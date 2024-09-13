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Единственным выходом разрешения "украинского кризиса" является продвижение мира и переговоров, - Минобороны Китая

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь закликав до перемовин для завершення війни

Министр обороны Китая Дун Цзюнь считает, что переговоры являются единственным путем решения таких конфликтов, как война России против Украины и война на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил на форуме Сяншань в Пекине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на HKFP.

Единственным выходом для решения таких горячих проблем как кризис в Украине и израильско-палестинский конфликт, является продвижение мира и переговоров", - сказал министр обороны Китая на церемонии открытия.

Цзюнь отметил, что в войнах нет победителей, а "конфронтация никуда не ведет".

"Чем острее конфликт, тем больше мы не можем отказываться от диалога и консультаций. Концом любого конфликта является примирение", - добавил он, призвав все страны способствовать "мирному развитию и инклюзивному управлению".

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Топ комментарии
+15
Лицеміри! Хто створив ту "українську кризу", від якої ви отримуєте зиск?
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13.09.2024 09:56
+14
лицемірству брехливих лицемірних китайських лицемірів немає меж...
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13.09.2024 09:55
+10
Пішли нахрен, вузькокі
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13.09.2024 09:55
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А для хороших переговоров необходимо продвижение китайской армии на свои исторические земли на Дальнем Востоке,тем более что все сиьирские части дохнут в украинских степях.
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13.09.2024 09:54 Ответить
Пішли нахрен, вузькокі
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13.09.2024 09:55 Ответить
Ще один китайський городовий
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13.09.2024 09:55 Ответить
лицемірству брехливих лицемірних китайських лицемірів немає меж...
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13.09.2024 09:55 Ответить
Лицеміри! Хто створив ту "українську кризу", від якої ви отримуєте зиск?
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13.09.2024 09:56 Ответить
США потрібно вже розпочинати ліквідацію комуняцького китаю. Це та ж росія, тільки прищурена. І це питання часу, коли китайози розвяжуть війну з кимось з сусідів
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13.09.2024 09:57 Ответить
如此推進，向俄羅斯施壓，要求從烏克蘭撤軍。
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13.09.2024 09:59 Ответить
Ще раз,так українською.
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13.09.2024 10:27 Ответить
Де ви прочитали про виведення рашистів з України?
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13.09.2024 10:44 Ответить
Та хрен там "толчок", це ***** путлеровські свині хрюкають!
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13.09.2024 10:56 Ответить
Ще одна порожня та беззмістовна заява. Вони їх штампують десятками, якщо не сотнями. Чи вони думають, що всі ідіоти та склеротики? Тіпа, забули, що війни закінчуються миром? І що конфронтвція це погано? Ну так до ***** нехай звертається. Той точно в маразмі повному...
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13.09.2024 09:59 Ответить
Ідіть на х*й разом зі своїм планом
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13.09.2024 09:59 Ответить
А можна ще так: "Іди дунь в цзюнь!".
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13.09.2024 10:29 Ответить
А чого ці хунвейбіни не пропонують мирні переговори Тайваню ???
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13.09.2024 10:01 Ответить
Китайськи пес-Єдиним РАШИСТСЬКИМ виходом розв'язання "української кризи" є просування миру та переговорів, але це не вихід , а рашистська окупація.ЄДИНИМ СПРАВЕДЛИВИМ ВИХОДОМ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ - Є ЦІЛКОВИТЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ОКУПОВАНОЇ РАШИСТОМ ,ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ .
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13.09.2024 10:04 Ответить
"Антикризовий" комуняка, пішов найух!
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13.09.2024 10:04 Ответить
Називай речі своїми іменами чурка яка "українська криза" ? чи язик не повертаєтся сказати російська агресія і геноцид рашиських варварів проти українського народу.За таким принципом захопленням японською армією китайських територій під час другої світової війни можна назвати китайська криза ? жаль і дурість що в 90 -х та нульових роках вкладали провідні західні країни інвестиції в Китай зробивши з нього ********* дракона.
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13.09.2024 10:06 Ответить
Поки прищурені поци кажуть про "кризу в України", а не про війну України із їхнім дружбаном ху@лом-окупантом, вони є спільниками ху@ла.

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13.09.2024 10:07 Ответить
Єдиним виходом є зупинення агресора.
От ви китайці колись напали на В'єтнам, отримали там на горіхи, забралися додому та об'явили про "перемогу". То й навчить того ***** як треба робити, а не вписувати поспіхом захоплені землі у кацапську конституцію.
Не "криза" в Україні, а "криса" в Україні.
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13.09.2024 10:07 Ответить
Дурили, дурять і будуть дурити - у кітозо це в крові, бо чудово розуміють що ніхто на таких умовах не буде домовлятись, а послаблення підорафії їм на краще!
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13.09.2024 10:11 Ответить
Кітайози, криза це у вас жовторилих, а в Україні, війна з вашими сородичами монголоїдами!!!
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13.09.2024 10:11 Ответить
Сунь *** чай,про яку ти Українську кризу лопочиш,це до ***ла тобі треба звиртатись.
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13.09.2024 10:12 Ответить
... просування миру..., це просування ординців на фронті, я вірно зрозумів товаришу маоіст?
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13.09.2024 10:17 Ответить
Правильно каже це китайське політичне чмо ...просувайтеся разом з русньою, зі свожєю китайською зброєю, ,якою вбиваєте українців ... в зад, до своїх кордонів ...гребані комуняки ...азійське бидло !!!
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13.09.2024 10:18 Ответить
А переговори про що?
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13.09.2024 10:20 Ответить
Це вiн про просування рузького мiру каже?
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13.09.2024 10:22 Ответить
Анекдот:
Зустрічають Брежнєва в пекінському аеропорту, Льоня ручкається з китайцем, а той представляється:
- Жуй ***!
Брежнев:
- Жуй сам!
Китаєць:
- А где же Брежнев??!
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13.09.2024 10:24 Ответить
Нехай назве війну ВІЙНОЮ.
Потім повчає як нам бути.
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13.09.2024 10:27 Ответить
Ну, не зовсім єдиний. Можна було ще й військовим шляхом ***** задавити, але Захід занадто сцикливий для цього. Мета США не перемога України, а "сильніша позиція на переговорах", отож все закінчиться переговорами.
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13.09.2024 10:28 Ответить
100%. Гітлера "переконали" далеко не просуванням миру та переговорів.
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13.09.2024 10:48 Ответить
Короткозорі,то й промови ніякі.
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13.09.2024 10:50 Ответить
Косорилі макаки як завжди на прощо! Треба було у 1939 році китайцям "примиритися" з японцями, які окупавали найважливіші райони китаю? Англія та Франція вже у 1938 примирялися з гітлером у Мюнхені. Чим все закінчилося?
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13.09.2024 10:50 Ответить
Загубившийся у подіях....
Чому наші дипломати і досі не розяснили китайцям, що у нас не українська криза,
а кацапське вторгнення, захоплення нашої території, обстріли ракетами з території росії?
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13.09.2024 10:52 Ответить
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13.09.2024 14:41 Ответить
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13.09.2024 14:43 Ответить
І хто тут дипломат?
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13.09.2024 14:45 Ответить
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13.09.2024 14:44 Ответить
Єдиним напрямком, куди може йти Міноборони китаю, це за руським кораблем.
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13.09.2024 11:12 Ответить
На арене очередной китайский клоун!
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13.09.2024 12:19 Ответить
Ну то мирно, перемовляючись сам із собою, просунься *****!
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13.09.2024 12:54 Ответить
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13.09.2024 14:49 Ответить
ПНХ твари ускоглазая. Примирение ему подавай паскуде
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13.09.2024 16:15 Ответить
 
 