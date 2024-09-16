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ВМС (1447) Черноморский флот РФ (1554) Черное море (1437)

Россияне вывели ракетоносители из Черного моря, остался только один, - ВМС. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на шесть утра 16 сентября россияне вывели большинство своих ракетоносителей из Черного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал ВМС ВСУ.

Сейчас в Черном море находится только один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Вчера в это время здесь было 16 российских кораблей, 7 из которых несли до 48 "Калибров".

В Азовском море вражеские корабли по-прежнему отсутствуют.

В то же время россияне увеличили концентрацию своих ракетоносителей в Средиземном море. Здесь сейчас зафиксировано пять вражеских кораблей, из которых четыре являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 32 ракет.

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Ракетоносії у Чорному морі на 16 вересня
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Запливли по п'яні не туди ?
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16.09.2024 08:11 Ответить
Як могли щезнути кораблі з Чорного моря? Турки випустили через Босфор
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16.09.2024 08:23 Ответить
Якщо прочитати оригінал повідомлення про це, то стає зрозумілим, що йдеться про перебування рашистських кораблів у "відкритому" морі.
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16.09.2024 08:33 Ответить
Завели в порти. Мабуть, шторм. Кацапи ніколи не були мореплавцями, тим більше військовими. Навіть у 18 сторіччі кораблі водили Берінг, Крузенштерн, Лисянський. Перемагали лише турок яких не бив лише лінивий. А прославились затопленням власних ескадр. Згадаємо Цусіму, звідки втік крейсер Аврора. В Другу світову, не сміючи виходити на Балтику надводними кораблями, затопили на мілинах лінкори, перетворивши на артилерійські батареї. Чорноморський флот практично втратили.
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16.09.2024 08:50 Ответить
 
 