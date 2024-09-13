Финляндия и Швеция не запрещают Украине бить их оружием по России, - главы МИД
Финляндия и Швеция не вводят никаких конкретных ограничений на использование оружия, которое предоставляется Украине.
Об этом во время совместного брифинга заявили министры иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и Швеции Мария Мальмер Стенергард, пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам главы МИД Финляндии Валтонен, единственным ограничением является то, что оружие должно использоваться в соответствии с международным правом.
В свою очередь глава МИД Швеции Стенергард сказала, что применение переданного оружия не ограничивается территорией Украины. Оно может быть использовано и для ударов по территории России.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен уже заявляла, что Украина может бить по территории России оружием, предоставленным Финляндией.
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Не 1991 года, а 991 года
Без цього не будуть стріляти, напевно)))