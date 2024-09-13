Переданные Ираном баллистические ракеты усилят способность России наносить высокоточные удары по объектам вблизи линии фронта, - британская разведка

Поставленные Ираном баллистические ракеты ближнего действия Fath-360 усилят способность России наносить высокоточные удары по украинским военным или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается, впервые публично представленная в 2020 году иранская Fath-360 может доставить 150-килограммовую боеголовку на расстояние 120 км с заявленной точностью менее 30 метров. Она может быть развернута на различных дорожно-мобильных пусковых установках, включая ту, которая способна запускать до шести ракет.

Смотрите также: Иран передал России 220 баллистических ракет по Каспийскому морю, - Sky News (СПУТНИКОВОЕ ФОТО)

"Поставка иранских баллистических ракет дополнит и усилит способность России наносить высокоточные удары по украинским военным или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта, а также позволит России сохранить большую часть своего потенциала дальнего радиуса действия для использования против целей, расположенных в глубине Украины", - считают в британской разведке.

Также отмечается, что на сегодня иранская военная помощь РФ в войне против Украины включает поставки сотен дронов-камикадзе, артиллерийских боеприпасов и большую поддержку производства БпЛА внутри страны.

"Поставка баллистических ракет свидетельствует о дальнейшем углублении военных отношений между Ираном и Россией", - добавили в разведке Британии.

Читайте также: ЕС готовит санкции против Ирана за передачу ракет России

Иран передает РФ баллистические ракеты

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.