.

Там група Обама-Клінтон рулить, тому прихід Камали сильно нічого не змінить

Єдине на що є надія поточна адміністрація не використовує всі гроші виділені конгресом, по старій програмі згоріло 6 млрд..

Тепер вони також не використали в районі 6 млрд але їх з допомогою конгреса ще можна поновити після нового року
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13.09.2024 08:24 Ответить
Воювати вже нікому . зараз, а не те щопісля нового року.
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13.09.2024 10:05 Ответить
Аби хотіли бити,давно б уже били без ніякого дозволу,як іран тупо вперся,ми нічого раші не давали.
Але для цього потрібна мужність і політична воля,яких у нашої влади немає.
А це все тупі відмазки для нас з вами,типу як дівчина не хоче дружить з хлопцем,вона каже ,,мене мама не пустила"
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13.09.2024 07:36 Ответить
Американці надають супутникові знімки цілей. Без них не вийде.
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13.09.2024 08:28 Ответить
тупі меріканські політдауни. Рейгана або Трумена на вас не вистачає. Саме ви породили *****. Всі ці ваші дурні буші, клінтони, обами та трампи.
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13.09.2024 07:39 Ответить
Схоже таки 73% достойні свого (своїх) презиндентів.
Американці курви, і не хочуть вмирати за сусіда. Але ж і ми ні коли не вмирали за свого сусіда (окрім нечисленних пассіонаріїв) і навіть більше - навіть не розірвали дипломатичних відночин з країною (Іран), чия зброя знищує нас. Як ласкаві телятки, сосемо всіх. Отже різниця між нами і американцями в тому, що американці курви, які не просрали свою ядерну зброю. А ми ж обміняли свою на сало.
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13.09.2024 07:45 Ответить
Приїзджали не для того, щоб відмовити. Скоріше навпаки. Але безтолковість ішака була настільки явною, що відклали знову. Ішак лише на словах хоче "воювати", створює таку собі "патріотичну" димову завісу. А насправді все робить навпаки, намамагаючись звести все до договорняка. Договорняк є його рятівною соломинкою, щоб не потрапити на нари.
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13.09.2024 07:46 Ответить
Отже схоже план Зеленського був не дуже забористий!
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13.09.2024 07:56 Ответить
Якраз таки договорняк для Зе і його команди смерті подібний. Бо означатиме, скоріш за все, кінець його повноваженням, а може й навіть дасть початок чомусь гіршому... Зе і його Єрмаки зроблять все, щоб війна ця продовжувалась якомога довше. При чому триваюча війна цілком влаштовує Кремль, Британію і навіть США.
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13.09.2024 08:26 Ответить
Для этого кстати и поперлись в курвскую волость, что бы не было договорняка по линии соприкосновения. А не как пишут шоб обменный фонд собрать. Хотя думаю будь завтра выборы - зебилы все равно проголосуют за зелю, но он боится рисковать, хотя, то что его выберут на второй строк это 1000% гарантия
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13.09.2024 08:52 Ответить
Брехня. Виграє Залужний в одні ворота
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13.09.2024 09:26 Ответить
Військовий генерал - це ще далеко не президент великої країни. Приблизно так саме, як актор і комік (в чому ми вже переконалися). Я би не став ліпити із Залужного месію...
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13.09.2024 09:37 Ответить
Шокуючу новину прочитав про стан справ у державі - Андрій Наумов

Виявляється, що у піврічному звіті ЦРУ представленому президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року в розділі IV (Європа, союзники) у пункті 3 (Україна) зазначене наступне:
«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»

І це йшов третій рік повномасштабної війни…Я кби такий звіт стосувався не України, а будь-якої демократичної держави - скільки би хвилин потрібно було б Президенту щоб здійснити кадрові зачистки винних у цій ганьбі? Тож і зрозуміло у чиїх інтересах діють зараз правоохоронці переслідуючи тих хто реально протидіяв і перешкоджав діяльності ворожих агентів у нашій державі.
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13.09.2024 07:49 Ответить
У нас не Президент - у нас презідент! Такая разніца!
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13.09.2024 07:54 Ответить
Типовий приклад відповіді, коли "читатель' шукає тригерні слова і не вміє прочитати більше одного-двох речень..Якщо уважно читали, то тут ішлося про дії нормального президента будь-якої іншої держави, а не пересидента : "Якби такий звіт стосувався не України, а будь-якої демократичної держави - скільки би хвилин потрібно було б Президенту щоб здійснити кадрові зачистки винних у цій ганьбі".
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13.09.2024 08:06 Ответить
Как можно убрать Тартарова? Он лично спасал шеколадный глаз Зеленского од кадыровцев!!!
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13.09.2024 08:54 Ответить
Х.з. як..але у Всесвіті не буває нічого неможливого, і він зі своїм зелею теж не безсмертний.
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13.09.2024 10:11 Ответить
В нас ''препіздент''!
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13.09.2024 14:32 Ответить
Якись СЮР.
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13.09.2024 07:59 Ответить
Financial Times написав що Пентагон і ЦРУ проти, так як вважають що ефект буде незначним. Адміністрація Байдена за дозвіл.
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13.09.2024 08:01 Ответить
Звичайно ефект ТЕПЕР буде мізерний. Як кажуть москалі "ложка дорога к обеду".
Спочатку розголосили на увесь світ про саму можливість надання такої зброї, потім тягнуть з дозволами, а тепер кажуть "незначний ефект". Москаль "не розуміє і не чує нічого"...
****! Та вони від таких повідомлень відтягнули всі цілі подалі від кордону!
Тож тепер звісно "незначний ефект"!
Ви спеціально це робите щоб ефекту не було, бо путен нападьоть!
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13.09.2024 09:47 Ответить
Конченые сыруны. ***** вчера чуть не обосралось когда давало интервью о возможном применении американских ракет по рашке. Но теперь оно будет еще нахальнее. А Запад и США вместо региональной войны получат общемировую, уже с участием и Китая и Ирана и северной кореи. А Зеленскому вообще нужно закрыть пасть и не вспоминать слово "мир". На западе воспринимают ето слово как то что Украина желает с *****м не только помириться а и пожениться.
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13.09.2024 08:16 Ответить
Общемировая война? А было бы здорово Толь вот, к сожалению, не будет этого И на НАТУ никто не будет нападать...
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13.09.2024 08:55 Ответить
Місцеві експерди вважають, що треба вголос заявляти про удари вглиб параші. Може путін проігнорує і запросить ватніків на шашлики, а не підготується. Як один потужний лідер і його виборці-екперди🤣
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13.09.2024 08:18 Ответить
Вони досі бояться рабсєі з її ядеркою, дуже сумно це
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13.09.2024 08:27 Ответить
До Крыма все можно. В чем проблема?
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13.09.2024 08:31 Ответить
Почему до крысму, а не по крысму?
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13.09.2024 08:56 Ответить
Чому Блінкен і Кірбі не надали дозвіл, який вже був готовий, на використання далекобійних ракет по росії, після візиту до Києва.
https://www.youtube.com/watch?v=T0AnZ8dYNAA&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

Ю.Швець. Дивитись з 7:43
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13.09.2024 08:39 Ответить
Не было никакого разрешения и давать ничего не собирались . Швец - мудак , выгораживающий других мудаков , слушать которого уже стало противно .
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13.09.2024 08:44 Ответить
Розмовляй нормально. Я не розумію собачий діалект.
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13.09.2024 08:55 Ответить
Ну Швеця ж на собачому діалекті слухаєте Непатріотичненько трохи виходить. В якості покарання призначаю вам 3 дні носіння вишиванки і вітань з людьми гаслом "Слава Україні!"
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13.09.2024 09:28 Ответить
єто другое
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13.09.2024 10:22 Ответить
А я мавпячої не знаю .
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13.09.2024 09:46 Ответить
Що ж, очікувано...
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13.09.2024 09:03 Ответить
Ото в України ''попандос'' -війна з кацапами, в ОПі засів ворог (дякую 73%) і ще й союзничків бог послав обі****них.
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13.09.2024 09:16 Ответить
Схоже, що зєлє потрібно ще п'ять років війни, щоб почати виробляти власну зброю.

Зєлю геть. Вибори
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13.09.2024 09:23 Ответить
Йому українці не потрібні, він їх боїться, ще Майдан організують , а йому з кресла йти не хо, це новий диктатор.
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13.09.2024 11:47 Ответить
***** налякало.
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13.09.2024 09:30 Ответить
Пан має рацію !
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13.09.2024 09:42 Ответить
Після зустрічі с зелелей всі якось морозяться.
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13.09.2024 10:33 Ответить
І в чому я не прав, коли казав, що США створили ссср та ******* пітторашку, як свого цепного пса, проти Європи та Китаю?
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13.09.2024 10:47 Ответить
Обосралися в черговий раз!!!!
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13.09.2024 10:54 Ответить
Мінуйте всі атомнфі реактори і УЛЬТИМАТУМ! Або Україну залишать в спокої в кордонах 1991р. або половині земної кулі *****. Тому що зараз нас просто утилізують промисловими маштабами.
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13.09.2024 11:00 Ответить
Другими словами, ми сцимося просто ху.ла, діло не в тому, простому ми такі, які є.)))
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13.09.2024 11:45 Ответить
Не дали США дозволу бити по раши..Так це непогана відмазка зевладі скидати невдачі на фронтах на союзників
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13.09.2024 16:32 Ответить
 
 