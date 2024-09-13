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Писториус о разрешении Украине бить западным оружием по целям в РФ: Партнеры, поставляющие оружие, свободны в своих решениях

міністр оборони Німеччини Пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что международное право не запрещает Украине бить по целям на территории России, но решение о предоставлении разрешения остается за странами, которые поставляют оружие

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил во время выступления в Берлине.

Писториус отметил, что международное право не запрещает такие действия. Однако решение о том, стоит ли разрешать такое применение, остается за странами, поставляющими оружие, добавил министр.

Он отметил, что США и Великобритания могут быть на грани того, чтобы позволить использование их вооружений для ударов по России.

Читайте также: Через несколько лет Россия будет способна напасть на территорию НАТО, - министр обороны ФРГ Писториус

"Партнеры, которые поставляют оружие, свободны в своих решениях", - отметил глава оборонного ведомства.

Относительно возможной реакции российского диктатора Владимира Путина, который может расценить такие действия как эскалацию конфликта, Писториус заявил: "Угрозы Путина - это всего лишь угрозы. Он угрожает, когда хочет, и заманивает, когда считает нужным".

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Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена проработает вопрос разрешения для Украины на удары американским оружием по военным целям на территории России.

А Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден не исключает предоставления Украине разрешения на удары по военным целям в России.

В свою очередь кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что решение позволить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России в его представлении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.
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Борис Пісторіус заявив, що міжнародне право не забороняє Україні бити по цілях на території Росії, але рішення про надання дозволу залишається за країнами, які постачають зброю

- А что скажет Наимудрейший?
- Поистине, сон не есть не-сон, а не-сон не есть сон. Итак, не про сон сказать, что это сон, - всё равно что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не-сон - сон, или сон - про не-сон

(хф "Волшебная лампа Аладдина")
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13.09.2024 13:21 Ответить
Якщо б була технічна можливість, то ЗСУ б давно нанесли масований удар по всіх жирних цілях вглибині території пітьми. І не чекали б на ніякі дозволи.
Бо заоаз всі ракети, поставлені Заходом Україні, містять обмеження щодо координат цілей, тому їх використання для таких завдань неможливе.
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13.09.2024 13:25 Ответить
Хто-хто, міжнародне право говориш..... дозволяє....то чого ж ви гниди не надали жодної ракети для таких ударів.....
Клоун 🤡....
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13.09.2024 13:29 Ответить
Міжнародне право мабуть не забороняє, а от партнери забороняють.
Забороняють на користь держави-терориста, яка, користуючись забороною, ще більше вбиває українських громадян та руйнує українську державу.
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13.09.2024 14:50 Ответить
ой...да шо ви гаварітє
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13.09.2024 13:29 Ответить
Американцы своим оружием по России не разрешают. Ждут, наверное, когда кацапы зайдут в Харьков или Запорожье. Вот по этим городам можно будет.
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13.09.2024 13:54 Ответить
Дуже гарна заява !!! Дозвіли будуть 100% Тепер головне шоб зеленський🤡 не пиз * ів ...шо бити не можно ...
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13.09.2024 14:38 Ответить
Європейська біла раса не повинна повторювати давніх помилок як у період з 1223 до 1242 року - 19 років - коли велася боротьба проти жовтошкірої вузькоокої кацапоорди. Поодинокі зусилля розрізнених європейських країн не призвели до перемоги над кацапомонгольською ордою. А ось 12 вересня 1683 року в битві біля гори Каленберг за Відень християнська об'єднана армія Імператорa Священної Римської імперії Леопольда Габсбурга і польського короля Яна III Собеського розгромила турецьку орду і не дозволила дикунам перетворити Відень на Стамбул-2 як Константинополь 29 травня 1453 року.
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13.09.2024 14:51 Ответить
А Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден не виключає надання Україні по військових цілях в Росії. Джерело:

А хіба Байден чи хтось інший його "включав" і воно досі "включене" ?
Ще нема чого "виключати", спочатку мабуть включити необхідно
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13.09.2024 14:56 Ответить
 
 