Переданные Ираном баллистические ракеты усилят способность России наносить высокоточные удары по объектам вблизи линии фронта, - британская разведка
Поставленные Ираном баллистические ракеты ближнего действия Fath-360 усилят способность России наносить высокоточные удары по украинским военным или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.
Как отмечается, впервые публично представленная в 2020 году иранская Fath-360 может доставить 150-килограммовую боеголовку на расстояние 120 км с заявленной точностью менее 30 метров. Она может быть развернута на различных дорожно-мобильных пусковых установках, включая ту, которая способна запускать до шести ракет.
"Поставка иранских баллистических ракет дополнит и усилит способность России наносить высокоточные удары по украинским военным или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта, а также позволит России сохранить большую часть своего потенциала дальнего радиуса действия для использования против целей, расположенных в глубине Украины", - считают в британской разведке.
Также отмечается, что на сегодня иранская военная помощь РФ в войне против Украины включает поставки сотен дронов-камикадзе, артиллерийских боеприпасов и большую поддержку производства БпЛА внутри страны.
"Поставка баллистических ракет свидетельствует о дальнейшем углублении военных отношений между Ираном и Россией", - добавили в разведке Британии.
Иран передает РФ баллистические ракеты
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.
Пожалуйста, подождите...
Що вам не зрозуміло про різні платформи та різне призначення?
Ця платформа зідрана з HIMARS, і вона "експортна" - для інших терористів типу Хезболли, а й тепер і кацапів.
а) пускова платформа;
б) пускова установка = пускова платформа + шасі.
Для вас немає різниці між ними?
З другого допису я писав саме про платформи.
То що буде "інша"? Пускова установка? Так, буде інша.
Я написав спочатку що воно "кругле", ви мені хочете чомусь довести що воно "не кругле", воно ще "кругліше"...
В мене ніде не зазначено що я маю на увазі лише пускові для Fath-360.
На вашому малюнку є ще Fateh 110, і мобільні пускові для них також маскують під цивільні вантажівки.
Я з самого початку мав на увазі іранські пускові взагалі, а не до конкретної ракети.
Вас дивує дірка в горі з якої може виїхати ракетна пускова, а цивільна вантажівка з пусковою - не дивує? Ваше право не вірити, але це не якесь ноу-хау і дуже дієвий засіб.
Чи ви не бачили фото та відео тунелів під Газою?
Чи вам не сподобалося моє про: "Часто, бо є різні пускові платформи, на фото лише одна з них."? Чим саме? Вас не дивує що існує і MLRS, і HIMARS?
Чи може: "...то вздор, чего не знает Митрофанушка."?
Ви: "ну чому ж часто? це у них обов'язкова опція. Тому фура з білою кабіною цілком законна ціль."
Я написав "часто", ви написали "обов'язкова опція". Тепер пошукайте на фото ту "обов'язкову опцію":
Думаю, як для Ірана, то маскування під цивільну вантажівку це не обов'язкова опція, а от як для рф, то думаю що да. Там не можно сподіватись на повну лояльність населення.
Блд..вже й матюків на такі новини невистачає.
Україна фактично наодинці воює проти всіх світових ує'банів. Тільки знай діпкорсьони підкидай...