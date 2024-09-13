САП будет просить арест для экс-главы Днепропетровской ОВА Резниченко с возможностью залога 40 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать в Высшем антикоррупционном суде об избрании экс-главе Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 40 млн грн.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу заместитель руководителя САП Андрей Синюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Подготовили ходатайство об избрании ему (Резниченко. - Ред.) меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 40 млн грн", - сказал Синюк.

Предварительно судебное заседание должно состояться в понедельник. Подозрение Резниченко вручили лично, добавил Синюк.

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Напоминаем, 12 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Днепропетровской ОвА Валентину Резниченко по делу о причинении 286 млн грн убытков во время ремонта дорог в условиях военного положения.