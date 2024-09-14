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НАТО (8637) Роб Бауэр (40)

ВСУ доказали всему миру, что нет ничего, чего бы они не могли сделать. Им нужна только наша поддержка, - глава Военного комитета НАТО Бауэр

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр убежден, что Украина заслуживает неустанной поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил на открытии ежегодного выездного заседания Военного комитета НАТО в Праге.

"Вооруженные силы Украины доказали всему миру, что нет ничего, чего бы они не могли сделать. Все, что им нужно, - это наша поддержка, и они будут иметь ее. Не только сейчас, не только во время войны, но и в последующие десятилетия. С каждым днем мы становимся все более взаимосовместимыми, и однажды мы будем стоять бок о бок под флагом НАТО. Украина заслуживает нашей неустанной поддержки", - сказал он.

Бауэр напомнил, что девять лет назад тогдашний руководитель Военного комитета НАТО, а ныне президент Чехии Петр Павел сказал, что лидеры НАТО не должны терять фокус в тактических событиях, должны рассматривать их долгосрочные последствия в стратегическом измерении. Именно такой подход демонстрирует сегодня Украина, подчеркнул Бауэр.

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"Нас всех вдохновляет, как украинские братья по оружию и главнокомандующий генерал Сырский делают это. В хаосе войны он и его штаб сохраняют стратегическое видение, креативность и военную изобретательность", - отметил Бауэр.

Он отметил, что во времена усиления конфликтов, политического давления и все более сложной и изменчивой ситуации безопасности важно отличать тактическое от стратегического, случайное от системного, а также отличали краткосрочные действия от их долгосрочных последствий. Только тогда НАТО сможет соответствующим образом проводить прогнозирование и обеспечивать ответ на угрозы.

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Топ комментарии
+10
Так, нам потрібна підтримка. Але не словами. Слова вже набридли незалежно від їх змісту та палкості. Давайте ******* зброю в достатній кількості і без ультиматумів щодо її використання. І тоді українці покажуть результат який буде корисний всім - голову *****.
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14.09.2024 17:32
+5
ну так, західні армії майже не мають натренованих і стійких до важких умов бійців на кшталт legion etrangere, тому вони ніколи не будуть готові до війни з супротивником, якій не цінує своє життя від слова "зовсім".
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14.09.2024 18:20
+4
Ось, кого треба нам замість Арахламідії. Сказав, як відрубав
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14.09.2024 17:36
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Правила форума Совет форумчан
Так, нам потрібна підтримка. Але не словами. Слова вже набридли незалежно від їх змісту та палкості. Давайте ******* зброю в достатній кількості і без ультиматумів щодо її використання. І тоді українці покажуть результат який буде корисний всім - голову *****.
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14.09.2024 17:32 Ответить
Від доброго слова навіть скотина вагу набирає
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14.09.2024 17:39 Ответить
І снарядів більше стає.
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14.09.2024 17:57 Ответить
Думка впливового військового багато чого варта
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14.09.2024 18:10 Ответить
Набрати в ютуб
Новая реклама о помощи Украине от избирательной кампании Харрис/Уолза 2024
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14.09.2024 17:51 Ответить
"Вы говорите, говорите! Вам это ничего не стоит, а нам приятно!" (с)
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14.09.2024 17:34 Ответить
Ось, кого треба нам замість Арахламідії. Сказав, як відрубав
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14.09.2024 17:36 Ответить
"бауер" )) треба пожити, щоб відчути ньюанси з обох сторін ))
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14.09.2024 17:42 Ответить
Тих балачок...можна вже томи писати,так само як озабочєнності.
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14.09.2024 17:53 Ответить
Це як відкоркувати пляшку шампанського. Бах!- й накатили! Та заслужено вжили. За ПЕРЕМОГУ!!!
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14.09.2024 17:55 Ответить
Так підтримуите а то тільки один на одного киваєте
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14.09.2024 17:56 Ответить
Це як на ринзі підтримувати під спину боксера легкої ваги, щоб він швидко не впав, поки більший супротивник його ******* з двох рук рукавичками в яких закладені КАБи. Таким чином через декілька років він набуде такого бойового досвіду, що ваші армії просто ******* при перших же боєзіткненнях.
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14.09.2024 17:56 Ответить
воно то да. ну особисто я, просто не уявляю навіть натівського солдата, який просто не буде далі войувати. не прийнявши зразу ж душ, після того, як йому за шиворот, впаде хвоя з сосни. він же далі просто не зможе навіть сидіти в засідці! (з власного досвіду спілкування з одни місцевим мілітарним майором, мисливцем по хоббі)
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14.09.2024 18:07 Ответить
ну так, західні армії майже не мають натренованих і стійких до важких умов бійців на кшталт legion etrangere, тому вони ніколи не будуть готові до війни з супротивником, якій не цінує своє життя від слова "зовсім".
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14.09.2024 18:20 Ответить
Друже, ти в своєму житті взагалі бачив хоч одного солдата з любої з країн НАТО? навіть не НАТО, взагалі з любої країни?
Ти начитався кацапських наративів, типу, "без кокаколи пєндоси в бой нє ідут..."
Я воював пліч о пліч і з американцями, і з британським САС, і з французами, і з іспанцями, і колумбійцями, навіть японцями.
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14.09.2024 18:59 Ответить
додам за американців. Усі поголовно абсолютно безпорадні у побуті, але класні воїни. Жити з ними в одній хаті - це кабздєц. Свинюшник. Але як на позицію - одне задоволення. Залізна дисципліна.
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14.09.2024 19:03 Ответить
)) та то їм просто хвоя за шиворот на позиції не падала.
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14.09.2024 19:13 Ответить
Магній падав. І не тільки.
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14.09.2024 19:22 Ответить
Вечная мулька совковых ментиков для лохов по первой ходке. Плохой и хороший следователь. На вшивость мы запад проверили войной. Не прошли они--- вшивые! Надо бы выйти или денонсировать нашу подпись под Будапештом-94. Глянем на реакцию.
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14.09.2024 19:09 Ответить
Хоча би за руки не тримали.
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14.09.2024 19:57 Ответить
Курську атомну схватьть за яйця, дуже прошу!
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14.09.2024 22:10 Ответить
 
 