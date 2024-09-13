Ракеты, которые передал Иран России, могли изменить позицию Запада относительно ударов по РФ, - The Times
Поступление баллистических ракет из Ирана в РФ могло изменить мнение США относительно того, позволять ли Украине использовать свое дальнобойное оружие для ударов по целям в глубине российской территории.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Times
"США блокируют использование такого оружия, как британские ракеты Storm Shadow, на территории России из-за опасений эскалации конфликта. В последние недели на США и Великобританию усилилось давление с требованием изменить свою политику в отношении дальнобойных вооружений, а в среду к этим призывам присоединились бывшие главнокомандующие европейских вооруженных сил и бывшие послы Соединенных Штатов", - отмечает издание.
В письме к госсекретарю США Энтони Блинкену и британскому министру иностранных дел Дэвиду Лемми бывшие чиновники из США и Великобритании призвали их снять ограничения на оружие, отметив, что "произвольное ограничение" того, как Киев может его использовать, делает помощь "менее эффективной".
Подписанты, среди которых генерал Филип Бридлав, бывший верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО, и генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий вооруженными силами США в Европе, отметили, что эта зима будет "худшей" для украинцев, которые борются за то, чтобы страна работала, несмотря на усиленные бомбардировки со стороны Москвы, чтобы разрушить украинскую энергетическую сеть и "заморозить их в их домах".
Напомним, издание The Guardian сообщило, что Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям на территории РФ.
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Росіяни навчились перехоплювати успішно АТАКМС, Storm Shadow, Буданов більше не знімає тік-токи про знищення кримського моста, росіяни ще й заглушили фугасні HIMARS на 80км - не можемо більше вибивати логістику ворогу, заглушили Excalibur на 40км, заглушили GLSDB 150км. А літак Ф-16 виявився не має технологічної переваги перехопити російські літаки з КАБам за 70км, це уже зрозуміло.
Західна високоточна зброя практично вся всралась, і поставила нас в позицію Весни 2022 року, до появи у нас високоточки, коли росіяни просувались постійно на Сході.
Зараз Україна в гіршій ситуації чим два роки назад.
Західний світ провалив все що міг, надії на дурнуваті санкції, надія на ізоляцію росії, надія на західну зброю, все всралось.
Лишились тільки потужні промови Блінкена і Салівана. Но всі все прекрасно розуміють.
Якщо ці ракети вже запущені, перехопити їх майже неможливо. Єдиний варіант - знищувати їх ще на етапі виробництва, транспортування чи зберігання.
https://streamable.com/njgzki