Борьба с коррупцией означает поддержку украинских защитников на передовой, – посол США Бринк
Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула, что бороться с коррупцией и поддерживать реформы означает поддерживать украинских защитников и защитниц на передовой. Присоединение Украины к Конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством является шансом для вступления в ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время конференции "Украина на пути к ОЭСР и присоединение к конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством" в Киеве.
Я знаю, что тема нашей встречи посвящена ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - ред.), но я хотела бы отступить на минуту и сказать, что я вижу это как надежды и мечты украинского народа и нашу поддержку этому. Потому что борьба с коррупцией и поддержка реформ на самом деле направлены на то, чтобы удостовериться, что защитники, герои на передовой поддержаны деньгами, которые поступают от различных аспектов государства. Бороться с коррупцией - значит поддерживать защитников на передовой", - отметила Бринк.
Посол подчеркнула, что борьба с коррупцией также очень важна для привлечения частных инвестиций, которые необходимы Украине для восстановления, и "сейчас значительная сумма денег, сотни миллиардов долларов".
Кроме того, как отметила дипломат, это означает движение Украины в ЕС и НАТО.
"И это то, что мы также решительно поддерживаем со стороны США. Соблюдение этих международных стандартов также является очень важной частью достижения этой цели. Поэтому, на мой взгляд, просто поддержка реформ и борьбы с коррупцией - это поддержка мечты и желаний народа Украины", - добавила Бринк.
Бринк также отметила, что нужно выполнить достаточный объем требований к присоединению к Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития. США неуклонно поддерживает усилия Украины на этом пути.
"Я знаю, что вам сложно, но мы будем и в дальнейшем вам помогать", - добавила Бринк.
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Зебіли із подляками АУУУУУУУУУ!!!!!
НАТО тратить трильйон на оборону кожен рік, а зброї немає, бо закуповають по космічним цінам.
Один західний танк коштує 15-25 млн, як 500 автомобілів.
Один артснаряд уже коштує 8000 долларів, хоча два року тому ціна була 1000 долларів.
Одна ракета для Петріота коштує 5 млн, хоча два роки назад 1,5 млн.
Ну і знамениті программи типу Команч, ФАРА, на які сумарно витрачено 15 мільярдів і програми закрили, закуплено ноль техніки.
Лобісти ВПК корумповують владу в США, донатять на вибори, типу того, а влада закуповує по завищеним цінам.
Тому коли Зеленський говорить, що у нас 4 бригади з 14 укомлпектовані, ви розумієте чому.
підтримувати воїнів на передовій - це зачитати з суфлера вечірній гундос, це у повному обсязі профінансувати єдиний маратон, це одержати підписи чергових ботсвани та габона під комюніке інтерконтентинентального саміту миру, це жижиталізувати одруження у "бздіїї", це надіслати привітання компарітї китаю та зазирнути у хитрі очиці таварісча сі, ... та багато ще чого. ОЦЕ - справжня, патужня й незламна підтримка наших воїнів, а нє во тета всьо...!!!