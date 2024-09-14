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Администрация Байдена просит Конгресс продлить срок использования $5,8 млрд для Украины, - The Hill

Конгрес США

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с запросом о продлении полномочий "президентских списаний" для предоставления оружия Украине до 2025 года, чтобы 5,8 млрд долларов, которые остались, были доступны и после 30 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает The Hill.

Как отмечается, Белый дом просит, чтобы продление полномочий включили в соответствующую резолюцию с исключениями, которую предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. При текущих юридических условиях эти 5,8 млрд "сгорят", если не будут использованы до конца сентября.

"У нас осталось 5,9 млрд для Украины по механизму Presidential Drawdown Authority (PDA; предоставление оружия из запасов армии США. - Ред.). Вся эта сумма, за исключением 100 млн, должна быть использована до конца финансового года... Минобороны продолжит предоставлять Украине пакеты помощи по этому механизму в ближайшем будущем и работает с Конгрессом, чтобы продлить действие PDA и после завершения финансового года", - прокомментировал изданию представитель Пентагона Пэт Райдер.

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Сообщается, что помощник одного из членов Конгресса прокомментировал изданию, что в случае неудачи с продлением срока использования средств Белый дом может объявить мега-пакет помощи на эту сумму до 1 октября, а затем постепенно отправлять это вооружение небольшими партиями в последующие месяцы. Однако это считают худшим вариантом, чем получить продление.

В частности, возможны определенные юридические трудности с выделением помощи сразу на всю сумму. Например, некоторые составляющие помощи в этот момент могут отсутствовать на складах, что будет формальным препятствием.

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Напомним, в конце сентября закончится срок действия финансирования помощи Украине на почти 6 миллиардов долларов, если Конгресс США не примет решение о продлении полномочий Пентагона по отправке Киеву оружия из собственных запасов.
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Топ комментарии
+11
Зараз ці гроші ніби доступні, але все одно дають по каплі.
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14.09.2024 19:00
+8
А що їм заважало зробити ще пів року тому?
І важливо. А в планах на 2025 рік взагалі є гроші для допомоги Україні?
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14.09.2024 18:46
+7
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14.09.2024 18:44
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Шось пізно - Конгрес може тягнути Мурчика за хвоста
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14.09.2024 18:39 Ответить
Так тут же є абзац з роз'ясненням, що є запасний варіант (передбачений тим же законом США від 20/04 про допомогу Україні) "в разі невдачі з продовженням Конгресом терміну використання коштів Білий дім може оголосити мега-пакет допомоги на цю суму до 1 жовтня, а потім поступово надсилати це озброєння невеликими партіями у наступні місяці
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14.09.2024 18:55 Ответить
Проте це вважають гіршим варіантом, аніж отримати продовження. Джерело:
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14.09.2024 19:05 Ответить
Тоді навіщо доводити ситуацію з допомогою озброєнням до абзаців?
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14.09.2024 19:05 Ответить
Щоб укри не захопили 6 областей параші і не запропонували бартер мокшам на 2 самміті миру.
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14.09.2024 19:35 Ответить
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14.09.2024 18:44 Ответить
Ошукані лохи здивовані що ***** бреше
Та воно взагалі є патологічним брехуном - воно бреше, а потім й сам починає вірити у ту брехню.
Якщо вірити кацапській конституції то зараз війна йде здебільшого на території так званої росії. Але ж - кому та кацапська конституція цікава...?
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14.09.2024 19:35 Ответить
On the website of Yuri Rashkin there is a new ANTI-PUTIN video from the Harris team in support of Ukraine
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14.09.2024 18:45 Ответить
А у действующего вице-президента США больше нету никаких возможностей помочь Украине, кроме как записать потужный видосик ?
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14.09.2024 20:20 Ответить
А що їм заважало зробити ще пів року тому?
І важливо. А в планах на 2025 рік взагалі є гроші для допомоги Україні?
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14.09.2024 18:46 Ответить
пів-року тому до закінчення фінансового року США було ще пів-року
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14.09.2024 18:52 Ответить
Зараз ці гроші ніби доступні, але все одно дають по каплі.
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14.09.2024 19:00 Ответить
Гроші не стріляють, як відомо.
На вказану суму Держдепу необхідно ще знайти на військових складах США потрібні Україні зброю та ********** за умови їх заміщення/відновлення запасу на складах на таку ж суму.
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14.09.2024 21:41 Ответить
Щось підказує, що будуть мурижити це питання і потім скажуть: хотіли як краще ....
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14.09.2024 21:14 Ответить
Для чого тримають? Дайте Бредлі,Абрамси,снаряди для Хаймерсів,Атакамси з дозволом бити по ращі ітд
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14.09.2024 21:23 Ответить
 
 