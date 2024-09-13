САП будет просить арест для экс-главы Днепропетровской ОВА Резниченко с возможностью залога 40 млн грн
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать в Высшем антикоррупционном суде об избрании экс-главе Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 40 млн грн.
Об этом сообщил в комментарии Укринформу заместитель руководителя САП Андрей Синюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Подготовили ходатайство об избрании ему (Резниченко. - Ред.) меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 40 млн грн", - сказал Синюк.
Предварительно судебное заседание должно состояться в понедельник. Подозрение Резниченко вручили лично, добавил Синюк.
Напоминаем, 12 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Днепропетровской ОвА Валентину Резниченко по делу о причинении 286 млн грн убытков во время ремонта дорог в условиях военного положения.
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ДАТА!!- на початку листопада 2022 року журналісти оприлюднилиhttps://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-velyke-budivnytstvo-dnipropetrovshchyna/32111136.html розслідування ,
...з посади начальника https://suspilne.media/regions/dnipropetrovsk-region/ Дніпропетровської обласної військової адміністрації указом президента звільнено Валентина Резніченка. Очільника ОВА звільнили згідно з поданою ним заявою, хоча цій відставці передували розслідування та кримінальне провадження, пов`язані з його фітнес-тренеркою Яною Хлантою. Та й проти нього самого згодом відкрили кримінальні провадження.
не пройшло ще й року? і тільки ця справа з цим любвєобільним мародеоолм!!!
А МОЖЕ У ВІЙСКОВИЙ ЧАС ЩОСЬ ТРЕБА ПРИШВИДШИТИ ? АААА швидко треба тільки дати втекти за кордон - а цей , мабутьз,зажлобився ділитися з Єрмаком?
Ну, я думаю, що за 960 лімонів можна найти в Австрії адвокатів, розповідать про політичні репресії і з Голіком шастать по нічним ресторанам...
Может пора с него спросить, что воров и мародеров назначает на эти должности, а потом позволяет им "тихо уйти в лес"?