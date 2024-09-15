Сикорский призвал страны ЕС перестать оказывать помощь украинцам, подлежащим мобилизации
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить оказывать помощь украинцам, которые подлежат мобилизации, подчеркнув, что нынешняя политика многих столиц ЕС вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил на панельной дискуссии во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).
Сикорский заявил, что нынешняя политика многих столиц ЕС вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины, поскольку предлагает экономические преференции для мужчин мобилизационного возраста.
В частности, министр привел пример Германии.
"Сейчас в Германии украинцы, которые там находятся под временной защитой, получают значительную помощь", - сказал он, добавив, что, по его информации, речь идет о выплатах, превышающих 500 евро, а вместе с компенсацией за жилье речь может идти о более 1000 евро в месяц на человека, и это распространяется также на мужчин.
"Что-то подобное в Нидерландах, не знаю наверняка суммы во Франции", - отметил он.
"Есть простой метод помочь Украине - перестаньте оказывать помощь украинцам, которые подлежат мобилизации. Укрывательство от призыва - это не повод для финансовой помощи. Просто прекратите им платить", - призвал польский министр, подчеркнув, что Польша не предоставляет подобной социальной поддержки.
В свою очередь инициативу польского министра поддержал глава МИД Андрей Сибига, который выступал вместе с ним на панельной дискуссии.
Пожалуйста, подождите...
Хай заробляють.
А те що припинення халяви спонукає чоловіків повернутись в Україну - то повна дурня.
А хоть бы и были приговоры - в Украина НЕ ПРАВОВОЕ государство, поэтому все её заявления в том числе путём "приговоров" НИКЧЕМНЫ!
НЕТ, они НЕ ПРЕСТУПНИКИ и НЕ УХИЛЯНТЫ!
Они СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ!
неучі, геть забули совкову пропаганду ! 😂👍
Давно я тебе підозрівав.
Ану напишіть де це в Україні можна отак сісти, не працювати і ще і жити. В Європі так можна, там таке є, дають гроші на прожиток, і живуть так багато біженців різних, а в України де таке? Я маю знайомих за кордоном з України, то вони всі давно пашуть на роботах, на оті подачки то не життя, а бомжування, що таке навіть 500 євро для Польщі? Там оренда кімнати і пожерти вже в стільки стане і то можна не вписатися.
Профінансуйте ТЦК, закликає шлімазл...
коли займуть кацапи Лівобережжя, європейські ТЦК у європейських бусах доставлять всіх ухилянтів в Україну.
НАТО чітко сказало: допоможемо, а самі в Україну ні ногою!
Якщо в тексті є хоч одне слово про гроші - негайте часу вникати в сенс а просто відкиньте все інше бо мова йде саме про гроші....
за що ?
А от за що в самій Україні платять мусорам, 45 річним мусорам-пенсіонерам, усіляким там дбр, набу та інш при тому що вони усі до одного складали присягу а в окопи пішли одиниці?
И это правильно!
М.С.Горбачьов
у эвропейців своїх проблем вистачає
Исследование показывает, что особенно много беженцев трудоустроены в странах, где существует легкий https://www.dw.com/ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/t-18123999 доступ к рынку труда . В https://www.dw.com/ru/polsa/t-18609250 Польше , Чехии, Дании, Нидерландах и Ирландии действуют простые цифровые процедуры, которые позволяют решить все правовые и социальные вопросы одним заявлением. В Нидерландах для скорейшего поиска работы задействованы агентства временного трудоустройства. В Италии и Словакии украинские врачи и медсестры легко находят работу
Чи друзям кагалу не ЄС, а Україна платить?
На них подібні заклики не поширюються?
Виїхали раніше,від безробіття,безгрішшя,особливо сільські жителі.
Причому деякі повернулися після 24.02.саме для захисту.