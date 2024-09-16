Покушение на Трампа: Международный легион ГУР отрицает, что подозреваемый служил у них
Международный легион ГУР МО отрицает информацию, что подозреваемый в покушении на Дональда Трампа проходил у них службу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
"Официальное сообщение. Гражданин США Ryan Routh никогда не служил в Международном легионе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, не имеет никакого отношения к подразделению. ⠀
Слухи, распространяющиеся по этому поводу в некоторых медиа, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
Напомним, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности. Позже вероятного подозреваемого задержали.
По данным CNN, подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Рут является сторонником Украины и ранее активно критиковал Трампа.
Пожалуйста, подождите...
Украіна !!
Дуже багато людей в світі , які є прихильниками вільноі
і миролюбної Украіни , але це не значить , що всі вони є ворогами
Трампа 😡