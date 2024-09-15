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Великобритания (4722) оружие (10029) Лемми Дэвид (27)

Глава МИД Британии Лемми об ударах вглубь РФ средствами союзников: Ни одно отдельное оружие не обеспечит победу

Леммі про дозвіл Україні на далекобійність

Решение о разрешении Украине наносить удары вглубь территории России западным оружием еще не принято, а обсуждение продолжится во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в конце сентября.

Об этом в интервью ВВС заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава британского внешнеполитического ведомства отметил, что обсуждение ударов вглубь России продолжатся во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк. Украинский лидер планирует быть в Нью-Йорке на открытии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

"Этот вопрос внимательно обсуждается с украинцами во время, когда мы оцениваем их потребности перед зимой", - сказал Лемми.

Отвечая на вопрос журналистки ВВС относительно того, не ободрит ли отсутствие решения диктатора РФ Путина, британский министр сказал, что "ни одну войну нельзя выиграть любым одним оружием".

У Лемми также спросили, может ли Британия снять ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет без поддержки США.

Также читайте: Британия должна позволить Украине запускать ракеты большой дальности по территории РФ, - экс-глава МИД Клеверли

"Важно, чтобы союзники, которые поддерживают Украину, имели общую стратегию победы", - ответил дипломат.

ВВС отмечает, что Украина уже имеет поставки ракет большой дальности из Великобритании, США и Франции, но на данный момент ей разрешили наносить удары по приграничным территориям в России для самозащиты. Решение о применении такого оружия вглубь территории РФ пока принято не было.

Напомним, что ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что не существует одного-единственного средства, которое будет решающим в войне России против Украины. Так он объяснил, почему США не дают разрешения Украине на удары вглубь РФ.

Читайте: За последнюю неделю российским войскам не удалось существенно продвинуться к Покровску, - британская разведка
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Топ комментарии
+14
я вже заплутався - це у Леммі така відмазка, чи натяк на те, що треба дати нам ще інших ракет та зброї в асортименті?
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15.09.2024 17:35
+10
Жодна окрема звичайно ні.
А якщо одночасно (а не розтягуючи на 2 роки) надати Україні 1000 (а не 100) важких танків, 3000 (а не 300) ******** бронемашин, 2000 (а не 200) САУ, 1000 (а не 50) РСЗВ, 200 (а не 10) літаків і купу ракет різної дальності, то забезпечить чи ні?

Досить вже фарисействувати, союзнички...
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15.09.2024 17:41
+9
Ганебний боягуз лівак
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15.09.2024 17:34
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Ганебний боягуз лівак
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15.09.2024 17:34 Ответить
Скільки ще десятків тисяч кращих дітей Неньки повинно загинути, щоб Захід перестав сцяти?
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15.09.2024 17:51 Ответить
Вони будуть сцяти, навіть кропом, коли і по ним буде прилітати і прилітиати не по-дитячому. Польша, Румунія і Литва в приклад.
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15.09.2024 17:56 Ответить
я вже заплутався - це у Леммі така відмазка, чи натяк на те, що треба дати нам ще інших ракет та зброї в асортименті?
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15.09.2024 17:35 Ответить
Так і дозвольте бити всім, що є в наявності!
Якісь до неможливості тупі заяви!
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15.09.2024 17:37 Ответить
Жодна окрема звичайно ні.
А якщо одночасно (а не розтягуючи на 2 роки) надати Україні 1000 (а не 100) важких танків, 3000 (а не 300) ******** бронемашин, 2000 (а не 200) САУ, 1000 (а не 50) РСЗВ, 200 (а не 10) літаків і купу ракет різної дальності, то забезпечить чи ні?

Досить вже фарисействувати, союзнички...
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15.09.2024 17:41 Ответить
Вони нам не союзники і не зобов'язані нічим все давати. Може перестати таки дороги робити ( як тут у нас зараз Н-12) і марафонити та інше і почати КУПУВАТИ озброєння і техніку.
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15.09.2024 18:46 Ответить
Чесно кажучи із згадками за дороги трохи під за Э пало. Давай з цифрами скільки зброї можна було б накупити замість марафону разом з дорогами. Не скажеш? Я розумію, що потрібні кошти на війну. Але дороги потрібні також. Ту саму зброю везти з кордону до фронту. Марафон можна закрити, це вірно. Можливо хватить на на два літаки. Якщо нам їх продадуть. Ми не вспромозі самі були наклепати потужної зброї за всі ці роки після 14 щоб протистояти росії без західної допомоги. Може, якби були КНДР то змогли б. Тільки ти траву би ці роки жер. А не на західній автівці по, курва, цих дорогах гасав.
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15.09.2024 19:03 Ответить
Щоб зрозуміло було чого про дороги я. В 21-му році робили дорогу Н-12 яка проходить через містечко і тут несподівано настала зима і роботи закінчились і не був покладений верхній шар асфальту. А 24-го теж несподівано для командувача-диссертанта бо його підлеглих не було навкруги на десятки км по цій дорозі з вєтєрком поїхала 4 -а танкова Кантемирівська та інші орки. Дорогу по містечку трохи покоцали гусками і через місяць вшилися. А містечко покоцали добре .
Але потім з'явилася нова напасть, приїхав президент. Виділили 700 млн якимсь фірмам на відновлення дороги, вокзалу і двох зруйнованих п'ятиповерхівок. Відновлюються тільки будинки, вокзал розламали, дорогу розковиряли і зникли, місяць тому з'явилися і кладуть бордюри там де є якась ділянка дороги. І це все при тому що орки поряд. Я не думаю що така трата державних коштів тільки в нас. Так що можно купити багато чого якби не робилося через заднє місце.
І про траву. Щоб тобі, тінейджер,зрозуміло було я ту "траву жеру" уже давно на пенсії і на велосипеді переміщуюсь по розбитому містечку і не пишу людям таке як ти пишеш.
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15.09.2024 21:14 Ответить
Так, я тінейджер. Просто молодшого пенсійного віку.
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15.09.2024 21:48 Ответить
останні тижні, читаючі подібні новини з коментарями західних політиків різного калібру, інколи на мене накочуються спогади сорокарічньої давнини, як я у Пенджикенті попав у середину величезної отари овець.
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15.09.2024 17:43 Ответить
Та шо в вас одні відмовки!
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15.09.2024 17:46 Ответить
"жодну війну не можна виграти будь-якою однією зброєю" - особливо коли її не дають.
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15.09.2024 17:47 Ответить
Так давайте все!
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15.09.2024 17:49 Ответить
Різні аргументи звучать порізному від різних їб"льників.Якщо планувати якусь операцію,то покладатися треба завжди на сили і засоби в наявності,а не на те ,що може дадуть.Може завтра дадуть,а ви щось починайте,а там видно буде.Курська операція показала,що добре обдумали і поклали ціль на коротку перспективу чи як там- і змогли.Тут виникає інше запитання вже тепер : а чому ж тоді з Придністров'ям не вирішили таким же чином?ЧИ ще не вечір?Хоча теоретично ,захопивши Придністров'я ,то поповнили б обмінний фонд,звільнили б ті бригади,що там прикривають кордон,і ці бригади могли б застосувати деінде.Може так і буде,але очевидно,що придністровського аншлюзу боятися неварти,а після курського рейду,всі погрози ***** про новий рівень ескалації допоки є лиш "утрьомся".
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15.09.2024 17:52 Ответить
When you realize that you are not your best friend's best friend.
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15.09.2024 17:53 Ответить
Стає на мій погляд очевидним створювати свою ядерну зброю, бо з такими друзями і ворогів не потрібно. Безпека держави повинна забезпечуватися всіма можливими діями, а якщо озиратися на цих недолугих "друзів" то втратимо і державу і своє населення. Нема на превиликий жаль іншого шляху.
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15.09.2024 17:54 Ответить
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15.09.2024 17:56 Ответить
А про те, що будь-яка зброя збереже сотні та тисячі життів, він не хоче нічого чути...
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15.09.2024 17:57 Ответить
То дайте весь потрібний комплект для перемоги, або самі воюйте. Ато '' і сам не гам і комусь не дам''
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15.09.2024 17:58 Ответить
Ніхто не хоче ядерної війни
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15.09.2024 17:58 Ответить
Так вона точно відбудеться з такими "лідерами". Рейган в період холодної не боявся
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15.09.2024 18:02 Ответить
Хочуть дозволити, але як завжди ховаються за спиною Америки, як маленькі діти.
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15.09.2024 18:00 Ответить
Це результат нещодавньої зустрічі з Байденом, слово в слово повторив 😡...
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15.09.2024 18:03 Ответить
Краще б ти грав у баскетбол або читав реп!
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15.09.2024 18:16 Ответить
Півники,як погодка в Ольгино?
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15.09.2024 18:55 Ответить
; а тут не хоче дати дозволу бити вглиб боліт...
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15.09.2024 18:27 Ответить
І що це пояснює? Україна моя. Це важливіше за всі ваші (їхні) вкидання. Ми були і будемо незалежним народом. Нас не перемогти. Історія ..... каже, що Україна (незважаючи на всі воїни) не переможна! Її ще ні хто не перемагав. Читайте книги з історії. Мені насрати на можновладців, але... коли війна я бачу, хто і як допомагав країні,... і цю перемогу наближав! Може це не матиме наслідків, але я хоч і вік дуже цікавитимуся. Хто і як заважав Україні досягти сободи, братства та незалежності.
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15.09.2024 18:54 Ответить
хитрожопая и аморальная отговорка. совсем необязательно говорить о победе. если то оружие, о котором идет речь, поможет украинским военным оказаться в более выгодном, а мордорским в менее, то это уже немало. зачем условием ставить победу?!!
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15.09.2024 19:20 Ответить
так дайте не окрему, а всю необхідну зброю. якби ви схотіли, ви б швидко забезпечили перемогу України
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15.09.2024 19:23 Ответить
"Ни одно отдельное оружие не обеспечит победу.." Дайте для начала 500 дальнобойных ракет - и, может, их вполне хватит чтобы обеспечить победу..
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15.09.2024 20:17 Ответить
Коли я думаю про те, які треба нерви, витримку та дипломатичні здібності щоб витримати перемовини про зброю з нашими партнерами і досягнути врешті потрібного результату, мені стає страшно. Хто від України веде ці перемовини? Хто формулює аргументи? Чи задіяні професіонали? Зв'язки? Лобісти? Діаспора? Закордонні мєдіа? Здається що ні.. Ліземо навпростець.
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15.09.2024 20:27 Ответить
то Трайденти розчохляйте. fiat justitia et pereat mundus
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15.09.2024 20:30 Ответить
 
 