Зеленский обсудил с Ландсбергисом и Сикорским важность ускорения вступления Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министрами иностранных дел Литвы и Польши Габриэлюсом Ландсбергисом и Радославом Сикорским.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Зеленский поблагодарил партнеров за значительную оборонную поддержку, в частности за недавние решения о новых пакетах помощи.

Он проинформировал о постоянном ракетно-бомбовом терроре со стороны РФ и подчеркнул необходимость применения дальнобойного оружия по военным целям на территории государства-агрессора.

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Во время встречи особое внимание стороны уделили реализации двусторонних соглашений по безопасности, имплементации пунктов Формулы мира, подготовке ко второму Саммиту мира, а также переговорам между Украиной и ЕС. В частности, обсудили важность будущего председательства Польши в Совете Европейского Союза для реализации приоритетов нашего государства на евроинтеграционном пути.

Глава государства также отметил поддержку Украины со стороны Литвы и Польши на пути к вступлению в ЕС и НАТО.

"Обретение членства в НАТО является нашей стратегической целью. Это единственная самая надежная на сегодня гарантия безопасности для Украины и всей Европы", - подытожил Зеленский.

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Напомним, министры иностранных дел Литвы и Польши Габриэлюс Ландсбергис и Радослав Сикорский находятся с визитом в Украине.