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Финляндия и Швеция не запрещают Украине бить их оружием по России, - главы МИД

Фінляндія та Швеція не забороняють Україні бити їхньою зброєю по Росії

Финляндия и Швеция не вводят никаких конкретных ограничений на использование оружия, которое предоставляется Украине.

Об этом во время совместного брифинга заявили министры иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и Швеции Мария Мальмер Стенергард, пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД Финляндии Валтонен, единственным ограничением является то, что оружие должно использоваться в соответствии с международным правом.

В свою очередь глава МИД Швеции Стенергард сказала, что применение переданного оружия не ограничивается территорией Украины. Оно может быть использовано и для ударов по территории России.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен уже заявляла, что Украина может бить по территории России оружием, предоставленным Финляндией.

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Топ комментарии
+7
справжнi вiкiнгi i друзi
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13.09.2024 18:37
+5
Мы выступаем за сохранение территориальной целости РФ и работаем над поставками средств для защиты ее суверенитета, - пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер оговорился во время выступления
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13.09.2024 18:46
+4
А оговорился ли?
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13.09.2024 18:52
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справжнi вiкiнгi i друзi
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13.09.2024 18:37 Ответить
Учитывая провокации орков на их кордонах ,они только обеими руками за.
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13.09.2024 18:42 Ответить
Що Манергейми закінчились?
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13.09.2024 18:43 Ответить
З за океану забороняти легше,а коли в тебе під боком непередбачувані довбограї,то краще нехай інші,в даному випадку українці оброзумлять ворога,ніж самому сидіти і чекати.
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13.09.2024 18:43 Ответить
Мы выступаем за сохранение территориальной целости РФ и работаем над поставками средств для защиты ее суверенитета, - пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер оговорился во время выступления
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13.09.2024 18:46 Ответить
А оговорился ли?
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13.09.2024 18:52 Ответить
риторичне питання, але сумніви все таки є
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13.09.2024 19:05 Ответить
В границах 991 года.
Не 1991 года, а 991 года
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13.09.2024 19:06 Ответить
Шведи та Фіни, дайте рецепт ліків іншим керівникам інших структур та країн, для збільшення яєць ... Нехай проп'ють тиждень - два...
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13.09.2024 18:50 Ответить
То ж дівчата ! ))
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13.09.2024 21:59 Ответить
А де референдуми в цих країнах?
Без цього не будуть стріляти, напевно)))
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13.09.2024 18:59 Ответить
А дозвільна папера з печатками є? Бо до зєд'єрмаків туго доходить. Та й буде на кого потім вину звалити в ''разі чого''.
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13.09.2024 19:12 Ответить
У єрмака робота така --- "не пущать".
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13.09.2024 19:50 Ответить
Дякуємо, дівчата !!
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13.09.2024 21:56 Ответить
Цікаво *****: - купив машину, а де їздити продавець вказуватиме? То назуя така машина за мої гроші:
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14.09.2024 05:02 Ответить
 
 