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покушение (1006) США (24852) Трамп (4009) ГУР (349)

Покушение на Трампа: Международный легион ГУР отрицает, что подозреваемый служил у них

Замах на Трампа: Міжнародний легіон ГУР заявив, що підозрюваний не служив у них

Международный легион ГУР МО отрицает информацию, что подозреваемый в покушении на Дональда Трампа проходил у них службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

"Официальное сообщение. Гражданин США Ryan Routh никогда не служил в Международном легионе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, не имеет никакого отношения к подразделению. ⠀

Слухи, распространяющиеся по этому поводу в некоторых медиа, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Напомним, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности. Позже вероятного подозреваемого задержали.

По данным CNN, подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Рут является сторонником Украины и ранее активно критиковал Трампа.

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Замах на Трампа: Міжнародний легіон ГУР заявив, що підозрюваний не служив у них
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Oi kak zhe u Tromba ruskim duhom propahlo . Chast respublikancev slamalas , nesite novih ....... 🤮
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16.09.2024 13:17 Ответить
Яка топорна робота трампістів за підтримки кацапської гебні.
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16.09.2024 13:23 Ответить
та ні, це не трампісти США таку херню розповсюджують. Це в інформпростір кидають касапські помийки. В США такому не вірять, хоч, звичайно, читають. А не вірять тому що біографія цього кадра Ryan Routh за пів-дня досліджена вдовж і впоперек.
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16.09.2024 14:33 Ответить
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16.09.2024 13:25 Ответить
Якісь такі потужні замахи, що в мене виникає смутна підозра, в спецслужбах уже служать тільки невдахи які навіть стріляти не вміють.
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16.09.2024 13:26 Ответить
Кацапи придумали черговий бред , тільки би там фігурувала
Украіна !!
Дуже багато людей в світі , які є прихильниками вільноі
і миролюбної Украіни , але це не значить , що всі вони є ворогами
Трампа 😡
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16.09.2024 13:31 Ответить
Деталі відсутні. Хто це бачив і засвідчив, крім людей самого Трампа. Липневий "замах" цікавий тим, що також були тільки всі свої. І тепер, коли мотив замаху став непотрібним, в силу сходу Байдена, розслідування притихло. Поляна зачищена в обох випадках.
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16.09.2024 13:50 Ответить
да там и со стрельбой ничего не понятно. Одна из версий - это стрельба в воздух правоохранителями, при задержании Ryan Routh.
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16.09.2024 14:50 Ответить
 
 