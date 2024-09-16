Россияне вывели ракетоносители из Черного моря, остался только один, - ВМС. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на шесть утра 16 сентября россияне вывели большинство своих ракетоносителей из Черного моря.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал ВМС ВСУ.
Сейчас в Черном море находится только один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Вчера в это время здесь было 16 российских кораблей, 7 из которых несли до 48 "Калибров".
В Азовском море вражеские корабли по-прежнему отсутствуют.
В то же время россияне увеличили концентрацию своих ракетоносителей в Средиземном море. Здесь сейчас зафиксировано пять вражеских кораблей, из которых четыре являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 32 ракет.
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