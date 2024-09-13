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Новости Помощь Украине
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Конгресс США (1206) США (24808)

Почти $5,8 млрд помощи США Украине могут "сгореть", если Конгресс не примет меры до конца сентября, - AP

Близько $5,8 млрд допомоги США для України можуть згоріти, якщо Конгрес нічого не зробить

В конце сентября закончится срок действия финансирования помощи Украине на почти 6 миллиардов долларов, если Конгресс США не примет решение о продлении полномочий Пентагона по отправке Киеву оружия из собственных запасов.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой включить полномочия на финансирование в любую резолюцию, которую законодатели могут принять до конца финансового года 30 сентября, чтобы профинансировать федеральное правительство и предотвратить его закрытие.

Чиновники заявили, что надеются на продление полномочий еще на один год, но отметили, что Пентагон рассматривает и другие варианты, если эта попытка провалится. Какие это именно варианты - не уточняют.

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Американские чиновники сообщили, что истекает срок действия помощи на около $5,8 млрд по механизму Presidential Drawdown Authority (PDA). Согласно ему, помощь предоставляется из фонда администрации президента и имеющихся запасов Министерства обороны США, что позволяет американскому лидеру быстро передавать помощь из запасов государства для поддержки союзников

Срок действия еще $100 млн по PDA не истекает в конце месяца, отметили собеседники.

Также, по их данным, на помощь Украине еще есть чуть более $4 млрд по программе USAI, срок действия которых тоже не закончится в этом месяце - они будут действовать еще год. Эти средства используются для оплаты контрактов на производство вооружения, которое поставят через год или больше.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун сообщал, что контролер Пентагона (чиновник МО Штатов) предоставляет высшему руководству обороны и Вооруженных сил варианты - и те рассмотрят способы использования финансирования по PDA и USAI.

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Браун добавил, что это финансирование может быть важным для Украины, поскольку она готовится к зимним боям.

По его словам, США могли бы работать с Украиной над возможностями противовоздушной обороны и способностью защищать критическую инфраструктуру страны.

Также, подчеркнул генерал, важно, как Украина организует свою оборону на зиму, чтобы она могла замедлить российское продвижение в эти месяцы.

"Неспособность американских парламентариев принять меры для этого финансирования может снова стать серьезной неудачей в борьбе Украины с Россией только через пять месяцев после того, как Конгресс наконец вышел из длительного и разрушительного тупика и принял новое финансирование для Украины", - добавляет Associated Press.

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Топ комментарии
+8
І знов починається цей ..лядський цирк. Тобто витратити ці гроші на допомогу Україні (як і було передбачено) вони не змогли? А тепер роблять всіх знов заручниками прийняття рішення у Конгресі???
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13.09.2024 09:04
+3
НУ не пропадать же добру? Я даже готов заплатить 20% налогов Манцеву Геть. Так и быть
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13.09.2024 09:15
+3
Тобто винен конгрес? А просто зараз передати те, що гниє на складах не можна? Треба на роки розтягувати?
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13.09.2024 09:34
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Правила форума Совет форумчан
Тю, блін, не одне, так друге...
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13.09.2024 09:01 Ответить
Відповідь уже була і позитивна. Просто не потрібно друкувати новини для новин. Хтось десь сказав...
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13.09.2024 09:49 Ответить
Видно, сильно буратінка Байдена образив.
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13.09.2024 09:01 Ответить
bred jakis....vsi košti razpisani po vremeņi , da covo tut kongress(jaki vže progolosuvav) ....šo ce isterika ot AP....popahivae rjuzke govno-vkidom
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13.09.2024 09:02 Ответить
І знов починається цей ..лядський цирк. Тобто витратити ці гроші на допомогу Україні (як і було передбачено) вони не змогли? А тепер роблять всіх знов заручниками прийняття рішення у Конгресі???
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13.09.2024 09:04 Ответить
я майже впевнена, що не вживе, це ж грьобана демократія..., а не проста та мерзенна автократія..., потрібні погодження, дебати й неквапливість у прийнятті рішень - швидкість у таких серйозних справах, то не завжди добре...
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13.09.2024 09:06 Ответить
Оддайте их мне тогда
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13.09.2024 09:09 Ответить
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13.09.2024 09:13 Ответить
НУ не пропадать же добру? Я даже готов заплатить 20% налогов Манцеву Геть. Так и быть
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13.09.2024 09:15 Ответить
Манцева на палю. Геть чисто
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13.09.2024 10:19 Ответить
Какие не далекие чиновники там сидят. Деньги у них сгорят, деньги освоить не могут, наши уже бы давно плитку положили или в асфальт закатали
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13.09.2024 09:18 Ответить
Оце буде ватра за 5,8 млрд$,!
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13.09.2024 09:19 Ответить
Авжеж, цеж гамерика -ескалація, лінії, бо *уйло нападе. І ще й в нас вороги при владі...
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13.09.2024 09:20 Ответить
Треба негайно оголошувати Штатам війну та швиденько здаватися, бо такими темпами кацапня за зиму до західного кордону дійде.
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13.09.2024 09:20 Ответить
Хтось там дуже прокацаплений в адміністрації Байдена, все як ї в ОПі. Шукають всякий привід щоб якомога менше нашкодити кацапам.
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13.09.2024 09:22 Ответить
Тобто винен конгрес? А просто зараз передати те, що гниє на складах не можна? Треба на роки розтягувати?
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13.09.2024 09:34 Ответить
Та вони навіть не профінансували виробництво озброєння і крім 6млрд ще згорять і 4. Так бояться ескалації та поразки росії.
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13.09.2024 12:28 Ответить
Байден не дасть ці гроші. Бо мститься за синочка-наркомана.
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13.09.2024 09:37 Ответить
vam meņše "news-max" ta "ren-tv" divitis treba
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13.09.2024 09:40 Ответить
https://www.bbc.com/russian/articles/cdjw08e4jd7o Хантер Байден признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов. Ему грозит многолетний срок
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13.09.2024 12:16 Ответить
i ? Baidenu voobše ņicovo ņēstoi pomilovti sina hotj zavtra.....ale vin ce ņerobit....
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13.09.2024 12:26 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news-56656048 Сын за отца. Хантер Байден рассказал о наркозависимости и работе в украинской компании
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13.09.2024 12:20 Ответить
i šo ?
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13.09.2024 12:25 Ответить
наша пісня нова, починаєм знову,),
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13.09.2024 09:38 Ответить
Майже $5,8 млрд допомоги США Україні можуть "згоріти" ,,,,згоріти може вугілля в котлах.Американці, ще ті аферисти,щоб пообіцяти, а потім придумати "квартальне шоу" для світової спільноти, як не дати обіцяного.Війна в Україні від того, що куйло зрозумів цю правду про американців...
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13.09.2024 09:51 Ответить
Не потрібно розписуватись за всі штати, є конкретні люди що затримують допомогу... це вже вдруге... перший раз така ж сума згоріла

Більше чим впевнений що до нового року ситуація вже не буде вирішуватись... рішення будуть приймати уже після 3 січня
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13.09.2024 10:07 Ответить
не потрібно "вішати лапшу", БО саме конкретні люди розписуються за всі штати в міру дозволених ЦЕ ЇМ РОБИТИ законами США.
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13.09.2024 10:13 Ответить
Ця війна когось дуже збагачує, тому вона буде тривати ще десятиріччя. Десять років вона іде, українці ще тримаються, то нехай ще десять років тримаються, а ми усім світом зачекаємо поки ***** здохне, а його «еліта» приповзе на колінах, щоб зняли санкції та поновили з ними відносини. Америка та Європа боїться нашої перемоги, тому ніяких дозволів на зброю по раськє вони не дадуть. Допомогу будуть затримувати, а потім геть знімуть.
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13.09.2024 09:53 Ответить
ЄС та США з самого початку війни не ховаються від того що вони не хочуть нашої перемоги

Саліван давно вже говорить що перемога над рашею дестабілізує там ситуацію і до влади можуть прийти неадекватні політики в руках яких опиниться ЯО, хоча і без цього є хімзброя, бактерологічна і т.д. яку можуть примінити під час терактів

Вони працюють над тим щоб Україна не програла а раша погодилась на переговори і не більше
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13.09.2024 10:11 Ответить
Салліван круглий ідіот , якщо вважає що зараз на болоті при владі - адекватні політики . Якщо вже це адекватні , то які ж тоді - неадекватні . !! Далі цих вже тільки хтось на кшталт - Чикатіла .
Будь який ІДІЛ зараз виглядає адекватніше ніж ***** , дімон , алєнєвод , депутати госдупи та ін ..
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13.09.2024 10:31 Ответить
Нажаль якщо глянути з точки зору заходу то ні, х..ло зберіг всю їх власність, не порушив ніодин договір щодо ресурсів заходу і т.д., не підриває нічого там... як це Каддафі робив

а те що сюди ракети летять, то для заходу все далеко, більшість амерів скоріше всього навіть не знайдуть Україну на карті... таке собі реаліті шоу
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13.09.2024 11:46 Ответить
Так а ті хто буде після ***** , вони хіба планують знищувати західну власність , порушувати договори і тд. ? Навіщо це їм . ? Це ж однаково що - власноруч рубати голову курці яка несе золоті яйця . Що якраз зараз і робить ***** і його неадекватні придворні холопи .
Більш дурнуватих , неадекватних і кінчених довбойопів ніж нинішня влада кацапії , там навряд чи вже знайдеш . Це - дно дна ..
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13.09.2024 13:13 Ответить
То для нас він довбо...б і хворий на голову, і так воно є. таких політиків в дурку треба а не державою керувати.. ....напад був просто через те, що вони хочуть захватити нові ресурси для продажу .....тому ж заходу... так як споживання нафти і газу будуть скорочуватись до 2050 р...

А для них нажаль надійний партнер який не порушив домовленості... незважаючи на всі заяви про червоні лінії
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13.09.2024 14:06 Ответить
Швець вже давно цю нісенітнецю пояснив, нащо знов підбурювати людей?
Якась маячня якогось неназваного про кінець вересня)))
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13.09.2024 10:04 Ответить
Тут на форумі Швеця не слухають. Тут тільки зрада - тут же нє лохі какієто, щоб вникати в деталі
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13.09.2024 10:22 Ответить
Таке відчуття, що США почали працювати не за Україну, а проти. Вставляють палки в колеса, як можуть, хоча на словах - поруч з Україною до кінця.
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13.09.2024 10:10 Ответить
В мене теж на США надія вже майже розтанула .
Вся ця їхня крапельна допомога майже нічого не вирішує . Без неї Україна швидко програла б війну , а з нею це станеться повільно . Просто розтягнеться в часі . На жаль .!
Бо це не допомога , а якесь знущання . Якийсь божевільний експеримент на виживання в екстремальних умовах ...
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13.09.2024 10:44 Ответить
може досить вже кацапську дезу розганяти?
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13.09.2024 10:47 Ответить
Так навіть трампіський бот тут на форумі визнавав/говорив, що в законі США від 20/04.24р. про допомогу Україні передбачено, що Президент США має право просто повідомити Конгрес, що невикористані кошти з поточного фінансового року попросту переносяться на наступний фінансовий!

Це хто там з журиків Associated Press почав набріхувати?
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13.09.2024 10:50 Ответить
Не треба вигадувати

Згідно закона, термін дії 7.8млрд PDA до 1 жовтня 2024

Адміністрація має варіанти:
- "згорає", тобто втрачають право на залишок PDA 5.8млрд
- оголошують надання PDA 5.8млрд, поставляють за один раз, можлива перемога України
або поставляють потроху, як це було з сумою 8.3млрд знайденою аудитом - там через рік, залишок теж 5.8млрд
- подати запит в Конгрес, щоб змінити вимогу закона, та подовжити термін дії

вибрали варіант запит в Конгрес
можна не давати PDA, та звинуватити Конгрес
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15.09.2024 02:18 Ответить
******, хто би пистів про вигадки, як не платний брехун магашиський бот . Який, хоч і прочитав інфу тут на цензорі "", де є абзац з роз'ясненням, що є запасний варіант (передбачений тим же законом США від 20/04 про допомогу Україні) "в разі невдачі з продовженням Конгресом терміну використання коштів Білий дім може оголосити мега-пакет допомоги на цю суму до 1 жовтня, а потім поступово надсилати це озброєння невеликими партіями у наступні місяці"© - але досі бреше "допомога згорає"
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15.09.2024 09:46 Ответить
Не треба брехати, що я таке писав "що в законі США від 20/04.24р. про допомогу Україні передбачено, що Президент США має право просто повідомити Конгрес"

Президеент може попросити Конгрес, який може відхилити, но в законі таке не передбачено

Який зараз стан?
1 жовтня залишок згорає.
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15.09.2024 11:40 Ответить
Адміністрація Байдена-Гарріс як завжди голосно репетувала про "багатомільярдну допомогу Україні", а на ділі передала декілька пакетів по 200 млн і знову починає кивати на Конгрес. А хто заважав використати всю сумму до жовтня?
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13.09.2024 10:55 Ответить
Тепер ви можете замислитись над перспективами України за президентства Камали Граріс. Якщо Трамп бачить Україну з замороженою війною і поза НАТО, то Камала ... взагалі нічого не бачить і чекає розпоряджень. Зараз від Байдена, а завтра ... мабуть від Обами. Може відставний сержант їй щось порадить...
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13.09.2024 11:23 Ответить
Трамп такого не казав
Він казав, що план розкривати не буде поки не стане президентом.

Те що розказав Венс, не є планом Трампа
Трамп офіційно нікому не дозволяв виступати від його імені, та ще й з таким планом
Враховуючи його нарцисизм, план перемоги він буде представляти особисто
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15.09.2024 02:24 Ответить
Який на фіг "план перемоги". Такого плану в принципі не може існувати бо врахувати всі фактори які щоденно змінюються нереально. Мета - припинити війну. А от "засоби припинення" це перемога, капітуляція або замороження війни. Питання стосовно війни та миру жоден президент демократичної країни одноосібно не приймає. В США можна призначити президентом якогось Бетмена або Чіпа і Дейла, але всі рішення, як завжди, будуть прийматися на Уолл Стріт.
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15.09.2024 10:59 Ответить
Трактувати можна по різному
но в законі H.R.815 є два рази слово перемога України
хоча деталей немає
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15.09.2024 11:42 Ответить
Перемога ЄС - переселення за умови демографічної кризи і низької народжуваності в ЄС конче необхідної для ЄС робочої сили білої раси християнського віросповідування в результаті планомірного і поступального занепаду їх держави протягом війни. ... Але ці плани не збудуться. Якщо Україну окупують кацапи то навчені власним досвідом українці залишать Європу, бо потрапити знову в війну з кацапнею за 10-15 років стане занадто реальною перспективою...
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15.09.2024 12:43 Ответить
450млн населення ЄС
5-15млн нічого не вирішать глобально, навіть якщо всіх пересилити

І куди переселятись?
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15.09.2024 12:58 Ответить
 
 