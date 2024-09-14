ВСУ доказали всему миру, что нет ничего, чего бы они не могли сделать. Им нужна только наша поддержка, - глава Военного комитета НАТО Бауэр

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр убежден, что Украина заслуживает неустанной поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил на открытии ежегодного выездного заседания Военного комитета НАТО в Праге.

"Вооруженные силы Украины доказали всему миру, что нет ничего, чего бы они не могли сделать. Все, что им нужно, - это наша поддержка, и они будут иметь ее. Не только сейчас, не только во время войны, но и в последующие десятилетия. С каждым днем мы становимся все более взаимосовместимыми, и однажды мы будем стоять бок о бок под флагом НАТО. Украина заслуживает нашей неустанной поддержки", - сказал он.

Бауэр напомнил, что девять лет назад тогдашний руководитель Военного комитета НАТО, а ныне президент Чехии Петр Павел сказал, что лидеры НАТО не должны терять фокус в тактических событиях, должны рассматривать их долгосрочные последствия в стратегическом измерении. Именно такой подход демонстрирует сегодня Украина, подчеркнул Бауэр.

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"Нас всех вдохновляет, как украинские братья по оружию и главнокомандующий генерал Сырский делают это. В хаосе войны он и его штаб сохраняют стратегическое видение, креативность и военную изобретательность", - отметил Бауэр.

Он отметил, что во времена усиления конфликтов, политического давления и все более сложной и изменчивой ситуации безопасности важно отличать тактическое от стратегического, случайное от системного, а также отличали краткосрочные действия от их долгосрочных последствий. Только тогда НАТО сможет соответствующим образом проводить прогнозирование и обеспечивать ответ на угрозы.

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