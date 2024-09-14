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Германия (6727) Зеленский (19029) Шольц Олаф (850) переговоры с Россией (725)

В Германии предлагают создать контактную группу для переговоров между Украиной и РФ

Глава фракції СДПН у бундестазі Рольф Мютценіх про створення контактної групи

Лидер парламентской фракции Социал-демократическая партия Германии Рольф Мютцених, главой которой является канцлер Олаф Шольц, предложил инициировать создание контактной группы для переговоров между Украиной и Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой DW, об этом Мютцених рассказал в интервью Rheinische Post.

"На мой взгляд, настало время для западных союзников инициировать контактную группу для начала процесса", - заявил Мютцених.

Он отметил, что канцлер Шольц и президент Украины Зеленский соглашаются, что сейчас хорошее время для активизации усилий по мирным переговорам, и что Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите. Лидер СДП также поддерживает это, считая, что это дает возможность другим странам активизировать усилия для прекращения боевых действий.

По мнению Мютцениха, в контактную группу должны также войти Китай, Индия, Турция и Бразилия, чтобы сыграть роль посредников.

"В этих государствах растет убеждение, что российская захватническая война может стать бременем. Поэтому работа контактной группы может быть многообещающей и играть важную посредническую роль", - резюмировал политик.

Напомним, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что план кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

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Топ комментарии
+10
Про що можна домовлятися з ворогом, який поставив за мету фізичне знищення нашої країни?
Дивні також тезіси цих перемовин:
-в НАТО не вступати
-армію скоротити
-сувернітет втратит
-территорії подарувати
Все це скінчится новою, ще більш страшною різаниною.
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14.09.2024 15:04
+8
німці наївні думають впарити знову Мінск-3,трубопроводи полагодити качати у кацапів дешевий газ та жити довго та щасливо як будь то нічого не сталося,тільки вони не зрозуміли що світ вже змінився,тут або ми їх або вони нас,фарш з орків не можливо провернути назад)
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14.09.2024 14:54
+8
Ні друга світова, ні сьогоднішня третя, світ так нічому не навчила... Підорафія і кітозо, іран, ірак, Сирія, Лівія та інші, будуть вічно калатати світ - бо це їх природа і якщо їм не дати по руках і головах то це тільки заохочить до цього клубу ще більше царьків!
З ким переговори і про що...
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14.09.2024 15:09
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німці наївні думають впарити знову Мінск-3,трубопроводи полагодити качати у кацапів дешевий газ та жити довго та щасливо як будь то нічого не сталося,тільки вони не зрозуміли що світ вже змінився,тут або ми їх або вони нас,фарш з орків не можливо провернути назад)
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14.09.2024 14:54 Ответить
З окопа пишеш про Мінські, львів'янине?
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14.09.2024 14:56 Ответить
я з Запоріжжя ,ні не з окопа з дивана
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14.09.2024 14:57 Ответить
Диван хоча б турбореактивний? Бо, ****, до позицій поки добіжиш... Плити з броніків викидаємо.
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14.09.2024 15:00 Ответить
А що не так в його коменты? Втомився выд выйни
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14.09.2024 15:13 Ответить
поки такі герої як ти, тримають фронт, то не втомився
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14.09.2024 16:04 Ответить
я тебе питав? Чи ти до всякої шилини затичка? Ще одна шалупонь 13.09.24 р. народження з'явилась
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14.09.2024 16:15 Ответить
чого за п'ятку кусаєш? я ж тобі нічого поганого не сказав.
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14.09.2024 19:00 Ответить
за окопи хто базікав? Сам, мабуть, Покровськ борониш?
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14.09.2024 19:10 Ответить
Ну що ж.. 70 з гаком % , готуйте лопати, рівняти з землею могили ;народжених для війни;
І того... Юані закуповуйте.
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14.09.2024 14:54 Ответить
невже хтось вважає,що зараз не публічно відбуваються договорняки..?
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14.09.2024 14:57 Ответить
Вибач, але договорняки були вже давно, в Омані. Зараз іде денаціоналізація України.
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14.09.2024 15:06 Ответить
Нема там з ким і про що домовлятися. Нацисти россії не можуть тримати взятих на сеье зобов'язань навіть 10 секунд після підписання чергових угод про мир.
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14.09.2024 15:06 Ответить
"Він зазначив, що канцлер Шольц і президент України погоджуються, що зараз гарний час для активізації зусиль щодо мирних переговорів"

ліві якщо не брешуть - значить померли
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14.09.2024 15:03 Ответить
************ до переговорів - Бояться - шо як рашка сильно просяде іі Китаи підімне
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14.09.2024 15:03 Ответить
Про що можна домовлятися з ворогом, який поставив за мету фізичне знищення нашої країни?
Дивні також тезіси цих перемовин:
-в НАТО не вступати
-армію скоротити
-сувернітет втратит
-территорії подарувати
Все це скінчится новою, ще більш страшною різаниною.
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14.09.2024 15:04 Ответить
Переговорів про що?

Ми не проти того, щоб Роіся забрала собі Баварію. Тут і говорити нема про що.
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14.09.2024 15:06 Ответить
Ні друга світова, ні сьогоднішня третя, світ так нічому не навчила... Підорафія і кітозо, іран, ірак, Сирія, Лівія та інші, будуть вічно калатати світ - бо це їх природа і якщо їм не дати по руках і головах то це тільки заохочить до цього клубу ще більше царьків!
З ким переговори і про що...
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14.09.2024 15:09 Ответить
Західний ліберальний світ - слабохарактерний і туповатий. Ліберали це катастрофа і деградація західного світу.

Розтягнули борьбу з мігрантами, боялись прийняти рішення - програють вибори ультра-правим.

Розтягнули війну з росією, боялись прийняти рішення - поставили росію в альфа позицію.

Ліберали це БЕТА енергія. Бета-люди, боягузливі типу Саллівана, Шольца, Макрона.
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14.09.2024 15:11 Ответить
А чому вважаєте що хтось з них хоче боротись з мігрантами, мігранти це їх електорат та дешева робоча сила
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14.09.2024 15:24 Ответить
І що ж робить?
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14.09.2024 15:25 Ответить
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14.09.2024 15:14 Ответить
"В'язниця народів" має бути знищена ...
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14.09.2024 15:16 Ответить
Давайте ганси, ще й бабцу Меркель запросить. В неї великий досвід ублажати *****
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14.09.2024 15:19 Ответить
Раша хоче зняття санкцій і повернення заморожених грошей. Але і нам вибори потрібні
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14.09.2024 15:22 Ответить
Мабуть, Меркельша, про свого друха вАлАдІміра, клопочеться перед Шольцем?? Підгорає у них!! Стільки смертей приніс, в Україну з 2014 року, її «корєш», - воєнний злочинець з московії …, у обмилка, діарея!
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14.09.2024 15:23 Ответить
Все-таки умовив Зеля Шольца! Хоча писали, що Шольц не погоджувався.
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14.09.2024 15:36 Ответить
Може їм Будапештський меморандум показати, і хто там серед гарантів безпеки?!
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14.09.2024 15:53 Ответить
кучма . чого він не сидить за зраду?
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14.09.2024 16:18 Ответить
А при чём тут Китай, Індія, Туреччина та Бразилія???
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14.09.2024 15:56 Ответить
давно б так
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14.09.2024 16:16 Ответить
НИКАКИХ "переговоров", только БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ.
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14.09.2024 16:45 Ответить
Украина это как бульдог который вцепился в горло , поэтому это дело времени когда свино-сабаки падут.
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14.09.2024 16:46 Ответить
Контактна група для переговорів має сенс, якщо є предмет для переговорів. А оскільки предмет переговорів відсутній, то всі ці ініціативи мертвонароджені.
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14.09.2024 16:49 Ответить
Кляті українці вже бюргерам пива спокійно не дають випити сидячи біля каміну на російському газі.
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14.09.2024 17:06 Ответить
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14.09.2024 17:20 Ответить
....німецьки гондураSи - йдіть на Х. !! .....
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14.09.2024 17:34 Ответить
Це другий крок їхнього плану. Першим був заперечення трансферу Тельця. Третій буде - запропонувати Україні капітулювати.
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14.09.2024 17:54 Ответить
Господин,Шольц, ви1943-45. Мы тоже смогли бы договориться?.
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14.09.2024 19:25 Ответить
Интерес Германии и россеи важней чем жизни Украинцев?
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14.09.2024 19:28 Ответить
краще б літаки і ракети, то й переговори були б потрібні лише узьким
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14.09.2024 20:23 Ответить
так шольц це ж меркельшин бухгалтер, справа комсомолки живе і процвітає
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14.09.2024 20:26 Ответить
Лідер парламентської фракції Соціал-демократична партія Німеччини Рольф Мютценіх, очільником якої є канцлер запропонував ініціювати створення контактної групи для переговорів між Україною та Росією. Джерело:

НОВІ ШТАНГЕНЦИРКУЛІ - по адресі руцкого корабля.
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14.09.2024 22:47 Ответить
 
 