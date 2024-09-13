Пентагон взаимодействует с ведомствами США, чтобы Россия не получала технологии даже в обход санкций.
Пентагон тесно взаимодействует с другими правительственными учреждениями Соединенных Штатов для того, чтобы лишить Россию любых возможностей получать американские технологии, даже в обход санкций.
Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что в США не хотят видеть, что американские технологии используются в войне против Украины.
"Мы, безусловно, не хотим видеть, чтобы американские технологии использовались (россиянами - ред.) в таких местах, как Украина - против украинских граждан", - подчеркнул Райдер.
Представитель Минобороны США отметил, что Пентагон сотрудничает с другими правительственными структурами США по этому вопросу. В частности, взаимодействие происходит с Министерством торговли, чтобы компоненты американского производства не появлялись в оружии, которое используют подсанкционные страны, такие как Россия.
"Министерство обороны продолжит тесно сотрудничать с нашими межведомственными партнерами, чтобы предотвратить это", - заверил Райдер.
Пожалуйста, подождите...
така собі срань...
начебто Америка українськi ракети в асфальт закатувала, а були ж ракети до слюнявого...
вони щє і в тепловізoрі не світяться...
іранське know how прям якесь...
Погано розвинена дальня аерозвідка, супутник це добре але він не постійно висить над орками, ще є вплив погодніх умов, та ж хмарність і затримка передачі інформації
а треба налагодити як у орків які постійно моніторять наші тили на 100-200 км
Також головним споживачем тієї нафти є компанія Mol, кінцевий власник якої Shell, компанія з американськими інвестиціями що моя сильну лобістьку групу як в Британії так і в Сша
але поставки такої кількості двигунів до них, чомусь не цікавлять ніколи нікого із західних політиків чи спецслужб
Експорт ресурсів з Ірану в обхід санкцій також чомусь захід не цікавить, перевантаження танкерів відбувається прямо в морі під носом у флота Сша і вони б могли легко це зупинити, але роблять вигляд що проблеми не існує
боюсь немає в України стільки чясу дочекатися поки це все і дійсно запрацює і кацапня видохнеться...
Те ж обслуговування орківських літаків, що скидають каби, французами на території Казахстану... які подальші дії, щось небачу попередження що вони попадуть під санції якщо продовжать це або покарання для виробників які масово продають туди компоненти, хоча згідно документів знають про кінцевого споживача
Навіть для більшості кацапів вона поки що непомітна, а що вже казати про Європу...