Ракеты, которые передал Иран России, могли изменить позицию Запада относительно ударов по РФ, - The Times

Поступление баллистических ракет из Ирана в РФ могло изменить мнение США относительно того, позволять ли Украине использовать свое дальнобойное оружие для ударов по целям в глубине российской территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Times

"США блокируют использование такого оружия, как британские ракеты Storm Shadow, на территории России из-за опасений эскалации конфликта. В последние недели на США и Великобританию усилилось давление с требованием изменить свою политику в отношении дальнобойных вооружений, а в среду к этим призывам присоединились бывшие главнокомандующие европейских вооруженных сил и бывшие послы Соединенных Штатов", - отмечает издание.

В письме к госсекретарю США Энтони Блинкену и британскому министру иностранных дел Дэвиду Лемми бывшие чиновники из США и Великобритании призвали их снять ограничения на оружие, отметив, что "произвольное ограничение" того, как Киев может его использовать, делает помощь "менее эффективной".

Подписанты, среди которых генерал Филип Бридлав, бывший верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО, и генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий вооруженными силами США в Европе, отметили, что эта зима будет "худшей" для украинцев, которые борются за то, чтобы страна работала, несмотря на усиленные бомбардировки со стороны Москвы, чтобы разрушить украинскую энергетическую сеть и "заморозить их в их домах".

Напомним, издание The Guardian сообщило, что Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям на территории РФ.

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