Почти $5,8 млрд помощи США Украине могут "сгореть", если Конгресс не примет меры до конца сентября, - AP
В конце сентября закончится срок действия финансирования помощи Украине на почти 6 миллиардов долларов, если Конгресс США не примет решение о продлении полномочий Пентагона по отправке Киеву оружия из собственных запасов.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой включить полномочия на финансирование в любую резолюцию, которую законодатели могут принять до конца финансового года 30 сентября, чтобы профинансировать федеральное правительство и предотвратить его закрытие.
Чиновники заявили, что надеются на продление полномочий еще на один год, но отметили, что Пентагон рассматривает и другие варианты, если эта попытка провалится. Какие это именно варианты - не уточняют.
Американские чиновники сообщили, что истекает срок действия помощи на около $5,8 млрд по механизму Presidential Drawdown Authority (PDA). Согласно ему, помощь предоставляется из фонда администрации президента и имеющихся запасов Министерства обороны США, что позволяет американскому лидеру быстро передавать помощь из запасов государства для поддержки союзников
Срок действия еще $100 млн по PDA не истекает в конце месяца, отметили собеседники.
Также, по их данным, на помощь Украине еще есть чуть более $4 млрд по программе USAI, срок действия которых тоже не закончится в этом месяце - они будут действовать еще год. Эти средства используются для оплаты контрактов на производство вооружения, которое поставят через год или больше.
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун сообщал, что контролер Пентагона (чиновник МО Штатов) предоставляет высшему руководству обороны и Вооруженных сил варианты - и те рассмотрят способы использования финансирования по PDA и USAI.
Браун добавил, что это финансирование может быть важным для Украины, поскольку она готовится к зимним боям.
По его словам, США могли бы работать с Украиной над возможностями противовоздушной обороны и способностью защищать критическую инфраструктуру страны.
Также, подчеркнул генерал, важно, как Украина организует свою оборону на зиму, чтобы она могла замедлить российское продвижение в эти месяцы.
"Неспособность американских парламентариев принять меры для этого финансирования может снова стать серьезной неудачей в борьбе Украины с Россией только через пять месяцев после того, как Конгресс наконец вышел из длительного и разрушительного тупика и принял новое финансирование для Украины", - добавляет Associated Press.
Пожалуйста, подождите...
Більше чим впевнений що до нового року ситуація вже не буде вирішуватись... рішення будуть приймати уже після 3 січня
Саліван давно вже говорить що перемога над рашею дестабілізує там ситуацію і до влади можуть прийти неадекватні політики в руках яких опиниться ЯО, хоча і без цього є хімзброя, бактерологічна і т.д. яку можуть примінити під час терактів
Вони працюють над тим щоб Україна не програла а раша погодилась на переговори і не більше
Будь який ІДІЛ зараз виглядає адекватніше ніж ***** , дімон , алєнєвод , депутати госдупи та ін ..
а те що сюди ракети летять, то для заходу все далеко, більшість амерів скоріше всього навіть не знайдуть Україну на карті... таке собі реаліті шоу
Більш дурнуватих , неадекватних і кінчених довбойопів ніж нинішня влада кацапії , там навряд чи вже знайдеш . Це - дно дна ..
А для них нажаль надійний партнер який не порушив домовленості... незважаючи на всі заяви про червоні лінії
Якась маячня якогось неназваного про кінець вересня)))
Вся ця їхня крапельна допомога майже нічого не вирішує . Без неї Україна швидко програла б війну , а з нею це станеться повільно . Просто розтягнеться в часі . На жаль .!
Бо це не допомога , а якесь знущання . Якийсь божевільний експеримент на виживання в екстремальних умовах ...
Це хто там з журиків Associated Press почав набріхувати?
Згідно закона, термін дії 7.8млрд PDA до 1 жовтня 2024
Адміністрація має варіанти:
- "згорає", тобто втрачають право на залишок PDA 5.8млрд
- оголошують надання PDA 5.8млрд, поставляють за один раз, можлива перемога України
або поставляють потроху, як це було з сумою 8.3млрд знайденою аудитом - там через рік, залишок теж 5.8млрд
- подати запит в Конгрес, щоб змінити вимогу закона, та подовжити термін дії
вибрали варіант запит в Конгрес
можна не давати PDA, та звинуватити Конгрес
Президеент може попросити Конгрес, який може відхилити, но в законі таке не передбачено
Який зараз стан?
1 жовтня залишок згорає.
Він казав, що план розкривати не буде поки не стане президентом.
Те що розказав Венс, не є планом Трампа
Трамп офіційно нікому не дозволяв виступати від його імені, та ще й з таким планом
Враховуючи його нарцисизм, план перемоги він буде представляти особисто
но в законі H.R.815 є два рази слово перемога України
хоча деталей немає
5-15млн нічого не вирішать глобально, навіть якщо всіх пересилити
І куди переселятись?