Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов о кадыровцах в плену ВСУ: "Оставьте их себе, они нам не нужны". ВИДЕО

Командир подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что РФ не собирается вызволять из плена уроженцев Чечни, которые сдались во время наступления Сил обороны Украины в Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Алаудинов призвал их "сделать все, чтобы их убили".

По его словам, помогают только тем землякам, которые были захвачены в плен из-за тяжелого ранения.

Те же, кто сдался без сопротивления, по мнению командира "Ахмата", "не заслуживают жизни".

"Украинцы, оставьте их себе, они нам не нужны. Для меня абсолютно не имеет значения, что вы с ними сделаете", - сказал Алаудинов.

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