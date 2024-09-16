Борьба с коррупцией означает поддержку украинских защитников на передовой, – посол США Бринк

Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула, что бороться с коррупцией и поддерживать реформы означает поддерживать украинских защитников и защитниц на передовой. Присоединение Украины к Конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством является шансом для вступления в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время конференции "Украина на пути к ОЭСР и присоединение к конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством" в Киеве.

Я знаю, что тема нашей встречи посвящена ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - ред.), но я хотела бы отступить на минуту и сказать, что я вижу это как надежды и мечты украинского народа и нашу поддержку этому. Потому что борьба с коррупцией и поддержка реформ на самом деле направлены на то, чтобы удостовериться, что защитники, герои на передовой поддержаны деньгами, которые поступают от различных аспектов государства. Бороться с коррупцией - значит поддерживать защитников на передовой", - отметила Бринк.

Посол подчеркнула, что борьба с коррупцией также очень важна для привлечения частных инвестиций, которые необходимы Украине для восстановления, и "сейчас значительная сумма денег, сотни миллиардов долларов".

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Кроме того, как отметила дипломат, это означает движение Украины в ЕС и НАТО.

"И это то, что мы также решительно поддерживаем со стороны США. Соблюдение этих международных стандартов также является очень важной частью достижения этой цели. Поэтому, на мой взгляд, просто поддержка реформ и борьбы с коррупцией - это поддержка мечты и желаний народа Украины", - добавила Бринк.

Бринк также отметила, что нужно выполнить достаточный объем требований к присоединению к Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития. США неуклонно поддерживает усилия Украины на этом пути.

"Я знаю, что вам сложно, но мы будем и в дальнейшем вам помогать", - добавила Бринк.

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