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Новости Борьба с коррупцией
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Резниченко (475) САП (2036)

САП будет просить арест для экс-главы Днепропетровской ОВА Резниченко с возможностью залога 40 млн грн

резніченко

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать в Высшем антикоррупционном суде об избрании экс-главе Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 40 млн грн.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу заместитель руководителя САП Андрей Синюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Подготовили ходатайство об избрании ему (Резниченко. - Ред.) меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 40 млн грн", - сказал Синюк.

Предварительно судебное заседание должно состояться в понедельник. Подозрение Резниченко вручили лично, добавил Синюк.

Читайте также: НАБУ разоблачило коррупционную схему ремонта дорог на Днепропетровщине на 286 млн грн, сообщено о подозрении эксголове ОГА Резниченко (обновлено)

Напоминаем, 12 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Днепропетровской ОвА Валентину Резниченко по делу о причинении 286 млн грн убытков во время ремонта дорог в условиях военного положения.
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Топ комментарии
+7
З глузду вже з'їхали з цими заставами. Якого чорта? Хабарників / корупціонерів під час війни відпускати?
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13.09.2024 19:30
+6
Спиз@див більше 1млрд, залог 40млн.🤡
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13.09.2024 19:21
+3
Ну , знову йому нічого не буде. В перший раз трохи побув в тіні, і знову за дерибан сів. Ділиться з ким треба. Не тупий.
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13.09.2024 19:19
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"Как сказал президент, с коррупцией мы будем бороться после победы. То же самое сказал глава ОП, что коррупция - не главное, а главное сегодня - победа. Поэтому, я начинаю действовать в этих направлениях", - нардеп Тищенко

https://t.me/insiderUKR/82932
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13.09.2024 19:15 Ответить
Ну , знову йому нічого не буде. В перший раз трохи побув в тіні, і знову за дерибан сів. Ділиться з ким треба. Не тупий.
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13.09.2024 19:19 Ответить
А він ше не став на ноги? - сказавши - кому винен - прощаю
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13.09.2024 19:20 Ответить
Спиз@див більше 1млрд, залог 40млн.🤡
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13.09.2024 19:21 Ответить
Все правильно! Крав же ж не для того, аби усе повернути.
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13.09.2024 19:37 Ответить
24 січня 2023 - ДАТА!!! указу президента ...

ДАТА!!- на початку листопада 2022 року журналісти оприлюднилиhttps://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-velyke-budivnytstvo-dnipropetrovshchyna/32111136.html розслідування ,

...з посади начальника https://suspilne.media/regions/dnipropetrovsk-region/ Дніпропетровської обласної військової адміністрації указом президента звільнено Валентина Резніченка. Очільника ОВА звільнили згідно з поданою ним заявою, хоча цій відставці передували розслідування та кримінальне провадження, пов`язані з його фітнес-тренеркою Яною Хлантою. Та й проти нього самого згодом відкрили кримінальні провадження.

не пройшло ще й року? і тільки ця справа з цим любвєобільним мародеоолм!!!
А МОЖЕ У ВІЙСКОВИЙ ЧАС ЩОСЬ ТРЕБА ПРИШВИДШИТИ ? АААА швидко треба тільки дати втекти за кордон - а цей , мабутьз,зажлобився ділитися з Єрмаком?
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13.09.2024 19:26 Ответить
вкрав 300 застава 40, профіт.
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13.09.2024 19:27 Ответить
З глузду вже з'їхали з цими заставами. Якого чорта? Хабарників / корупціонерів під час війни відпускати?
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13.09.2024 19:30 Ответить
Вкрав зі своєю сосалкою 2 мрд а 40мл застави різниця прокурору адвокату і судді?
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13.09.2024 19:35 Ответить
А шо там просити, як він вже "екс"? Аааа, ну так... Це ж особистий друг буратінки... Тоді треба.
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13.09.2024 19:35 Ответить
там декілька мільярдів вкрадено з початку великого крадівництва. 40 млн - адекватна застава, і 80 млн на руки кому треба
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13.09.2024 19:38 Ответить
Татаров його випустить а потім за кордон.
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13.09.2024 19:41 Ответить
А хто ж його туди призначив?
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13.09.2024 19:44 Ответить
Вкрав мільярд - застава 40 лімонів!
Ну, я думаю, що за 960 лімонів можна найти в Австрії адвокатів, розповідать про політичні репресії і з Голіком шастать по нічним ресторанам...
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13.09.2024 19:50 Ответить
Вы что, о#уели? Он же ещё не убежал.
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13.09.2024 19:50 Ответить
А кто этих голов назначает и утверждает?
Может пора с него спросить, что воров и мародеров назначает на эти должности, а потом позволяет им "тихо уйти в лес"?
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13.09.2024 20:01 Ответить
Интересно, а где оно будет до суда, прогуливаться вдоль границы?
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13.09.2024 20:12 Ответить
А соучасниця побоку?
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13.09.2024 20:30 Ответить
Шобло в своєму репертуарі ,вкрав 300 відав 40 ,
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13.09.2024 21:08 Ответить
Це той, що заникав 800 вагонів гумунітарки.
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13.09.2024 21:13 Ответить
Черговий етап "спортивної риболовлі" Спіймали,сфотографували, відпустили.
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13.09.2024 21:20 Ответить
 
 