Покушение на Трампа: Международный легион ГУР отрицает, что подозреваемый служил у них

Международный легион ГУР МО отрицает информацию, что подозреваемый в покушении на Дональда Трампа проходил у них службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

"Официальное сообщение. Гражданин США Ryan Routh никогда не служил в Международном легионе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, не имеет никакого отношения к подразделению. ⠀

Слухи, распространяющиеся по этому поводу в некоторых медиа, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Напомним, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности. Позже вероятного подозреваемого задержали.

По данным CNN, подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Рут является сторонником Украины и ранее активно критиковал Трампа.

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