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Азов (769) пленные (2070)

Еще примерно 700 воинов "Азова" находятся в плену, - руководитель патронатной службы бригады Толкачева

Воїн азовець

Еще почти 700 воинов бригады "Азов" находятся сейчас в российском плену.

Об этом заявила руководитель патронатной службы бригады "Азов" Елена Толкачева в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Еще примерно 700 человек (находятся в плену. - Ред.). Точно я не могу сказать, примерно 680", - сказала она.

Руководитель патронатной службы отметила, что это бойцы, на которых базировался "Азов", и на которых "охотились" россияне.

Толкачева объяснила предварительную информацию, которая появилась в СМИ относительно того, что якобы в российском плену находятся 900 бойцов "Азова".

Также читайте: Сегодня еще 23 "азовца" возвращаются на родную землю, - руководитель патронатной службы "Азова" Толкачева

"Это учитывая всех военнослужащих воинской части 3057. Они, именно военнослужащие воинской части 3057, к которой был прикреплен полк "Азов", периодически их отдают", - пояснила руководитель патронатной службы.

Ранее Толкачева сообщила, что 14 сентября еще 23 "азовца" были освобождены из российского плена.

Напомним, 14 сентября Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали". По данным обмудсмена Лубинца, подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения. Также сообщалось, что тот обмен пленными помогли организовать ОАЭ.

Также сообщалось, что 13 сентября среди 49 воинов, которых вернули в Украину в рамках обмена, было 15 "азовцев."
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І на контрасті: почитайте про начальника ТЦК в Хусті. Етнічний кацап з Новочеркаська,всі родичі путіністи,до 14 року був воєнкомом у Біловодську,тепер в Хусті,за відмазку від ЗСУ бере 6 тис.бакинських,якими потім розкидається в ресторанах....
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15.09.2024 12:12 Ответить
Червоний хрест,місіонери оон,всі хто кинув наших громадян в керівні русні спокійно вимагають гарні умови для кацапів полонених,гасають по всій Україні, мають доступ до місць утримання війсковополоненних,а на підаросії в них з цим ускладнення ***.
Так хто ж таки здав наш Південь?
Хто Чонгар розмінував? Чому Азов в полон потрапив????
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15.09.2024 12:16 Ответить
а у тебе які версії?
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15.09.2024 12:19 Ответить
у всьому винен Порошенко, пригадайте тільки як він борщовий набір довів до позолоти... А головний зебіл взесвіту не винен, що у нього потяг до ОПи дЄрьма та ідентичне IQ із 73% клінічних ідіотів ржунів.
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15.09.2024 12:28 Ответить
Країни західної Європи мають переглянути підходи щодо допомоги українцям, щоб стимулювати чоловіків призовного віку до повернення в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічну зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), передають https://patrioty.org.ua/ Патріоти України .

За його словами, нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, адже пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.

В якості прикладу, міністр навів Німеччину. Він зазначив, що українці в цій країні отримують значну допомогу, - "виплати понад 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро на місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків". Ці бидлани сидять за кордоном,ні в чому собі не відмовляють ще й сміються над тими хто загинув у боях з руснею,деякі пишуть на Цензорі,що в Україні диктатура ТЦК,а воювати не потрібно....
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15.09.2024 12:41 Ответить
Ага допересмотрелись в администрации сотни тысяч заявлений об отказе от гражданства.Пусть дальше пугают..
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15.09.2024 13:10 Ответить
по твоєму втекти від війни це бидлярство
тоді, отримати бронь, чи другу відмазкувід призову, молодому, здоровому , це що???
наразі, в Україні, всередині, 1,5-2 мільйона таких
чому про них ніхто не говорить???
почитай статистику, в якій країні більше силовиків на 1000 населення.
в Україні в 2-3 а то й в 5 раз більше ніж в країнах ЄС
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15.09.2024 16:16 Ответить
ЗЕлідор їх залишив у пастці, цілеспрямовано так було! Цапи наступали з Кримської області, думаючи швидко всіх оточити в Маріуполі і знищити
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15.09.2024 13:17 Ответить
Знову зрада і срач найпатріотичних...В полон вимушено попали оточені близько 3000 бійців Азову.Залишилось обміняти,повернути-близько 680 бійців.Чим форумчани не задоволені?Не складається-Всіх зрадили,Всіх забули???
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15.09.2024 17:41 Ответить
 
 