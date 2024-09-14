На Херсонщине враг хочет подойти как можно ближе к берегу Днепра, бросает туда дополнительные силы, - ОСГВ "Таврия"

В Херсонской области россияне хотят подойти как можно ближе к берегу Днепра и взять под контроль его русло.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.

Как отметил Лыховий, противник хочет подойти как можно ближе к берегу Днепра и взять под контроль его русло.

"Враг туда наоборот бросает дополнительные силы. В этих боях за острова участвуют подразделения РФ из состава 144-й и 205-й мотострелковых бригад, 337-го десантно-штурмового полка, 28-го мотострелкового полка, 126-й отдельной бригады береговой охраны и 61-й бригады морской пехоты", - сообщил спикер.

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Он указал на разнообразие российских силовиков из разных структур оккупационной армии, которые привлечены к задачам на левом берегу Днепра и островах, которыми противник хочет, возможно, приблизиться к Херсону на расстояние более близких обстрелов.

"Хотя там и так работает артиллерия и ударные беспилотники", - добавил он.

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