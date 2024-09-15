Глава МИД Британии Лемми об ударах вглубь РФ средствами союзников: Ни одно отдельное оружие не обеспечит победу
Решение о разрешении Украине наносить удары вглубь территории России западным оружием еще не принято, а обсуждение продолжится во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в конце сентября.
Об этом в интервью ВВС заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава британского внешнеполитического ведомства отметил, что обсуждение ударов вглубь России продолжатся во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк. Украинский лидер планирует быть в Нью-Йорке на открытии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.
"Этот вопрос внимательно обсуждается с украинцами во время, когда мы оцениваем их потребности перед зимой", - сказал Лемми.
Отвечая на вопрос журналистки ВВС относительно того, не ободрит ли отсутствие решения диктатора РФ Путина, британский министр сказал, что "ни одну войну нельзя выиграть любым одним оружием".
У Лемми также спросили, может ли Британия снять ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет без поддержки США.
"Важно, чтобы союзники, которые поддерживают Украину, имели общую стратегию победы", - ответил дипломат.
ВВС отмечает, что Украина уже имеет поставки ракет большой дальности из Великобритании, США и Франции, но на данный момент ей разрешили наносить удары по приграничным территориям в России для самозащиты. Решение о применении такого оружия вглубь территории РФ пока принято не было.
Напомним, что ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что не существует одного-единственного средства, которое будет решающим в войне России против Украины. Так он объяснил, почему США не дают разрешения Украине на удары вглубь РФ.
Пожалуйста, подождите...
Якісь до неможливості тупі заяви!
А якщо одночасно (а не розтягуючи на 2 роки) надати Україні 1000 (а не 100) важких танків, 3000 (а не 300) ******** бронемашин, 2000 (а не 200) САУ, 1000 (а не 50) РСЗВ, 200 (а не 10) літаків і купу ракет різної дальності, то забезпечить чи ні?
Досить вже фарисействувати, союзнички...
Але потім з'явилася нова напасть, приїхав президент. Виділили 700 млн якимсь фірмам на відновлення дороги, вокзалу і двох зруйнованих п'ятиповерхівок. Відновлюються тільки будинки, вокзал розламали, дорогу розковиряли і зникли, місяць тому з'явилися і кладуть бордюри там де є якась ділянка дороги. І це все при тому що орки поряд. Я не думаю що така трата державних коштів тільки в нас. Так що можно купити багато чого якби не робилося через заднє місце.
І про траву. Щоб тобі, тінейджер,зрозуміло було я ту "траву жеру" уже давно на пенсії і на велосипеді переміщуюсь по розбитому містечку і не пишу людям таке як ти пишеш.