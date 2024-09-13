Почти $5,8 млрд помощи США Украине могут "сгореть", если Конгресс не примет меры до конца сентября, - AP

В конце сентября закончится срок действия финансирования помощи Украине на почти 6 миллиардов долларов, если Конгресс США не примет решение о продлении полномочий Пентагона по отправке Киеву оружия из собственных запасов.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой включить полномочия на финансирование в любую резолюцию, которую законодатели могут принять до конца финансового года 30 сентября, чтобы профинансировать федеральное правительство и предотвратить его закрытие.

Чиновники заявили, что надеются на продление полномочий еще на один год, но отметили, что Пентагон рассматривает и другие варианты, если эта попытка провалится. Какие это именно варианты - не уточняют.

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Американские чиновники сообщили, что истекает срок действия помощи на около $5,8 млрд по механизму Presidential Drawdown Authority (PDA). Согласно ему, помощь предоставляется из фонда администрации президента и имеющихся запасов Министерства обороны США, что позволяет американскому лидеру быстро передавать помощь из запасов государства для поддержки союзников

Срок действия еще $100 млн по PDA не истекает в конце месяца, отметили собеседники.

Также, по их данным, на помощь Украине еще есть чуть более $4 млрд по программе USAI, срок действия которых тоже не закончится в этом месяце - они будут действовать еще год. Эти средства используются для оплаты контрактов на производство вооружения, которое поставят через год или больше.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун сообщал, что контролер Пентагона (чиновник МО Штатов) предоставляет высшему руководству обороны и Вооруженных сил варианты - и те рассмотрят способы использования финансирования по PDA и USAI.

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Браун добавил, что это финансирование может быть важным для Украины, поскольку она готовится к зимним боям.

По его словам, США могли бы работать с Украиной над возможностями противовоздушной обороны и способностью защищать критическую инфраструктуру страны.

Также, подчеркнул генерал, важно, как Украина организует свою оборону на зиму, чтобы она могла замедлить российское продвижение в эти месяцы.

"Неспособность американских парламентариев принять меры для этого финансирования может снова стать серьезной неудачей в борьбе Украины с Россией только через пять месяцев после того, как Конгресс наконец вышел из длительного и разрушительного тупика и принял новое финансирование для Украины", - добавляет Associated Press.

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