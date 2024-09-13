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зерно (1039) обстрел (25742) Румыния (1041) Черное море (1436)

Румыния об атаке РФ на гражданское судно с зерном в Черном море: Эта беспрецедентная эскалация нарушает международное право

МЗС Румунії відреагувало на удар РФ по цивільному судну у Чорному морі

Министерство иностранных дел Румынии прокомментировало российский обстрел гражданского судна, которое перевозило груз пшеницы для Египта в Черном море.

Об этом ведомство заявило в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Румыния решительно осуждает атаку РФ на коммерческое судно в Черном море. Эта беспрецедентная эскалация незаконной войны против Украины нарушает международное право и угрожает глобальной продовольственной безопасности", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Россия должна прекратить нападения на коммерческие суда и начать уважать свободу судоходства.

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Напомним, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла ракетный удар по гражданскому судну, которое перевозило груз пшеницы для Египта. Оккупанты ударили сразу после выхода судна из украинских территориальных вод в Черном море.
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Ух ти!
Ну, зара Румунія їм вломить...
(чекає з нетерпінням)
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13.09.2024 13:18 Ответить
Всім *****.....
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13.09.2024 13:21 Ответить
безпрецедентна ескалація
новий рівень
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13.09.2024 13:23 Ответить
А вбивство представників Червоного хреста не порушує міжнародне право?
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13.09.2024 13:26 Ответить
А чого це Румунія засуджує. Чи судно було атаковане в її водах? Начебто в нейтральних. Тобто, засуджувати мали б усі країни які мають комерційний флот.
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13.09.2024 13:39 Ответить
***** зламало ваше міжнародне право, потопталося по ньому і насрало на нього. От і все.
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13.09.2024 13:44 Ответить
А Єгипт щось заявляв?
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13.09.2024 13:59 Ответить
 
 