Единственным выходом разрешения "украинского кризиса" является продвижение мира и переговоров, - Минобороны Китая
Министр обороны Китая Дун Цзюнь считает, что переговоры являются единственным путем решения таких конфликтов, как война России против Украины и война на Ближнем Востоке.
Об этом он заявил на форуме Сяншань в Пекине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на HKFP.
Единственным выходом для решения таких горячих проблем как кризис в Украине и израильско-палестинский конфликт, является продвижение мира и переговоров", - сказал министр обороны Китая на церемонии открытия.
Цзюнь отметил, что в войнах нет победителей, а "конфронтация никуда не ведет".
"Чем острее конфликт, тем больше мы не можем отказываться от диалога и консультаций. Концом любого конфликта является примирение", - добавил он, призвав все страны способствовать "мирному развитию и инклюзивному управлению".
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От ви китайці колись напали на В'єтнам, отримали там на горіхи, забралися додому та об'явили про "перемогу". То й навчить того ***** як треба робити, а не вписувати поспіхом захоплені землі у кацапську конституцію.
Не "криза" в Україні, а "криса" в Україні.
Зустрічають Брежнєва в пекінському аеропорту, Льоня ручкається з китайцем, а той представляється:
- Жуй ***!
Брежнев:
- Жуй сам!
Китаєць:
- А где же Брежнев??!
Потім повчає як нам бути.
Чому наші дипломати і досі не розяснили китайцям, що у нас не українська криза,
а кацапське вторгнення, захоплення нашої території, обстріли ракетами з території росії?