Глава МИД Британии Лемми об ударах вглубь РФ средствами союзников: Ни одно отдельное оружие не обеспечит победу

Решение о разрешении Украине наносить удары вглубь территории России западным оружием еще не принято, а обсуждение продолжится во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в конце сентября.

Об этом в интервью ВВС заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава британского внешнеполитического ведомства отметил, что обсуждение ударов вглубь России продолжатся во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк. Украинский лидер планирует быть в Нью-Йорке на открытии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

"Этот вопрос внимательно обсуждается с украинцами во время, когда мы оцениваем их потребности перед зимой", - сказал Лемми.

Отвечая на вопрос журналистки ВВС относительно того, не ободрит ли отсутствие решения диктатора РФ Путина, британский министр сказал, что "ни одну войну нельзя выиграть любым одним оружием".

У Лемми также спросили, может ли Британия снять ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет без поддержки США.

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"Важно, чтобы союзники, которые поддерживают Украину, имели общую стратегию победы", - ответил дипломат.

ВВС отмечает, что Украина уже имеет поставки ракет большой дальности из Великобритании, США и Франции, но на данный момент ей разрешили наносить удары по приграничным территориям в России для самозащиты. Решение о применении такого оружия вглубь территории РФ пока принято не было.

Напомним, что ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что не существует одного-единственного средства, которое будет решающим в войне России против Украины. Так он объяснил, почему США не дают разрешения Украине на удары вглубь РФ.

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