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Великобритания (4717) Иран (1735) разведка (4119) баллистические ракеты (324)

Переданные Ираном баллистические ракеты усилят способность России наносить высокоточные удары по объектам вблизи линии фронта, - британская разведка

Іран передав ракети РФ

Поставленные Ираном баллистические ракеты ближнего действия Fath-360 усилят способность России наносить высокоточные удары по украинским военным или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается, впервые публично представленная в 2020 году иранская Fath-360 может доставить 150-килограммовую боеголовку на расстояние 120 км с заявленной точностью менее 30 метров. Она может быть развернута на различных дорожно-мобильных пусковых установках, включая ту, которая способна запускать до шести ракет.

Смотрите также: Иран передал России 220 баллистических ракет по Каспийскому морю, - Sky News (СПУТНИКОВОЕ ФОТО)

"Поставка иранских баллистических ракет дополнит и усилит способность России наносить высокоточные удары по украинским военным или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта, а также позволит России сохранить большую часть своего потенциала дальнего радиуса действия для использования против целей, расположенных в глубине Украины", - считают в британской разведке.

Также отмечается, что на сегодня иранская военная помощь РФ в войне против Украины включает поставки сотен дронов-камикадзе, артиллерийских боеприпасов и большую поддержку производства БпЛА внутри страны.

"Поставка баллистических ракет свидетельствует о дальнейшем углублении военных отношений между Ираном и Россией", - добавили в разведке Британии.

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Иран передает РФ баллистические ракеты

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.
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Топ комментарии
+8
Британці там сильно стурбовані, чи ще не дуже? Думаю, не дуже, не по ним же битимуть.
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13.09.2024 14:51
+3
Дуже схоже на договорняк ультиматум між рашкою і США. Вони забороняють нам бити по рашці Атакамсами, а рашка не використовує ці іранські. Але впевнений. що рашка не втримається і моргне першою.
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13.09.2024 14:55
+2
Іранці часто маскують пускові під цивільні вантажівки, тобто прикриваються цивільними. ***** вже давно вчило своїх зомбі робити так само...
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13.09.2024 14:59
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Правила форума Совет форумчан
Британці там сильно стурбовані, чи ще не дуже? Думаю, не дуже, не по ним же битимуть.
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13.09.2024 14:51 Ответить
Дуже схоже на договорняк ультиматум між рашкою і США. Вони забороняють нам бити по рашці Атакамсами, а рашка не використовує ці іранські. Але впевнений. що рашка не втримається і моргне першою.
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13.09.2024 14:55 Ответить
Іранці часто маскують пускові під цивільні вантажівки, тобто прикриваються цивільними. ***** вже давно вчило своїх зомбі робити так само...
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13.09.2024 14:59 Ответить
ну чому ж часто? це у них обов'язкова опція. Тому фура з білою кабіною цілком законна ціль.
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13.09.2024 15:36 Ответить
Часто, бо є різні пускові платформи, на фото лише одна з них.
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13.09.2024 15:48 Ответить
Щось впевнений що саме такі і передали як на фото
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13.09.2024 15:52 Ответить
Саме таки кацапам й потрібні.
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13.09.2024 15:57 Ответить
ну так, кабіну можно пофарбувати у колір хакі.
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13.09.2024 15:53 Ответить
Вам посперечатися заради суперечки?
Що вам не зрозуміло про різні платформи та різне призначення?
Ця платформа зідрана з HIMARS, і вона "експортна" - для інших терористів типу Хезболли, а й тепер і кацапів.
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13.09.2024 16:00 Ответить
ну так, можно ще зняти тент-гармошку, і буде ще інша платформа. Вже більш "військова".
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13.09.2024 16:03 Ответить
Платформа це пускова платформа, а шасі на яки вона встановлена - це інше.
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13.09.2024 16:11 Ответить
ну так, можно платформу ще в автобус зі зйомним дахом запхати. Буде інша.
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13.09.2024 16:20 Ответить
Є різні терміни:
а) пускова платформа;
б) пускова установка = пускова платформа + шасі.
Для вас немає різниці між ними?
З другого допису я писав саме про платформи.

То що буде "інша"? Пускова установка? Так, буде інша.

Я написав спочатку що воно "кругле", ви мені хочете чомусь довести що воно "не кругле", воно ще "кругліше"...
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13.09.2024 16:41 Ответить
а, зрозумів. Я просто не бачив інших пускових платформ. Просто бачив одну і теж, просто на різних шасі, то з білою кабіною, тз червоною. Може вони ще зробили платформи для повітряного запуску, чи морського базування, я просто не в курсі.
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13.09.2024 17:17 Ответить
Пускові установки є стаціонарні, є підземні, є ті що з тунелів виїжджають по рейках. Платформи різні, бачив десь на і 8 труб. Оті "високомобільні" схожі на HIMARS вони - так, маскують їх під цивільні, навіть на парадах так й демонструють.
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13.09.2024 17:40 Ответить
про підземні ПУ Fath-360, чи такі що з виїжджають з тунелів не чув і не бачив. Мабуть інформації від естонської розвідки недостатньо щоб розібратись у цьому питанні. Треба якось з британською подружитись.
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13.09.2024 19:31 Ответить
Краще Аман та Моссад.
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13.09.2024 20:22 Ответить
я заздрю вашим можливостям. Фото установок Fath-360 у тонелях дуже секретні?
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13.09.2024 20:48 Ответить
Ви вважаєте що саркастичне гімноїдство додає аргументів, чи це для їхньої заміни?
В мене ніде не зазначено що я маю на увазі лише пускові для Fath-360.
На вашому малюнку є ще Fateh 110, і мобільні пускові для них також маскують під цивільні вантажівки.
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13.09.2024 21:00 Ответить
ну вибачаюсь, малюнку без Fath-3110 не знайшов. А якщо у вас є фото цих ракет на якіхось інших платформах, і якщо вони не секретні, то цікаво було би подивитись. Чи цікавість це теж гімноїдство?
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13.09.2024 21:05 Ответить
Ви вибачаєтеся за те що не знайшли малюку без "старшої ракети"?
Я з самого початку мав на увазі іранські пускові взагалі, а не до конкретної ракети.
Вас дивує дірка в горі з якої може виїхати ракетна пускова, а цивільна вантажівка з пусковою - не дивує? Ваше право не вірити, але це не якесь ноу-хау і дуже дієвий засіб.
Чи ви не бачили фото та відео тунелів під Газою?
Чи вам не сподобалося моє про: "Часто, бо є різні пускові платформи, на фото лише одна з них."? Чим саме? Вас не дивує що існує і MLRS, і HIMARS?
Чи може: "...то вздор, чего не знает Митрофанушка."?
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13.09.2024 21:37 Ответить
забагато питань, які не мають відношення до інших платформ цієї ракети.. Дякую за спілкування. Пошукаю сам.
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13.09.2024 21:56 Ответить
Лише тут дві різних платформи:

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13.09.2024 22:01 Ответить
Я: "Іранці часто маскують пускові під цивільні вантажівки, тобто прикриваються цивільними. ***** вже давно вчило своїх зомбі робити так само..."

Ви: "ну чому ж часто? це у них обов'язкова опція. Тому фура з білою кабіною цілком законна ціль."

Я написав "часто", ви написали "обов'язкова опція". Тепер пошукайте на фото ту "обов'язкову опцію":
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13.09.2024 22:12 Ответить
о, дякую за фото, зберіг собі в меморіз. Це ж на передньому плані дійсно дуже схоже на Fath-360.
Думаю, як для Ірана, то маскування під цивільну вантажівку це не обов'язкова опція, а от як для рф, то думаю що да. Там не можно сподіватись на повну лояльність населення.
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13.09.2024 22:40 Ответить
Аж полегшало!!! Що вб'ють не мене, а сусіда!!

Блд..вже й матюків на такі новини невистачає.
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13.09.2024 15:00 Ответить
може варто прислати в іран голову їхнього посла?
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13.09.2024 15:09 Ответить
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13.09.2024 15:17 Ответить
А шо - красота.
Україна фактично наодинці воює проти всіх світових ує'банів. Тільки знай діпкорсьони підкидай...
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13.09.2024 15:33 Ответить
До чого тут перси - в них священна війна з Ізраїлем, який і є в цих обставинах переможцем разом з Путіним. Так було в Сирії, коли Ізраїль і Путін її поділили, а Трамп це признав, один в один так тепер в Україні а трампісти, по суті сіоністи, підігрують своїм московським друзям.
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13.09.2024 15:43 Ответить
Для таких висновків неодмінно треба служити у британській розвідці?
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13.09.2024 16:15 Ответить
Нажаль наша вітчизняна ракетна програма поставлена клоунами на паузу в серпні 2019. Повномасштабна війна іде вже 3 роки, а пауза з ракетною програмою досі продовжуєтся. Гроші закатують в асфальт замість того, що би виробляти військову техніку.
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13.09.2024 19:32 Ответить
 
 