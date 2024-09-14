В Германии предлагают создать контактную группу для переговоров между Украиной и РФ
Лидер парламентской фракции Социал-демократическая партия Германии Рольф Мютцених, главой которой является канцлер Олаф Шольц, предложил инициировать создание контактной группы для переговоров между Украиной и Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой DW, об этом Мютцених рассказал в интервью Rheinische Post.
"На мой взгляд, настало время для западных союзников инициировать контактную группу для начала процесса", - заявил Мютцених.
Он отметил, что канцлер Шольц и президент Украины Зеленский соглашаются, что сейчас хорошее время для активизации усилий по мирным переговорам, и что Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите. Лидер СДП также поддерживает это, считая, что это дает возможность другим странам активизировать усилия для прекращения боевых действий.
По мнению Мютцениха, в контактную группу должны также войти Китай, Индия, Турция и Бразилия, чтобы сыграть роль посредников.
"В этих государствах растет убеждение, что российская захватническая война может стать бременем. Поэтому работа контактной группы может быть многообещающей и играть важную посредническую роль", - резюмировал политик.
Напомним, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что план кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.
Пожалуйста, подождите...
І того... Юані закуповуйте.
ліві якщо не брешуть - значить померли
Дивні також тезіси цих перемовин:
-в НАТО не вступати
-армію скоротити
-сувернітет втратит
-территорії подарувати
Все це скінчится новою, ще більш страшною різаниною.
Ми не проти того, щоб Роіся забрала собі Баварію. Тут і говорити нема про що.
З ким переговори і про що...
Розтягнули борьбу з мігрантами, боялись прийняти рішення - програють вибори ультра-правим.
Розтягнули війну з росією, боялись прийняти рішення - поставили росію в альфа позицію.
Ліберали це БЕТА енергія. Бета-люди, боягузливі типу Саллівана, Шольца, Макрона.
НОВІ ШТАНГЕНЦИРКУЛІ - по адресі руцкого корабля.