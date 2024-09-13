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Зеленский (19024) Сикорский (358) Габриэлюс Ландсбергис (154)

Зеленский обсудил с Ландсбергисом и Сикорским важность ускорения вступления Украины в ЕС и НАТО

Зеленський зустрівся з Ландсбергісом і Сікорським

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министрами иностранных дел Литвы и Польши Габриэлюсом Ландсбергисом и Радославом Сикорским.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Зеленский поблагодарил партнеров за значительную оборонную поддержку, в частности за недавние решения о новых пакетах помощи.

Он проинформировал о постоянном ракетно-бомбовом терроре со стороны РФ и подчеркнул необходимость применения дальнобойного оружия по военным целям на территории государства-агрессора.

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Во время встречи особое внимание стороны уделили реализации двусторонних соглашений по безопасности, имплементации пунктов Формулы мира, подготовке ко второму Саммиту мира, а также переговорам между Украиной и ЕС. В частности, обсудили важность будущего председательства Польши в Совете Европейского Союза для реализации приоритетов нашего государства на евроинтеграционном пути.

Глава государства также отметил поддержку Украины со стороны Литвы и Польши на пути к вступлению в ЕС и НАТО.

"Обретение членства в НАТО является нашей стратегической целью. Это единственная самая надежная на сегодня гарантия безопасности для Украины и всей Европы", - подытожил Зеленский.

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Напомним, министры иностранных дел Литвы и Польши Габриэлюс Ландсбергис и Радослав Сикорский находятся с визитом в Украине.
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13.09.2024 18:53 Ответить
Австрийская Wien Energy GmbH, снабжающая газом более 2 млн потребителей в Вене и ее окрестностях, с 2025 года полностью откажется от газа из РФ, сообщает Bloomberg (перевод - The Moscow Times со ссылкой на заявление компании.
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13.09.2024 18:59 Ответить
С такими " союзниками " само существование Украины под угрозой , а он во что-то вступить собрался .
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13.09.2024 19:05 Ответить
З таким гальмом як зєд'єрмак в нас можливе лише від'ємне прискорення.
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13.09.2024 19:13 Ответить
Саме про це говорив Петро. До "членограя" дійшло,а може і ні,що будь Україна в НАТО РАШИСТУ БІ НЕ СНИЛОСЯ НАПАДАТИ НА уКРАЇНУ
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13.09.2024 19:59 Ответить
 
 